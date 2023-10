Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Rouen vs Chamonix 2 - 3 (0-0 2-1 0-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 13/10/2023 Rouen - l'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Chamonix ] Première défaite de Rouen en Ligue Magnus Rouen retrouve la ligue magnus après une belle prestation en CHL contre les Allemands de Adler Mannheim (défaite 3-2). Cette confrontation en Allemagne a semble-t-il laissé des traces car en plus des absences de Vigners, Honejsek, Cantagallo, deux autres joueurs sont absents pour ce duel face aux Pionniers de Chamonix à savoir Hervé et Hascak. Ces nouvelles absences obligent Lhenry à revoir sa composition d’équipe et les lignes se retrouvent chamboulés. Rouen - l'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-charles Hayes le 15/10/2023 à 12:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MMPeyre et Rohwedder assistés de MM. Laboulais et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 28.16 Emil Kristensen (ass Florian Chakiachvili et Anthony Rech) ; 35.20 Tommy Perret (ass Loïc Lamperier et Milan Kytnar)

Chamonix : 26.14 Clément Masson (ass Jean-Claude Brassard et Julius Persson) ; 57.03 Stanislav Lopachuk (ass Jean-Claude Brassard et Malo Ville) ; 65.00 Malo Ville Pénalités 12 minutes contre Rouen 10 minutes contre Chamonix



Des Dragons marqués par la fatigue.



Ce match s’annonce comme un gros duel les Pionniers réalisent un très bon début de saison avec une victoire en terre Grenobloise.

Les Dragons vont être les premiers à aller vers le but par Guimond puis Yeo et enfin Perret mais le portier Chamoniard ne laisse pas de rebond.

Malgré des lignes modifiées les Dragons montrent de l’envie mais les trop nombreuses imprécisions dans les passes ne leur permettent pas de s’installer et de développer leur jeu.

Photographe : Marine Romain Les Pionniers se mettent à la faute les premiers dans ce match par Masson qui écope de 2 minutes pour retenir. Les Dragons qui ont été très efficaces en power play lors du dernier match de CHL se montrent peu dangereux et ne trouvent pas l’opportunité de mettre en difficulté la défense chamoniarde bien en place.

Les Dragons ont la possession du palet mais ne concrétisent pas leurs occasions que ce soit par Nesa ou Rech qui essayent de semer la révolte à la dixième minute de jeu. Aubrun est solide dans son but malgré les assauts Rouennais.

Une nouvelle pénalité est sifflée à l’encontre de Brassard (09 :55 de jeu). Les Dragons vont pousser pour inscrire le premier but de la rencontre, par Rech à deux reprises, Bedin et Kytnar mais une nouvelle fois Aubrun en feu dans son but ne cède pas.

Les Pionniers vont tuer cette pénalité s’en offrir de but aux Dragons.

La fatigue des Rouennais commence à se faire sentir dans le jeu et les Chamoniards vont pour la première fois du match se montrer dangereux dans la zone offensive Rouennaise, Pintaric est mis à contribution et s’emploi pour bloquer le palet et ainsi éviter l’ouverture du score.



Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité, les dragons ont imposé une grosse pression offensive avec 19 tirs, Chamonix a eu beaucoup moins de tirs que les Rouennais (6) mais les situations n’étaient pas simples à défendre pour les Dragons.



Les Pionniers ouvrent le score et se font reprendre.



Les premières minutes du second tiers vont être très stérile avec peu d’occasion et de nombreuses pertes de palet dans l’entre jeu pour les deux équipes.

Les Dragons sont sanctionnés les premiers dans ce tiers par Nesa pour accrocher. Les Pionniers vont s’installer dans la zone offensive, Person travail sur la droite remet à la bleue à Brassard qui tir de la bleue, Masson présent devant le but dévie le palet qui trompe Pintaric au premier poteau (26.14 / 0-1 / Masson ass Brassard et Person).

Photographe : Marine Romain Les Pionniers ouvrent le score sur leur première situation de power play de la soirée.

Les Dragons vont être piqués pas ce but et reprennent la possession du palet en zone offensive. Rech se montre de nouveau très dangereux et vient buter sur Aubrun, le palet est toujours en possession des Dragons, Chakiachvili trouve Kristensen qui est seul sur le côté droit qui trouve le chemin des filets d’un tir puissant (28.16 / 1-1 / Kristensen ass Rech et Chakiachvili).

