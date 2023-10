Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 12ème journée : Bordeaux vs Gap 3 - 4 (1-1 1-2 1-1) Le 17/10/2023 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Gap ] Les Rapaces tiennent leur revanche à Mériadeck ! Rentrés de l'Alp Arena de Gap vendredi soir avec une victoire (4-3) et trois points précieux, les Boxers de Bordeaux accueillaient quatre jours plus tard, ce mardi soir, ces mêmes Rapaces de Gap, à l'occasion de la 12ème journée de Ligue Magnus, afin de tenter de doubler la mise. Sept joueurs au total sont absents pour cette nouvelle soirée de hockey bordelaise (5 côté bordelais et 2 chez les visiteurs gapençais). Ces derniers jours, l'actualité des Boxers a été marquée par l'arrivée du jeune gardien U20 en provenance de Rouen, Mathis Thirion, mais également celle du défenseur finlandais Antti Kauppila qui évoluait la saison passée aux Jokers de Cergy-Pontoise (depuis 2021 précisément). Pour compléter les autres absences bordelaises, deux jeunes joueurs U20 prêtés par les Brûleurs de Loups de Grenoble, Tom Guidoux et Valentin Grossetete, prennent également place sur la feuille de match. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 18/10/2023 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2483 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Ernecq assistés de MM. Constantineau et Goncalves Buts :

Bordeaux : ; 12.19 Enzo Carry (ass Raphael Cacheux et Charles-David Beaudoin) ; 37.00 Julien Guillaume (ass Rudy Matima et Kevin Spinozzi) ; 50.07 Enzo Carry (ass Nikita Jevpalovs et Baptiste Bruche)

Gap : 10.31 Loïc Coulaud (ass Axel Tarabusi et Bostjan Golicic) ; 22.43 Tuomas Vartiainen (ass Bostjan Golicic et Julien Correia) ; 23.44 Arthur Escalier (ass Julien Correia et Olegs Sislannikovs) ; 59.57 Bostjan Golicic (ass Julien Correia et Tuomas Vartiainen) Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Gap



Absents Bordeaux :

Victor Bodin – Maxime Legault – Rudolfs Polcs – Alexei Polodyan – Loik Poudrier (blessés).

Absents Gap :

Léo Faure – Jordan Mugnier (blessés ?)



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Samu Perhonen (Gap)

Capitaines : Julien Guillaume (Bordeaux) – Romain Gutierrez (Gap)



Les deux équipes ne tardent pas à se lancer dans le match en essayant de mettre du rythme d'entrée par des accélérations en zone adverse très rapides complétées par une circulation du palet dans tous les coins de la patinoire. Les Rapaces dominent le début de partie et parviennent à se créer les premières véritables occasions par l'intermédiaire de Bostjan Golicic (2'22) ou Tuomas Vartiainen (3'25) auquel répond Julius Valtonen pour lancer la réaction bordelaise (3'37). Lorsque les Boxers souhaitent relancer le palet vers l'avant, ils doivent faire face à un gros pressing offensif des Rapaces, ce qui oblige le porteur de la rondelle à reculer derrière sa cage pour trouver un partenaire.

Quelques instants plus tard, alors qu'il prend la défense bordelaise de vitesse, Romain Gutierrez tente une déviation et voit Quentin Papillon effectuer un sauvetage déterminant (7'09). Les visiteurs ne manquent pas de créativité et d'inspiration offensive. Ils continuent à se procurer des occasions dangereuses notamment grâce à Fabien Bourgeois dont le lancer est finalement bloqué par Quentin Papillon (8'21). Les Rapaces, mieux rentrés dans ce début de partie et plus entreprenants, trouvent l'ouverture après un lancement de jeu d'Axel Tarabusi et Bostjan Golicic. Loïc Coulaud dévie le palet dans le coin gauche de la cage bordelaise et ne laisse aucune chance à Quentin Papillon (0-1 10'31).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les Boxers réagissent un peu plus d'une minute après cette ouverture du score au moment où Valentin Grossetete décoche un tir qui passe devant la cage, malheureusement pour les bordelais, personne ne peut le dévier en direction du but des Rapaces (11'56). Sur l'action suivante proposée par les Boxers, Valentin Grossetete, aidé de Baptiste Bruche, offre une chance d'égaliser à Enzo Carry. Le numéro 24 des Boxers ne manque pas l'occasion et trouve les filets sur un tir placé à droite de Samu Perhonen (1-1 12'19).



