2049 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Ernecq assistés de MM. Debuche et Douchy Buts :

Amiens : 15.15 Tomas Simonsen (ass Romain Bault et Florian Sabatier) ; 17.10 Alexandre Boivin (ass Skylar Pacheco et Yohan Coulaud) ; 22.53 Florian Sabatier (ass Romain Bault et Klemen Pretnar)

Nice : ; 28.48 Jesse Pelamo (ass Lucas Bonnardel et Julius Valtonen) ; 55.45 Ondrej Kopta (ass Emil Bagin et Julius Valtonen) Pénalités 8 minutes contre Amiens 8 minutes contre Nice Photographe : Nicolas Leleu

Le public amiénois avait laissé, dimanche, une équipe des Gothiques meurtrie par son élimination, sur le fil, de la Coupe continentale. La seule chose qu’elle lui demandait, deux jours plus tard, c’était juste de passer rapidement la marche avant en championnat face à Nice. Ce qui a été fait et c’était bien l’essentiel. Pour le flamboyant, on verra plus tard.

Conséquence de cette toute récente déception européenne ? Le moins que l’on puisse dire c’est que les Amiénois eurent un peu de retard à l’allumage. Dans ce que l’on pourra qualifier de round d’observation, la maîtrise du palet fut plutôt à l’avantage des Niçois, sans que cela ne donne non plus d’extraordinaires occasions de but.

Photographe : Nicolas Leleu

Autant dire qu’en ouvrant le score, les Gothiques n’étaient pas malchanceux. Et c’est encore Tomas Simonsen qui débloquait la situation en prenant le rebond d’un lancer de Romain Bault à la suite d’un palet perdu dans leur zone par les Niçois. (1-0, 15mn15).

Ce but réveillait les ardeurs picardes et dès lors les attaquants amiénois se firent beaucoup plus pressants. Et c’est au cœur d’un moment de domination gothique qu’Alexandre Boivin, au terme d’un joli slalom dans la défense des Aigles, ajoutait un deuxième but. (2-0, 17mn10).

Sans non plus crier au scandale, ni au hold-up, en terminant cette première période avec deux buts d’avance, l’équipe amiénoise s’en sortait plutôt bien.

Malheureux, ils ne le furent pas non plus lorsqu’ils portèrent leur avance à trois buts. Florian Sabatier lançait dans un angle impossible et surprenait Patrick Romancik, le gardien slovaque des Niçois, pas très heureux sur ce coup là. (3-0, 22mn53).

Photographe : Nicolas Leleu

Les débats, dans cette seconde période, furent plutôt équilibrés, les deux équipes ayant chacune leurs temps forts. Et c’est au cours de l’un d’eux que Nice réduisait le score par Lucas Bonnardel après un bon travail de Julius Valtonen (3-1, 28mn48).

Un but qui relançait complètement les Niçois et le troisième tiers fut relativement crispant pour les supporters amiénois. D’autant plus crispant que les Aigles allaient revenir à une longueur au profit d’une supériorité numérique, Ondrej Kopta déviant dans la cage picarde un lancer d’Emil Bagin (3-2, 55mn45).

Avec encore près de cinq minutes à jouer, l’objectif était dès lors très clair pour les Gothiques : préserver ce court mais précieux succès. Ce qu’ils réussirent à faire non sans s’être fait de grosses frayeurs dans les derniers instants du match.



Faute d’avoir été vraiment convaincants, les Amiénois ont eu le mérite de repartir - mathématiquement - de l’avant. La meilleure façon de panser les plaies européennes.



