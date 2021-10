Hockey sur glace - Ligue Magnus : 12ème journée : Angers vs Mulhouse 4 - 3 (2-0 1-1 0-2 1-0) Après prolongation Le 26/10/2021 Angers - IceParc [ Angers ] [ Mulhouse ] Angers s'impose aux tirs au but Retour VIDEO de la rencontre du 26 octobre du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Les Ducs d'Angers s'imposer aux tirs au but face aux Scorpions de Mulhouse. Angers - IceParc, Hockey Hebdo Fanseat / MSL le 27/10/2021 à 17:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Dehaen et Hauchart assistés de MM. Briolat et Yssembourg Buts :

Angers : 05.12 Robin Gaborit (ass Jerret Smith et Nicolas Ritz) ; 16.26 Zack Torquato (ass Vincent Llorca et Neil Manning) ; 37.16 Philippe Halley (ass Vincent Llorca et Maurin Bouvet) ; 65.00 Danick Bouchard

Mulhouse : ; 23.05 Dante Salituro (ass Milan Jurik et Phil Pietroniro) ; 45.41 Chad Pietroniro (ass Olivier Labelle et Ivan Esipov) ; 47.37 Ivan Esipov (ass Olivier Labelle et Chad Pietroniro) Pénalités 8 minutes contre Angers 6 minutes contre Mulhouse