Les Boxers obtiennent quelques instants plus tard une situation de power-play (supériorité numérique) avec deux uniques tirs d'Aina Rambelo : le premier passe à côté alors que l'autre est arrêté par le gardien finlandais des Rapaces. Dans les dernières minutes de ce premier acte, les Rapaces se montrent à nouveau dangereux avec des occasions de Teemu Loizeau puis Julien Correia mais Quentin Papillon fait preuve d'une extrême vigilance (15'33). Les Boxers se procurent une dernière grosse opportunité de marquer sur un décalage de Charles-David Beaudoin vers Aina Rambelo. Celui-ci tire immédiatement mais Samu Perhonen s'en sort parfaitement avec un arrêt supplémentaire (17'13). Les deux équipes regagnent finalement les vestiaires sur ce score nul au bout des vingt premières minutes.



Tirs - BORDEAUX 9 GAP 15



2ème période :



Après avoir remporté le face-off d'engagement, les Rapaces passent de suite en mode offensif. Moins de deux minutes après la reprise, Paul Nassivet (accrocher) et Enzo Carry (simulation) partent en prison pendant deux minutes (21'47).

Dans les secondes qui suivent, l'indiscipline frappe encore les Boxers puisque Valentin Grossetete rejoint lui aussi le banc des pénalités (22'15) ce qui donne une supériorité numérique aux visiteurs. Celle-ci sera parfaitement exploitée par les joueurs d'Eric Blais car Tuomas Vartiainen décoche un tir à ras de glace qui surprend Quentin Papillon en lui passant sous la jambe (1-2 22'43).



La période offensive des visiteurs n'est pas terminée car dans la minute qui suit, les Rapaces réussissent à faire le break au tableau d'affichage. Arthur Escallier trompe Quentin Papillon en ayant parfaitement suivi le jeu et les tirs précédents du duo Chad Langlais – Olegs Sislannikovs (1-3 23'44).



Photographe © Lily Rose

Les Rapaces poursuivent leur domination tout en gardant la maîtrise du jeu et du match avec un nouveau tir d'Axel Tarabusi depuis le côté gauche (24'33). Les Boxers réagissent après avoir laissé passer la tempête blanche sur un remarquable travail de Nikita Jevpalovs. L'attaquant letton crochète Valtteri Meisaari et tire juste à droite (25'54). Le capitaine des Rapaces, Romain Gutierrez écope d'une pénalité pour une obstruction et offre une nouvelle supériorite numérique aux Boxers (25'58). En réponse à un tir puissant de Charles-David Beaudoin, Loïc Coulaud, lancé à pleine vitesse, vient buter sur Quentin Papillon (26'56).

Peu de temps avant la fin de ce power-play bordelais, Samu Perhonen arrête deux sérieuses munitions d'Enzo Carry et Baptiste Bruche (27'25). Le rythme s'accélère avec beaucoup de phases offensives de la part de deux équipes qui continuent de se livrer un duel engagé et intense sur le glaçon de Mériadeck. Quentin Papillon repousse un tir de Romain Gutierrez (30'20). Samu Perhonen, de son côté, se charge de bloquer celui de Samuel Salonen (34'36). Trois minutes avant la pause, les Boxers concrétisent une situation de supériorité numérique. Rudy Matima trouve son capitaine Julien Guillaume qui, avec beaucoup de précision, légèrement sur la gauche, trompe la vigilance de Samu Perhonen (2-3 37'00).



