Ligue Magnus : 12ème journée : Cergy-Pontoise vs Amiens 3 - 1 (0-0 1-1 2-0) Le 13/02/2021 l'Aren ice de Cergy-Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Amiens ] Victoire des Jokers face aux Gothiques Nouvelle belle performance des Jokers de Cergy-Pontoise à l'Aren'Ice face aux Gothiques d'Amiens. Après avoir, en début de saison, remporté (3-2) au Coliseum la première confrontation avec leurs adversaires du jour, les franciliens ont récidivé sur leur glace. Dans une rencontre serrée, les cergypontains n'ont jamais été menés au score. Ils ont su accélérer et tenir la distance pour faire la différence au dernier tiers. Ils l'emportent (3-1) et engrangent 3 points face à des Amiénois actuellement en panne de résultats. l'Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 15/02/2021 à 11:30



Arbitres : MM. Bliek et Ernecq assistés de MM. Thiebault et Douchy Buts :

Cergy-Pontoise : 36.23 Kévin Lorcher (ass Joonas Sammalmaa et Aku Kestila) ; 48.45 Max Kalter (ass Pierre-Charles Hordelalay et Aurélien Dorey) ; 59.24 Kévin Da Costa

Amiens : ; 38.18 Nicolas Leclerc (ass Joey West) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 8 minutes contre Amiens Photographe : Olivier Bénard (archives) Henry Corentin Buysse et sa défense auront longtemps retardé l’échéance

L’absence de but lors du premier acte de la rencontre n’est pas synonyme d’ennui à l’Aren’ice. Les deux équipes développent un intéressant jeu d’attaque tout en s’appuyant sur une solide assise défensive. Elles se rendent coup pour coup sans toutefois parvenir à prendre à défaut le gardien adverse. A ce petit jeu, les Gothiques allument le premier pétard par l’intermédiaire d’Arturs Sevcenko. De leur côté les Jokers obtiennent, suite à une faute de Romain Bault, le premier powerplay du match après 4 minutes de jeu. C’est l’occasion pour Henry Corentin Buysse, le gardien amiénois, de démontrer ses bonnes dispositions de l’après-midi. Sa défense et lui résistent parfaitement bien pendant cette première infériorité numérique, y compris quand Brien Robert Diffley, le défenseur francilien, endosse l’uniforme d’artilleur en chef et décoche un missile plein axe. Pénalité sans conséquences pour les visiteurs. Un peu plus tard dans le tiers, c’est au tour des Jokers d’être sanctionnés suite à une charge tardive de leur capitaine Kevin Da Costa. Mais ni Jérémie Romand, son homologue picard, ni les autres Gothiques ne parviennent à percer la muraille cergypontaine.

C’est finalement au complet sur la glace que les deux équipes manquent chacune d’ouvrir le score. D’abord les Jokers vers la 9ème minute de jeu lorsqu’après avoir gratté un palet dans son camp, Alexandre Lubin s’échappe sur la droite pour offrir à Pierre-Charles Hordelalay, dans l’axe, un duel face à Buysse que le gardien amiénois remporte. Une minute plus tard, c’est Joe West pour les Gothiques qui, démarqué sur la droite, expédie un missile sur le montant de la cage de Danny Tirone. Ces deux actions reflètent assez bien la physionomie d’un tiers qui se poursuit avec des occasions franches globalement partagées. A noter, le talentueux et remuant Rudy Matima pour les Gothiques qui se démène comme un beau diable pour scorer et se procure 3 belles opportunités dont un duel perdu face à Tirone.



Photographe : Olivier Bénard (archives) Arturs Sevcenko ne parviendra pas à marquer face aux Jokers

Les Jokers entament le deuxième tiers sur les chapeaux de roues en poussant d’entrée les Gothiques dans les cordes. Après moins de 2 minutes de jeu, Alexandre Boivin l’attaquant amiénois est sanctionné d’un « accrocher » ce qui offre un powerplay très intense pour les Jokers. Ils y enchainent les occasions dans le slot ou sur des lancers à mi-distance obligeant Buysse à montrer toute l’étendue de son talent pour retarder l’ouverture du score. Crosse, bottes, mitaine tout y passe, y compris son casque sur une tentative d’Aku Kestilä, pour maintenir sa cage inviolée.

Une fois la pénalité tuée, le rythme ne baisse pas et c’est au tour des Jokers de subir une infériorité numérique pour une faute de Louis Petit sanctionné d’un « faire trébucher ». Si c’est d’ordinaire en powerplay que les cergypontains démontrent une certaine efficacité, ils affichent aussi durant cette infériorité numérique une belle capacité à neutraliser l’adversaire. Ils tuèrent sans trop trembler le powerplay amiénois n’offrant à Skylar Pacheco qu’une opportunité de loin bien contrôlée par Tirone.

Les Gothiques qui ont eux aussi dû hausser le rythme continuent à pousser par Boivin qui se procure une belle occasion mais bute contre le gardien vert. Pour couronner le tout, dans le prolongement de ce temps fort, le canadien retient un adversaire et doit laisser ses co-équipiers en infériorité numérique sur la glace. La mitaine de Buysse n’a encore pas le temps de refroidir pendant ces 2 minutes où les Jokers multiplient les lancers notamment par Joonas Sammalmaa, Kestilä et Hordelalay.

