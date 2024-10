Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 12ème journée : Bordeaux vs Angers 3 - 2 (1-0 1-0 1-2) Le 25/10/2024 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Angers ] Mériadeck : Forteresse imprenable ! Si la fin de semaine dernière a vu les Boxers de Bordeaux l'emporter (5-1) contre les Diables Rouges de Briançon, deux jours plus tard en Coupe de France, les joueurs d'Olivier Dimet ont remis le couvert chez une équipe de Division 2, les Sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand (10-1). Ce vendredi soir, pour la 12ème journée de Ligue Magnus, dans une patinoire Mériadeck à guichets fermés (3500 spectateurs), les Boxers accueillaient les Ducs d'Angers, leaders actuels de la saison régulière. Peut-être l'occasion de stopper l'équipe la plus en forme en ce moment et égaler la performance de Marseille et Amiens... Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 26/10/2024 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Peyre assistés de MM. Fauvel et Thiebault Buts :

Bordeaux : 18.36 Julius Valtonen (ass Kaylian Leborgne et Maxim Lamarche) ; 27.22 Axel Prissaint (ass Julien Guillaume et Aina Benjamin Rambelo) ; 42.52 Maxim Lamarche (ass Aina Benjamin Rambelo et Julien Guillaume)

Angers : ; 47.48 Jere Rouhiainen (ass Brady Shaw et Téo Sarliève) ; 57.06 Brady Shaw (ass Philippe Halley et Sami Tavernier) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Angers



Absents Bordeaux : Ulysse Tournier (épaule) – Tommy Giroux (Canada, raison familiale) – Baptiste Bruche (bas du corps) – Loik Poudrier (raison inconnue)

Absents Angers : Kylian Fauvel – Cédric Di Dio Balsamo – Thomas Suire – Peter Valier



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Matthew O'Connor (Angers)

Capitaines : Julien Guillaume (Bordeaux) – Robin Gaborit (Angers)



La première occasion dangereuse de la rencontre, en faveur des Ducs, est un tir de Mathew Wilkins repoussé par Quentin Papillon (1'16). Les Boxers essaient de réagir à plusieurs reprises en accélérant vers la cage mais le travail défensif prend le pas sur les phases offensives en ce début de match.



Au bout d'une nouvelle longue séquence offensive de son équipe, Brady Shaw enchaîne un tir bloqué par Quentin Papillon (6'15). Les Ducs parviennent à se créer les meilleures opportunités devant la cage bordelaise mais manquent de réussite dans le dernier geste. Le capitaine Robin Gaborit échoue à son tour devant le gardien des Boxers (8'21).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Une fois cette période de domination passée, les Boxers passent à l'offensive et bénéficient d'un power-play pour une faute de Téo Sarliève (9'32). Ces deux minutes à cinq contre quatre démarrent par un tir lointain de Maxim Lamarche bloqué par Matthew O'Connor (9'44). Ensuite, le gardien des Ducs s'impose face à Enzo Carry (10'11) puis voit une seconde fois le jeune attaquant bordelais face à lui qui manque le cadre (10'36).



Même lorsque le jeu reprend à cinq contre cinq, les Boxers restent positionnés dans la moitié de glace adverse. Tom Guidoux – Justin Hamonic (12'48) ou encore Kevin Spinozzi voient leur tirs bloqués par Matthew O'Connor (13'05).



Dans les dernières minutes du premier acte, les deux gardiens brillent à nouveau... Quentin Papillon d'abord avec son épaule sur un tir de Brady Shaw (17'39), puis Kaylian Leborgne qui saisit sa chance après avoir vu Matthew O'Connor relâcher le palet devant lui (18'11).



A moins de 1'30 de la pause, les Boxers vont réussir à ouvrir le score. En récupérant une passe de Kaylian Leborgne, le défenseur canadien Maxim Lamarche réussit à servir Julius Valtonen qui ajuste un tir à mi-hauteur placé sur la droite de Matthew O'Connor (1-0 à 18'36).



Piqués au vif par cette ouverture du score, les Ducs réagissent immédiatement par l'intermédiaire de Téo Sarliève, placé sur le côté droit, qui décoche un tir sur le poteau (18'54). Finalement, avec beaucoup de sérieux défensivement, les Boxers conservent leur petit but d'avance après vingt minutes qu'ils ont plutôt dominées.



Tirs BORDEAUX 19 ANGERS 8



2ème période :



Dès la reprise du jeu, les Boxers s'installent dans la moitié de glace angevine. Les Ducs sont à nouveau rattrapés par l'indiscipline suite à une faute commise par Mathew Wilkins (22'17). Deux tirs signés Kaylian Leborgne (22'35) et Samuel Salonen (23'53) obligent Matthew O'Connor à intervenir de manière décisive.



Quelques instants plus tard, une bagarre éclate derrière la cage des Ducs. Victime d'une charge par un joueur bordelais, Matthew O'Connor s'en mêle et vient prêter main forte à ses partenaires impliqués. Au même instant, les Boxers avaient inscrit un deuxième but qui fait l'objet également d'une vérification arbitrale. Le verdict tombe... Deux minutes de pénalité pour Neil Manning et but refusé aux Boxers (24'35).



