Cergy-Pontoise : ; 26.09 Colin Delatour (ass Tristan Crozier et Théo Gueurif) ; 37.04 Aurélien Dorey (ass Tomas Pardo et Sayam Limtong) ; 41.39 Sayam Limtong (ass Théo Gueurif et Robert Baillargeon) ; 59.56 Aleksi Hamalainen (ass Alex Barber)

Amiens : 07.27 Tomas Simonsen (ass Zachary Lavigne) ; 25.31 Julien Tessier (ass Jaakko Niskala et Danick Bouchard) Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 4 minutes contre Amiens Les Gothiques gagnent la première période





Si les Gothiques sont déjà très intenses en ce début de partie, ce sont pourtant Patrick Colombe, Tristan Crozier et Théo Gueurif qui sollicitent à tour de rôle, certes de loin ou en angle, un Clément Fouquerel qui ne laisse cependant pas de rebond exploitable. Dan Gibb, la tour de contrôle de la défense amiénoise, tente bien de bombarder Ylönen de loin, mais en vain.



A l’approche de la 5ème minute de jeu, le jeune Sayam Limtong profite de sa vivacité et de ses petits appuis pour slalomer et s’infiltrer en plein cœur de la défense blanche. Malgré le cinglage intenté par Danick Bouchard, la jeune pousse francilienne parvient à lancer à la cage mais Fouquerel repousse. Les filets n’ont pas tremblé mais le capitaine des Gothiques est donc appelé sur le banc des punis. Pendant leurs 2 minutes d’avantage numérique, le jeu de puissance des cergypontains est intéressant mais non conclusif. Un tir de Limtong flirte avec le poteau puis Robert Baillargeon trouve la mitaine de Fouquerel.



Photographe : © Bruno Gouvazé (archive)

Après avoir laissé passer l’orage, les visiteurs reprennent leur pressing avant et celui-ci est à deux doigts de payer quand Julien Tessier, devant l’enclave, vient buter sur Ylönen. Qu’à cela ne tienne, les amiénois sont, peu après, récompensés pour leur solide début de match et brisent l’égalité. Sur un nouveau pressing en zone offensive, ils récupèrent le puck et, même si la tentative lointaine de Jaakko Niskala qui s’en suit est contrée, le disque parvient à Tomas Simonsen qui joue avec Zachary dans le cercle d’engagement droit d’où ce dernier lui remise immédiatement dans le slot. Le jeune international tricolore ajuste Ylönen en conclusion du « une-deux » (0-1, 07.27). Très joli but des Gothiques qui intervient alors qu’ils commençaient à camper dans la défensive des Jokers.



Sur la remise en jeu et un palet perdu en zone neutre, les franciliens passent tout près de la correctionnelle quand Bouchard, en angle fermé sur la droite, remet devant l’enclave à Mathieu Boucher à qui Ylönen vole le but du bout de la jambière. Le momentum est alors clairement picard car dans le prolongement de l’action Mathias Lehtonen oblige le gardien francilien à un arrêt du casque. Peu après c’est Jared Freadrich qui tente sa chance de loin de la droite.



Les pensionnaires de l’Aren’ice trouvent le moyen de réagir, d’abord par Torrel en angle très fermé mais Fouquerel ne laisse toujours pas de rebond exploitable, puis sur une belle combinaison où Gueurif déborde à gauche et cherche Crozier au second poteau mais la passe est contrariée. La situation va se compliquer un peu pour les cergypontains après 9 minutes de jeu quand un palet revient vers leur banc en plein changement de ligne. La tentation est grande de le jouer mais la sanction tout aussi immédiate, les zèbres constatent le surnombre. C’est toujours ballot comme faute mais du coup Colin Delatour est désigné pour aller purger la sanction.



Les Jokers sortent indemnes de ce désavantage numérique. Certes ils ont bien failli jouer un mauvais tour aux Gothiques quand Alex Barber, parti en contre sur la gauche, avait trouvé Cozier dans la petite glace, mais le canadien n’est pas parvenu à déjouer la vigilance de Fouquerel. Sinon ils durent subir le jeu de puissance amiénois et Ylönen dû multiplier les exploits, notamment sur un tir lointain mais surtout face à Boucher idéalement démarqué dans le bas du slot.



Une fois au complet, c’est Barber qui imite Limtong et s’offre un slalom au cœur de la défensive adverse mais sans pouvoir marquer. Les Jokers ne perdent toutefois pas tout car, sur l’action, les Gothiques se font eux aussi bêtement piéger pour surnombre. Une fois Ryan Belharfi en prison, les franciliens tentent de s’installer et Vincent Melin, de près, trouve un angle de tir mais la muraille amiénoise tient toujours bon. Un peu comme leurs hôtes précédemment, les Gothiques manquent de peu de doubler la mise quand Ilies Djemel s’échappe sur la gauche contre la balustrade et s’offre un breakaway qu’il perd face au portier rose.



Les dernières actions de la période seront encore partagées. D’abord par Gueurif, toujours très mobile, qui tente sa chance en angle après un débordement, puis par Julien Tessier qui part dans le dos de la défense francilienne avant de se faire rattraper par Torrel lequel réussi à le faire échouer avant de se retrouver lui-même, une poignée de seconde plus tard, à l’autre bout de la patinoire pour une dernière occasion.