Les Gothiques laissent passer l’orage sans craquer et c’est même eux qui, à l’issue du powerplay, manquent d’ouvrir la marque. Sur une phase offensive, ils déclenchent un lancer à la cage qui ne peut être que dévié et ralenti par Tirone. Le puck reste en suspension une fraction de seconde et plane à mi-hauteur devant le but vide sans que personne ne soit présent pour le pousser au fond. Il en faut plus pour faire douter les Jokers qui appuient toujours sur l’accélérateur et se procurent 3 nouvelles occasions dont une par un missile de Yoanne Lacheny. Cela chauffe pour les Gothiques. Les cergypontains se font pourtant sanctionner sur un excès d’enthousiasme quand, sur une nouvelle attaque, Hordelalay chute et dans son élan fauche, des deux jambes, un adversaire. L’infériorité numérique qui s’en suit est étonnante de la part des franciliens. Non seulement ils neutralisent une nouvelle fois les unités spéciales d’Amiens mais ils se créent 2 occasions nettes. D’abord par Toni Kluskeri qui, sur un raid en contre, trouve le poteau de Buysse puis par Lacheny qui, sur une transition rapide, slalome dans la défense mais perd son duel face à Buysse. Les 2 gardiens sont décidément biens dans le match.

Il faut attendre une nouvelle faute des Gothiques pour voir enfin les Jokers faire parler leurs unités spéciales et ouvrir le score. Sur un bel échange entre Sammalmaa et Kestilä, celui-ci excentré sur la gauche tire et oblige Buysse à dévier et ralentir le puck pour le plus grand plaisir d’un Kevin Lorcher à l’affut (1-0,36.23).



Les franciliens ne restent pas longtemps devant car moins de 2 minutes après Joe West se rattrape bien de sa faute à l’origine du fatal powerplay. Parti sur la droite, il trouve impeccablement Nicolas Leclerc dans l’axe qui, de prés, réussi à lever le palet pour enfin tromper Tirone (1-1,38.18).



Les Jokers tenteront bien de reprendre le score avant la pause, notamment par Philippe Bureau-Blais dont le lancer sera bien maitrisé par Buysse ou par Lubin, bien servi par Hordelalay, tirant juste à côté de la cage. Mais leurs efforts trouvent un Buysse toujours concentré. À l’issue d’un second tiers plus intense que le premier et globalement dominé par les Jokers, c’est donc une nouvelle fois dos à dos que les deux équipes rentrent au vestiaire.



Photographe : Olivier Bénard (archives) Danny Tirone ne sera battu qu’une fois

Le dernier tiers reste intense et riche en occasions de part et d’autre. Ainsi l’attaquant des verts Max Kalter trouve notamment la base extérieure du poteau de Buysse et, pour les Gothiques, Romand voit un lancer stoppé du bout de la botte par Tirone. C’est finalement l’américain Kalter qui redonne l’avantage aux Jokers. Sur une belle combinaison avec Hordelalay conclue par une mine d’Aurélien Dorey, il exploite le rebond laissé par Buysse pour marquer à bout portant (2-1,48.45). Les efforts des franciliens sont justement récompensés.



Les Gothiques ne désarment néanmoins pas et poussent immédiatement pour revenir à la marque. Ils continuent à se créer des occasions notamment par Romand et Sevcenko mais s’exposent tout autant aux sorties de zone rapides des Jokers bien décidés à faire le trou. Le temps passant et voyant Tirone toujours aussi difficile à battre, Anthony Mortas, le coach amiénois, joue son va-tout à 1 minute trente de la fin du match. Il demande un temps mort pour définir une organisation de fin de partie cage vide. Hélas pour lui, la défense francilienne ne se laisse pas déborder et sur une récupération de palet c’est finalement Da Costa qui de la zone neutre parvient à marquer dans le but vide (3-1,59.24). Avec ce break de fin de rencontre le capitaine des verts scelle le gain du match pour les siens.



Photographe : Olivier Bénard (archives) Max Kalter se sort des griffes de la défense d’Amiens

Grace à cette victoire, les Jokers rejoignent leurs adversaires du jour en termes de nombres de points et remontent à la 9ème place d’un classement, il est vrai anecdotique cette saison. Ils vont néanmoins pouvoir aborder leurs 2 prochains matchs en déplacement avec un capital confiance revigoré. Il leur faudra batailler chez des Scorpions de Mulhouse qui enchainent les victoires depuis 3 matchs et se rendre ensuite à l’Alp’Arena pour y affronter les redoutables Rapaces. De leur côté, les Gothiques enregistrent leur 4ème défaite consécutive et doivent absolument se remobiliser pour arrêter l’hémorragie. Le calendrier leur annonce 2 belles affiches puisqu’ils recevront au Coliseum les Ducs d’Angers et les Brûleurs de loups de Grenoble.



