La confrontation entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Rapaces de Gap, deux équipes qui aiment jouer et qui proposent souvent un jeu agréable, a tenu toutes ses promesses. Au terme d'un match très spectaculaire les franciliens se sont imposés sur le score de 4 buts à 3. Ils confortent ainsi leur place en milieu de tableau. Les gapençais, de leur côté, ont eu jusqu'à 2 buts d'avance et ont démontré toutes leurs qualités confirmant que leur place en haut de tableau ne relevait pas du hasard. l'Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 28/10/2021 à 11:55

FICHE TECHNIQUE



1472 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Peyre assistés de MM. Collin et Fauvel Buts :

Cergy-Pontoise : 00:10 Pierre-Charles Hordelalay (ass Steven Owre et Brayden Sherbinin) ; 29:46 Charles Levesque (ass Ryan Tait et Aurélien Dorey) ; 32:52 Aku Kestila ; 49:35 Denny Kearney (ass Charles Levesque et Steven Owre)

Gap : ; 05:32 Arturs Mickevics ; 12:10 Fabien Bourgeois (ass Fabien Colotti) ; 21:08 Julien Correia (ass Bostjan Golicic et Arnaud Faure) Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 10 minutes contre Gap Les Rapaces tiennent leur rang



La partie ne pouvait mieux commencer pour les Jokers qui marquent, après seulement 10 secondes de jeu, un but offert sur un plateau par les gapençais. Premier engagement du match remporté par les franciliens, palet envoyé au fond, Steven Owre qui chasse Julian Junca parti derrière sa cage pour le récupérer et dégagement manqué du gardien sous pression au profit de Pierre-Charles Hordelalay qui, tout heureux d’en hériter, malgré la présence de 2 défenseurs catapulte le puck au fond du but vide (1-0, 0.10).



Photographe : Olivier Bénard Les équipes se sont vraiment rendu coup pour coup

Les Rapaces un peu vexés ne tardent pas à réagir et à se montrer dangereux en attaque tout en étant désormais plus concentrés en défense. Romain Gutierrez met Sebastian Ylönen à l’épreuve mais le gardien francilien est impeccable. Ils contrarient les transitions offensives des Jokers qui doivent s’en remettre le plus souvent à des tentatives individuelles ou à des entrées en zone offensive en dépossession. Avec cette mainmise, les visiteurs finissent par voir leurs efforts récompensés sur une offrande de Ylönen. Cette fois c’est à son tour d’être chassé derrière son but par Benjamin Lagarde ce qui lui fait complètement manquer sa relance. Arturs Mickevics contrôle cette passe décisive et marque dans la cage désertée (1-1, 5.32). Quel étonnant début de match avec de belles constructions mais finalement 2 buts gag !

Quoi qu’il en soit, les gapençais se créent les occasions les plus franches et finissent par faire dégoupiller les franciliens. Sur une de leurs attaques et la mêlée qui s’en suit devant le but d’Ylönen, Jules Lefebvre qui a pris un coup se fait justice lui-même et est prié d’aller se calmer sur le banc des pénalités. Le jeune défenseur n’y restera que 5 secondes car, sur la remise en jeu qui suit la faute, les gapençais gagnent le puck et les « Fabien » haut-alpins frappent. Du haut du cercle d’engagement gauche, Fabien Bourgeois décoche un lancer sur réception et Fabien Colotti, bien placé devant le gardien, dévie le palet (1-2, 12.10). Les Rapaces prennent le score.

Peu après les gapençais marquent un nouveau but qui est refusé par le VAR pour une charge sur le gardien.



A la pause, les visiteurs virent en tête et ce n’est pas totalement immérité. Certes les 2 équipes sont créditées un nombre de tirs quasi identiques mais, malgré notamment 2 belles tentatives de Brayden Sherbinin, les situations ayant obligé les arrêts de gardiens les plus délicats sont majoritairement gapençaises.



La rébellion des Jokers



Le tiers médian débute comme s’était terminé le premier, par une forte poussée des Rapaces. Sur une longue séquence offensive et une première tentative d’un coéquipier, Julien Correia, excentré sur la droite, récupère le puck et tente sa chance. Il échoue mais reprend le contrôle du palet sur le rebond en fond de territoire et, voyant que la défense ne le presse pas, revient en cœur de jeu surprendre Ylönen (1-3, 21.08). Le break est fait pour les haut-alpins mais cela sonne la révolte des Jokers.