Après un nouvel arrêt de Quentin Papillon sur un tir de Philippe Halley, les joueurs d'Olivier Dimet doublent leur avantage sur une magnifique action collective orchestrée par le duo Julien Guillaume – Kévin Dusseau. La passe venue de la droite arrive en direction d'Axel Prissaint qui trompe Matthew O'Connor par une déviation placé au milieu de la cage (2-0 à 27'22).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Ducs repartent dans les instants qui suivent à l'assaut de la cage bordelaise avec une première tentative de Nicolas Ritz repoussée par la défense, suivie d'un tir de Vincent Llorca qui permet à Quentin Papillon d'ajouter un arrêt supplémentaire (31'23). Si les visiteurs commencent à exercer une forte domination, au point de vue engagement physique, l'affaire se durcit également. Les Ducs enchaînent plusieurs occasions, dont une superbe de l'ancien défenseur grenoblois Jere Rouhiainen. Le gardien bordelais Quentin Papillon sauve ses partenaires à trois reprises (32'40).



L'indiscipline frappe également les Boxers avant la fin de la seconde période... Tom Guidoux écope de deux minutes (37'09). L'occasion la plus dangereuse pour les Ducs est à mettre au crédit de Mathew Wilkins (37'28).



Une nouvelle bagarre s'engage devant la cage des Boxers entre Sami Tavernier et Bastien Lemaitre (38'42). Les deux joueurs rejoignent le banc des pénalités pendant deux minutes.



Avec toujours beaucoup de maîtrise défensive, les Boxers restent aux commandes de la rencontre. Mais avec une équipe comme celle des Ducs, rien n'est jamais terminé.



Tirs BORDEAUX 11 ANGERS 17



3ème période :



Le dernier tiers-temps démarre avec beaucoup de rythme des deux côtés et une circulation rapide du palet vers l'avant. Quentin Papillon repousse un tir de Brady Shaw (41'36). La réaction bordelaise intervient une minute plus tard avec un lancement de jeu sur le côté droit d'Aina Rambelo. Le numéro 76 bordelais décale son capitaine Julien Guillaume qui effectue ensuite un relais légèrement sur sa gauche en direction de Maxim Lamarche. Le défenseur canadien se présente devant la cage, évite Matthew O'Connor par un crochet et glisse le palet à ras de glace dans les filets angevins (3-0 à 42'52).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Une nouvelle supériorité numérique est ensuite accordée aux joueurs d'Olivier Dimet pour une faute de Nicolas Ritz (43'45), mais celle-ci ne dure que quatre secondes car sur l'engagement qui suit, Rudolfs Polcs est à son tour pénalisé (43'49). Le jeu se poursuit à 4 contre 4 mais le score n'évolue pas malgré quelques occasions de part et d'autre.



Quelques instants plus tard, c'est au tour des joueurs de Jonathan Paredes d'obtenir un power-play car Aina Rambelo effctue un cinglage (46'32). Pourtant en infériorité, les Boxers se créent une grosse occasion avec un tir d'Enzo Carry qui ne trouve pas le cadre (46'54). Progressivement, les Ducs remettent le palet entre leurs crosses et reprennent le contrôle du jeu offensif. Une longue passe vers la droite devant la cage de Téo Sarliève trouve Jere Rouhiainen qui s'infiltre au milieu de la défense pour placer un tir sous la barre de Quentin Papillon (3-1 à 47'58).



Après avoir concédé cette réduction du score, les Boxers ne se démobilisent pas et répondent avec une tentative non cadrée de Mathieu Pompei (52'29) suivie par deux autres occasions de Bastien Lemaitre et Rudolfs Polcs, tous les deux si proches d'inscrire le quatrième but (56'04).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

A moins de trois minutes de la fin, le public de Mériadeck va même connaître un petit moment de stress car les Ducs, toujours aussi entreprenants et dangereux offensivement, sont récompensés une seconde fois. Sami Tavernier sert dans le bon timing le meilleur buteur angevin Brady Shaw. Ce dernier place une déviation magnifique qui trompe Quentin Papillon (3-2 à 57'06).



Il reste 2'54 à jouer et le match semble désormais relancé. Les visiteurs du Maine et Loire sont désormais lancés vers une égalisation et vont tout tenter jusqu'à la fin pour parvenir à l'arracher. Seulement, face à eux, la défense bordelaise fait preuve d'une grande vigilance et Quentin Papillon n'est plus disposé à laisser rentrer le moindre palet.



Au bout d'un gros combat chargé en affrontements physiques et en intensité, les Boxers s'imposent (3-2), récoltent trois points supplémentaires, font chuter le leader de la Ligue Magnus et restent surtout invaincus à Mériadeck depuis le début de la saison. Les Ducs d'Angers, malgré une grosse réaction lors de cette dernière période, s'inclinent sur le fil d'un petit but après avoir livré une bataille féroce digne de la grande équipe que l'on connait. Hier soir, sur le glaçon bordelais, il y a eu un vrai face à face entre deux des cinq meilleures formations françaises actuelles dans une patinoire pleine à craquer et avec une ambiance incroyable.



Les Boxers vont maintenant se reposer ce week-end avant de prendre la route d'Amiens mardi soir.



Tirs BORDEAUX 8 ANGERS 14



Gardiens



Quentin Papillon 37 arrêts (60'00)

Matthew O'Connor 35 arrêts (59'46)



ETOILES DU MATCH



ANGERS : 50 Jere Rouhiainen



BORDEAUX :

1) 52 Maxim Lamarche

2) 32 Quentin Papillon

3) 11 Julius Valtonen



Prochain match

Amiens / Bordeaux (Mardi 29 Octobre 20h15) 13ème journée

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo