3029 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Ernecq assistés de MM. Cady et Simon Buts :

Rouen : ; 17.27 Milan Kytnar (ass Anthony Rech et Tomas Simonsen) ; 20.56 Jared Dmytriw (ass Alexander Lindelof et Daniel Glad) ; 22.59 Tomas Simonsen (ass Alexander Lindelof et Jared Dmytriw) ; 36.57 Rolands Vigners (ass Sébastian Bengtsson et Milan Kytnar) ; 41.45 Francis Perron (ass Rolands Vigners et Sébastian Bengtsson) ; 48.21 Tomas Simonsen (ass Daniel Glad et Sébastian Bengtsson) ; 53.44 Enzo Cantagallo (ass Tommy Perret et Jared Dmytriw)

Marseille : 04.28 Victor Bjorkung (ass Teddy Da Costa et Paul Joubert) ; 08.12 Teddy Da Costa (ass Alexandre Boivin et Fabien Bourgeois) ; 12.28 Matt Salhany (ass Alexandre Boivin) ; 16.30 Colin Morillon (ass Jan Dufek et Gennadi Stolyarov) ; 46.18 Elias Ruusu (ass Yohan Coulaud et Matt Salhany) ; 48.47 Teddy Da Costa (ass Gennadi Stolyarov et Fabien Bourgeois) ; 53.09 Matt Salhany (ass Fabien Colotti et Yohan Coulaud) ; 59.31 Alexandre Boivin (ass Colin Morillon et Elias Ruusu) Pénalités 11 minutes dont 5 à Lindelof contre Rouen 11 minutes dont 5 à Dufek contre Marseille



Marseille à sens unique



Dès le début de tiers le manque de rythme des Rouennais se fait ressentir et les Spartiates se montrent plus incisif et plus frais physiquement. Setanen est mis à contribution dès la première minute de jeu.

S’en suit une domination Marseillaise qui va durer 20 minutes. Sur un palet mis à la cage par un Marseillais le palet est relâché par Setanen, les Dragons se dégagent difficilement et Bjorkung reprends le puck pour trompé Setanen (04.28 / 0-1 / Bjorkung ass. Da Costa et Joubert).

Les Rouennais se mettent à la faute part Glad et offrent une opportunité aux Spartiates de doubler la mise.

Photographe : Marine Romain Les Dragons se défendent bien avec deux tirs de Tommila et Kytnar bien repoussé par Gourdin. Mais Marseille répond en s’installant en zone offensive, le palet circule bien sur la droite du but et Boivin transmet en face à Da Costa qui trompe Setanen d’une feinte de passe qui fini au fond des filets (08.12 / 0-2 / Da Costa ass. Boivin et Bourgeois).

La domination des spartiates est claire dans ce premier tiers et cela se poursuit après une mise au jeu en zone offensive des Dragons, Boivin remporte la mise en jeu et Salhany attentif reprends le puck d’un tir direct qui fini au fond des filets (12.28 / 0-3 / Salhany ass. Boivin).

Le festival marseillais n’en fini plus la maitrise du puck est édifiante, la défensive rouennaise prends l’eau et est de nouveau punie quelques minutes plus tard par Morillon qui fait le tour complet de la zone offensive en passant derrière la cage sans être inquiété, se recentre en tir pour inscrire un nouveau but. (16.30 / 0-4 / Morillon ass. ass Dufek et Stolyarov).

Les Dragons n’y sont pas, les supporters donnent de la voix pour pousser leur équipe malgré le scénario catastrophe qui est en cours.

Les Dragons vont réussir à mettre fin à l’hémorragie part un but de Kytnar bien servi par Rech qui tir en première intention et trompe Gourdin d’un superbe tir en lucarne second poteau (17.27 / 1-4 / Kytnar ass Rech et Simonsen).

Ce premier tiers est à sens unique montre les difficultés défensives du moment côté rouennais. Le retour aux vestiaires va s’en doute engendrer une nouvelle tempête dans les mur de la patinoire.



Le réveil du Dragons



Dès le retour des vestiaires, les Dragons se montrent plus présent avec des charges plus nettes et une volonté d’aller vers le but.

Ils sont rapidement récompensé, Lindelof lance à la cage, Gourdin repousse et relâche le palet Dmytriw rode prêt du slot et trompe le portier marseillais ( 20.56 / 2-4 / Dmytriw ass. Lindelof et Glad).

Les Marseillais sont cueillis à froid dès le retour des vestiaires et vont rapidement encaisser un troisième but après une récupération de palet de Simonsen qui se balade dans la défense Marseille et trompe Gourdin d’un superbe tir du poignet (22.59 / 3-4 / Simonsen ass. Lindelof et Dmytriw).

Les Rouennais jouent beaucoup mieux dans ce tir, ils bloquent les entrées en zone des Spartiates et s’exposent beaucoup moins à leurs attaques.

Photographe : Marine Romain La tension monte sur le terrain et une petite échauffourée entre Lindelof et Dufek envoi les deux joueurs sur le banc pendant 5 minutes.

Puis les pénalités s’enchainent pour Marseille, d’abord par Dair puis Da Costa qui sera sanctionné d’un 2+2 pour une crosse haute sur Cantagallo.

Les Dragons ont alors l’occasion de revenir à hauteur des Marseillais au score. Les Rouennais s’installent difficilement en zone offensive mais une fois présent devant le filet de Gourdin, ils mettent une grosse pression ce qui pousse le gardien à relâcher les palets, Vigners en renard plein d’expérience en profite pour récupérer le palet qui traine et inscrire ce but précieux qui permet aux Dragons de revenir à 4 -4 ( 36.57 / 4-4 / Vigners ass. Bengtsson et Kytnar).

Le momentum est rouennais dans ce tiers. La patinoire ne s’y trompe pas et est en ébullition devant se retournement de situation.

Le jeu s’emballe et les Rouennais poussent de nouveau pour prendre l’avantage mais sur un palet mal négocié en zone offensive, les marseillais partent en contre, Cantagallo se retrouve dans une position délicate commet une faute sur le joueur des Spartiates qui était en position de shoot, les arbitres sifflent un tir de pénalité pour Marseille.

Da Costa se présente face à Setanen qui remporte ce duel de bel manière et Garde ainsi les Dragons à hauteur des spartiates.



Les Dragons sont revenus au score dans ce tiers, reste 20 minutes pour décider de l’issue de ce match.



Entre largesses défensives et décisions surprenantes



Les Dragons reprennent le contrôle du palet des le retour des vestiaire à l’image du tiers précédent, Vigners entre en zone sur la droite et laisse en retrait le palet pour Perron qui reprends d’un shoot puissant et trompe Gourdin ( 41.45 / 5-4 / Perron ass. Vigners et Bengtsson).

Photographe : Marine Romain Les Dragons continuent de pousser dans ces premières minutes Simonsen est proche d’inscrire un nouveau but mais Gourdin repousse, puis Vigners est bien repris par la défense des Spartiates.

Le jeu est ouvert des deux côtés, les défenses friables.

Après avoir laissé passé la tempête du second tiers, Marseille reprend le contrôle du palet et Salhany trouve la déviation de Ruusu pour tromper Setanen et ramener les spartiates à 5-5. (46.18 / 5-5 / Ruusu ass. Salhany et Coulaud).

Les Dragons répondent dans la foulée par Simonsen qui slalom de nouveau dans la défense avec sa vitesse et sa maitrise du palet sur la droite du but et tir du poignet pour tromper Gourdin (48.21 / 6-5 / Simonsen ass. Glad et Bengtsson)

Les Marseillais sont plus présent dans ce tiers et les travers des Dragons reviennent, Tommila se met à la faute et les Spartiates ne s’en privent pas pour inscrire un nouveau but en supériorité par Da Costa en bon capitaine qui porte son équipe (48.47 / 6-6 / Da Costa ass. Stolyarov et Bourgeois).

Quelques minutes plus tard, Rech est sanctionné alors que Rouen est en zone offensive, la patinoire gronde. Les Spartiates ne parviennent pas prendre l’avantage en supériorité, Setanen réalise un arrêt de grande classe lors de cette infériorité.

Les Dragons et les Spartiates sont au coude à coude dans ce match et difficile de dire qui va sortir vainqueur de ce match étonnant que ce soit par le jeu ou les décisions de terrain. En effet à 53 :09, les arbitres du match accordent un but aux spartiates (53.09 / 6-7 / Salhany ass. Colotti et Coulaud) alors que la cage Rouennaise avait été déplace par une chute d’un joueur avant que le palet ne soit propulsé en direction du but. Cette décision a été prise après une longue coupure pour arbitrage vidéo.

Photographe : Marine Romain La patinoire gronde, la tension monte de plus en plus sur le banc des Dragons après cette décision.

Les Dragons répondent aussitôt par Cantagallo qui reprend un palet en pleine lucarne remis en arrière par Dmytriw (53.44 / 7-7 / Cantagallo ass. Perret et Dmytriw).

La fin de match est irrespirable et à 4 minutes de la fin Noa Goncalves, fait le tour de la cage de Gourdin se rencentre et tir entre les jambières, une mêlée se forme devant le portier, la tension montre mais les rouennais sont persuadés d’avoir inscrit ce but.

L’appel à la vidéo est alors nécessaire, après une très longue coupure, le but est refusé, Fabrice Lhenry laisse explosé sa colère auprès du corps arbitrale, les images semblent parler en sa faveur mais la décision terrain est prise pas de but.

S’en suit 4 minutes plutot tendue entre les deux équipes, et s’est finalement Marseille qui s’en sort avec la victoire sur une récupération de palet de Boivin, il entre en zone à 30 secondes de la fin et tir en première intention dès son entrée en zone pour trompé Setanen. (59.31 / 7-8 / Boivin ass. Morillon et Ruusu).



Les Spartiates remportent ce match, les Dragons auront donc encaissés 18 buts en deux matchs cette semaine, la solidité défensive n’est pas au rendez vous en ce moment, le premier tiers a couté cher à la fin de ce match.

A noter une belle seconde période pour les Dragons.

