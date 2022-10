Hockey sur glace - Ligue Magnus : 12ème journée : Angers vs Gap 4 - 1 (1-0 0-1 3-0) Le 21/10/2022 Iceparc d'Angers [ Angers ] [ Gap ] Angers vs Gap - Reportage Photos Reportage PHOTOS du match comptant pour la 12ème journée du championnat élite français de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Rapaces de Gap. Iceparc d'Angers, Hockey Hebdo Photographe : Jérémy Gorget le 22/10/2022 à 08:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3400 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart etGarbay assistés de MM. Laboulais et Thiebault Buts :

Angers : 04.40 Jonathan Charbonneau (ass Nicolas Ritz et Kévin Dusseau) ; 44.53 Jonathan Charbonneau (ass Nicolas Ritz et Philippe Halley) ; 51.14 Philippe Halley (ass Tommy Giroux et Antonin Manavian) ; 58.13 Jonathan Charbonneau (ass Tommy Giroux et Antonin Manavian)

Gap : ; 25.56 Bostjan Golicic (ass Chad Langlais et Paul Joubert) Pénalités 14 minutes contre Angers 12 minutes contre Gap



Reportage photos de la rencontre