Photographe : Olivier Bénard But de l’égalisation pour Aku Kestilä (3-3)

Les pensionnaires de l’Aren’ice marquent de plus en plus leur territoire et le match monte en intensité. Les locaux obtiennent un premier powerplay mais ne cadrent pas leurs opportunités. La boite défensive des Rapaces reste donc inviolée. Qu’importe, la pression des verts finit par payer à la moitié du vingt. Sur un pressing à la bleue de Brien Diffley, Charles Levesque bien servi en zone neutre part sur la droite et trouve la lucarne de Junca (2-3, 29.46). Avec cette réduction de l’écart les gapençais sont désormais portée de tir de franciliens qui poussent fort.

C’est le duo finlandais cergypontains qui fait parler la poudre 2 minutes plus trad. Tuukka Rajamäki presse un défenseur à la relance et lui fait perdre le puck au profit de son compère Aku Kestilä. Ce dernier contourne tranquillement la cage et, libre de tout marquage, se positionne en angle pour loger le palet au-dessus de l’épaule de Junca (3-3, 32.52). Les pendules sont remises à l’heure.



Les deux protagonistes se livrent un sacré bras de fer ce qui débouche sur un tiers de haut volée mais ils se quittent dos à dos à la sirène. Les Jokers qui ont eu les meilleures occasions dont un tir sur la barre de Dennis Kearney ont eu le mérite de revenir dans la partie face à des Rapaces dangereux en contre et à créditer d’une outrageante supériorité sur les mises en jeu.



Les Jokers forcent le destin



Le dernier tiers est palpitant, tant il y a du chaos dans l’air. Les locaux poussent les visiteurs à la faute et au terme d’un powerplay bien mené prennent l’avantage. Levesque présent devant la cage au poteau gauche récupère le palet sur un rebond et le pousse à Dennis Kearney au poteau droit. L’américain ne se fait pas prier et le glisse au fond pour le plus grand bonheur d’une assistance survoltée (4-3, 49.35). Les Jokers sont enfin passés devant.



Photographe : Olivier Bénard But victorieux de Dennis Kearney (4-3)

Les deux équipes poursuivront leur combat acharné y compris en infériorité numérique mais le score ne bougera plus. Pourtant Kestilä trouvera le poteau de Junca tout comme Sébastien Rohat celui de Ylönen. Ce dernier donnera mêmes des sueurs froides à l’Aren’ice quand, en plein powerplay pour les siens, lors d’une sortie et suite à une incompréhension avec son défenseur, il relance vers le haut du slot où se trouve un gapençais isolé. Heureusement pour les Jokers, celui-ci vraisemblablement surpris par l’offrande glisse et chute sans pouvoir la contrôler alors que le but était grand ouvert. Les Jokers sont passés prêts de la correctionnelle mais aussi de la délivrance quand sur un revirement Junca gagne son duel face à Sherbinin qui avait le palet du break au bout de la palette.

Les 2 dernières minutes seront étouffantes pour les supporters franciliens mais les Jokers défendront bec et ongles cet avantage jusqu’au bout malgré la présence renforcée des Rapaces qui, en cage vide, font le siège du but de Ylönen.



Photographe : Olivier Bénard Pierre-Charles Hordelalay à l’affut devant Julian Junca

Belle victoire pour les Jokers qu’ils sont allés chercher avec les tripes et l’audace que nous leur connaissons. Désormais 6ème ils talonnent à un point les Boxers de Bordeaux chez qui ils se déplacent vendredi. Ce match ne manquera pas d’intérêt car les Bordelais, si solides en défense, voudront effacer les deux revers enregistrés récemment à Cergy (5-2) et à Grenoble (8-0). Les Rapaces de leur côté peuvent être déçus car, après avoir mené 3 buts à 1, ils ont eu des opportunités pour maintenir les Jokers la tête sous la glace. Hélas pour eux, ils ont été renversés et, désormais 4ème au classement général de la ligue, doivent se concentrer pour la réception des Brûleurs de loups de Grenoble. Que de beaux moments de hockey en perspective pour cette fin de semaine.