Romain Gutierrez évite ensuite deux défenseurs bordelais et vient buter sur Quentin Papillon (37'55). A moins de quarante secondes de la fin de ce tiers-temps, les Boxers bénéficient d'une dernière occasion. Aina Rambelo décoche un tir au niveau de la ligne bleue finalement bloqué par Samu Perhonen 39'24).



Tirs - BORDEAUX 10 GAP 11



3ème période :



Les Boxers empochent le face-off d'engagement de ce dernier tiers-temps. Pourtant, le palet n'est pas relancé de suite par manque de solutions. Du coup, les Rapaces exercent un nouveau pressing offensif. Ludovic Karsh est pénalisé de deux minutes pour un cinglage très rapidement (40'55). Durant cette supériorité numérique en faveur des visiteurs, les assauts sont bien contrôlés par les blocs défensifs bordelais. Lancé sur le côté droit, Sébastien Rohat décoche un lancer à mi-hauteur repoussé par l'épaule de Quentin Papillon (43'25). En réponse à un palet de 3-3 bordelais, Teemu Loizeau trouve le bras du gardien bordelais sur sa route (44'13). Paul Joubert sur une déviation cadrée (44'32) ou Chad Langlais avec un tir juste à droite (45'36) butent à leur tour sur le dernier rempart bordelais.

Dans les minutes qui suivent, Kevin Spinozzi et Nikita Jevpalovs répondent avec deux énormes occasions … la réussite manque toujours aux bordelais (48'38). Dans le power-play bordelais qui suit, Julius Valtonen se procure la première véritable occasion en tirant légèrement à gauche de la cage (49'12). Sur la deuxième, Nikita Jevpalovs tire en force devant la cage. Enzo Carry, positionné face au gardien des Rapaces, réussit sa déviation dans le bon timing et marque sur la droite (3-3 50'07).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Le rythme reste très élevé tout comme l'engagement mis dans chaque duel. Les attaques s'enchaînent de part et d'autre car les deux équipes veulent à tout prix remporter ce match, d'une extrême importance pour chacune. Lancé en pleine vitesse, Rudy Matima se présente devant la cage et percute Samu Perhonen. Le gardien des Rapaces prend le temps de retrouver ses esprits et poursuit la rencontre (55'44). Le tableau d'affichage indique à présent 1'28 avant la fin du match. Charles-David Beaudoin se dirige en prison (58'32). Alors en supériorité numérique, les Rapaces se procurent une occasion de reprendre l'avantage avec un tir d'Olegs Sislannikovs juste à droite (59'31). Les deux équipes prolongeront-elles le duel en prolongation comme mardi dernier ? Et bien non. Alors qu'il ne reste que trois petites secondes, Bostjan Golicic achève une superbe action collective des Rapaces et inscrit le but de la victoire dans le coin droit de la cage de Quentin Papillon (59'57).



Les Rapaces viennent donc arracher leur revanche dans les toutes dernières secondes à Mériadeck en s'imposant sur le score de (4-3) face aux Boxers qui n'arrivent toujours pas à lancer une série de bons résultats cette saison. Toujours dixièmes au classement, les joueurs d'Olivier Dimet ne comptent plus qu'une longueur d'avance sur les Rapaces, avant de partir vendredi défier les Brûleurs de Loups de Grenoble, à Pôle Sud (20h15).



Tirs - BORDEAUX 9 GAP 6



Photographe © Lily Rose



Gardiens

Quentin Papillon 26 arrêts (59'57)

Samu Perhonen 25 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

GAP : 13 Tuomas Vartiainen



BORDEAUX :

1 24 Enzo Carry 2 72 Baptiste Bruche 3 86 Valentin Grossetete







REPORTAGES PHOTOS

64 items

Photographe : © Lily Rose

(cliquer pour accéder à la galerie complète)

49 items

Photographe : © Laurent Robert

Ice Hockey Pictures

(cliquer pour accéder à la galerie complète)