Les Dragons reviennent rapidement au score dans ce match.

Les Pionniers vont être à leur tour pénalisé dans ce match par Terrier pour dureté. Les Dragons ont la volonté de doubler la mise par Guimond, Tomasino ou Perron qui trouve le poteau mais Aubrun toujours aussi présent ce soir verrouille sa cage. Les Rouennais continuent de pousser pour inscrire un second but et son récompensé par Perret.

Lampérier servit part Perret se dirige vers l’arrière de la cage et remet au centre pour Perret qui trompe Aubrun pour son premier but de la saison (35.20 / 2-1 / Perret ass Kytnar et Lampérier).

Les Dragons prennent l’avantage dans ce match. Une pluie de pénalité va s’abattre sur les Dragons sur la fin de ce second tiers, avec l’exclusion de Bedin pour faire trébucher (36 :42) puis Perron et Chakiachvili seront sanctionné à 39 :48 pour cinglage et retenir.



Les Dragons terminent ce second avec 1 but d’avance mais débuterons en double infériorité numérique le dernier acte.



Chamonix arrache la prolongation.



Ce dernier tiers débute avec une double supériorité numérique pour Chamonix. Masson et Lapachuk tirs à la cage mais Pintaric est bien présent. Les Dragons sont à la limite de réaliser le break à la suite d’un contre de Yeo mais Aubrun très en vue ce soir n’ait pas battu.

Ce contre réveil la patinoire qui pousse ces joueurs à inscrire un troisème but et ainsi se mettre à l’abris d’un retour de chamonix.

Photographe : Marine Romain Les Rouennais mettent la pression sur le but de Chamonix et les esprits s’échauffent, Nesa et Suni sont chassés pour dureté. Les Pionniers ont envie de revenir et sont très présents en zone offensive, Walker, Person et Brassard vont prendre des tirs mais Pintaric est vigilant.

Les Rouennais sont au bord de la rupture à la suite des différentes offensives des pionniers dans ce tiers, Yeo et Poikola sont à leur tour exclus pour dureté (53 :52).

A trois minutes de la fin du match Lampérier à l’occasion de tuer le match mais le portier Chamoniard ne cède toujours pas.

Chamonix repart de l’avant Ville travail sur la droite du but le long de la bande et remet au centre à Lapachuk seul au centre qui trompe Pintaric d’un tir en lucarne coin long (57 :03 / 2-2 / Lapachuk ass Ville et Brassard).

Les Pionniers reviennent au score dans ce tiers et montrent plus d’envie que les Dragons qui semblent émoussés. Chamonix tir à 11 reprises dans ce tiers contre 8 pour Rouen.



La fin de tir ne donnera rien et les deux équipes s’en vont vers les prolongations.

Pour la première fois de la saison Rouen ne parvient pas à s’imposer dans le temps réglementaire.



Les Pionniers proches de l’exploit



Sur cette prolongation, les Dragons gagnent l’engagement et sont les premiers à entrer en zone offensive. Les Pionniers défendent bien et profient d’un télescopage entre Nesa et Perret pour s’offir un contre qui était synonyme de palet de match mais Pintaric réalise un exploit pour garder son équipe en vie dans cette prolongation.

Photographe : Marine Romain Les Pionniers se montrent beaucoup plus en forme et dangereux que les Rouennais malgré un tir le montant du but de Aubrun.



La prolongation ne permet pas de départager les deux équipes.



Séance de tir au but : Aubrun intraitable.



Les Rouennais sont les premiers à tirer dans cette séance. Parmis les tireur Rouennais, Perron, Kytnar, Lampérier Rech et Tomasino, seul Lampérier va inscrire un but. En revanche côté Pionniers deux (Chabot et Ville ) des 4 tireurs (Chabot, Ville, Masson et Persson ) vont marquer et ainsi offrir la victoire à leur équipe.

Les Pionniers font tomber le leader Rouennais dans son antre après 9 victoires consécutives. Les Dragons ont montré des signes de fatigue et les 5 absences pèsent sur les lignes.

A noter la très bonne prestation du portier de Chamonix Tom Aubrun qui réalise 44 Arrêts sur 46 tirs.

De même, nous souhaitons un bon rétablissement à Mikko Kuukka qui a dû quitter son équipe au second tiers.