Les Jokers sont dominés mais piquent en contre





A 5 contre 5 la pression des Gothiques reste forte et par deux fois les Jokers doivent y aller à la mailloche devant leur goal pour éviter le but. Les franciliens parviennent de temps à autre à se défaire des griffes amiénoises et à placer quelques attaques mais soit Fouquerel et bien là soit les tentatives flirtent avec le cadre comme par exemple sur un tir de la gauche de Torrel qui passe au-dessus de la lucarne.



Les joueurs d’Amiens, asez logiquement, finissent par trouver à nouveau la faille sur une attaque placée. Bouchard travaille fort dans le coin gauche pour ressortir le palet plein axe à la bleue pour Niskala lequel distribue immédiatement pour Tessier démarqué dans le cercle droit. Ylönen ne peut lever suffisamment l’épaule pour empêcher le missile lâché sur réception de se loger dans sa lucarne (0-2, 25.31).



Le Jokers ne laissent pas les Gothiques savourer très longtemps leur break. D’abord sur la remise en jeu, Baillargeon, de près en angle fermé, trouve le petit filet. La lucarne était proche mais l’américain devra encore attendre pour enfin déloquer son compteur et inscrire son premier but de la saison. Peu après, Gueurif et Crozier pressent Simonsen en zone neutre et lui font perdre le puck au profit de Colin Delatour qui va battre Fouquerel (1-2, 26.09).



Photographe : © Maxime Richier (archive)

Il en faut plus pour faire douter les amiénois et sur la remise en jeu, Bastien Maïa, un peu comme Baillargeon précédemment pour les Jokers, trouve le petit filet avant que Gibb dans le prolongement de l’action ne décoche un gros tir repoussé par Ylönen. Peu après c’est Bouchard qui part plein centre et lâche lui aussi un énorme tir. Les cergypontains sont prévenus, les amiénois n’ont pas l’intention de baisser pavillon.



Sur une remise en jeu en zone offensive Limtong commet une obstruction sur Antonin Plagnat. Ses coéquipiers vont énormément souffrir même si Torrel, en contre, se crée une chance de marquer. Freadrich de loin, Lavigne à bout portant ou encore Simonsen vont tous se casser les dents sur le gardien rose durant le jeu de puissance. Une fois la pénalité tuée, les cergypontains ne sont pas au bout de leur peine car Amiens enchaine des phases de domination où l’équipe campe littéralement dans le camp adverse un peu à l’image d’un powerplay. Heureusement pour eux, l’abnégation défensive et le talent de leur gardien les maintiennent à flot.



Cette stratégie du hérisson, vraisemblablement plus subie que choisie, finit par sourire aux franciliens. Lors d’un pressing en zone neutre, Limtong et Tomas Pardo permettent le gain du palet pour Aurélien Dorey qui part sur la droite et trouve la lucarne opposée (2-2, 37.04). C’est presque au plus fort de la domination amiénoise que les cergypontains remettent les pendules à l’heure.



Les Jokers passent devant et tiennent jusqu’au bout

Sur une attaque placée, Gueurif hérite du palet à la bleue sur la droite et trouve en fond de territoire Baillargeon lequel, de derrière le net, sert Limtong dans le bas du slot qui ajuste Fouquerel (3-2, 41.39). Pour la première fois dans la rencontre les franciliens passent devant.



Les franciliens sont ragaillardis mais les picards restent toujours sur une belle intensité. Du coup les deux équipes se contrent et le palet change de main sans cesse en zone neutre ce qui rend les transitions brouillonnes.



A la 5ème minute de la période, Leborgne qui assure le voile devant le gardien est oublié par la défense et, quand il est bien servi en profondeur, il a le temps de se retourner et d’essayer de tromper Ylönen qui prend une nouvelle fois le dessus. Trois minutes plus tard c’est Lavigne qui se trouve encore seul près de la cage cergypontaine dont il fait le tour sans pouvoir rabattre le palet au fond côté opposé. Les occasions franciliennes sont rares mais Hämäläinen réussit un gros lancer obligeant Freadrich à sauver le rebond pris par Torrel qui avait la cage ouverte.



Photographe : © Bruno Gouvazé (archive)

Les Gothiques poussent toujours autant face à des Jokers qui semblent avoir un peu moins d’explosivité qu’il y a quelques semaines mais qui font toujours preuve d’une remarquable abnégation défensive. Tessier et Bouchard sont contrés coup sur coup alors qu’ils avaient été bien décalés. Côté cergypontain, Dorey riposte par un gros missile que capte le portier amiénois. Bouchard a beau se démener et allumer quand il peut, Tessier également, rien ne rentre alors que le temps s’égrène.



A 2 minutes de la délivrance, les Jokers défendent intelligemment et repoussent les Gothiques dans leur camp pour éviter la sortie du gardien. A 35 secondes du terme Mario Richer, le coach canadiens des picards, prend son temps mort et fait sortir Fouquerel. L’ultime siège du camp des franciliens peut commencer. Nicolas Leclerc, Simonsen et Tessier donnent tout mais en vain et, comme souvent en pareil cas, il y a toujours un petit futé pour tirer dans le but déserté. Hämäläinen profite du travail de Barber contre la balustrade droite pour filer et marquer en cage vide (4-2, 59.56).



Photographe : © Bruno Gouvazé (archive)

Meilleurs joueurs du match :



Danick Bouchard pour les Gothiques



Sebastian Ylönen pour les Jokers

