Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 12ème journée : Nice vs Anglet 4 - 2 (2-0 2-1 0-1) Le 27/03/2021 Nice [ Nice ] [ Anglet ] Un drame a été évité de peu Pour le compte de la 12ème journée, Nice recevait Anglet. En accueillant l’Hormadi qui disputait leur dernier match de la saison régulière, l’intérêt du match entre les deux formations avait un maigre intérêt : c’était leur troisième confrontation, contre deux à l’accoutumée cette saison où une règle « spéciale » a été mise en place pour le classement. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 28/03/2021 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Drif et Ernecq assistés de MM. Gielly et Pointel Buts :

Nice : 05.14 Tomas Knotek (ass Martin Matejicek) ; 18.14 Tomas Knotek (ass Radomir Heizer et Ondrej Kopta) ; 33.05 Peter Hrehorcak (ass Emil Bagin et Loïc Chabert) ; 38.31 Ondrej Kopta (ass Peter Hrehorcak et Tomas Knotek)

Anglet : ; 31.33 Pierre Maxime Poudrier (ass Oskars Batna et Thomas Decock) ; 49.33 Louis Vitou (ass Jules Boscq et Thomas Decock) Pénalités 16 minutes contre Nice 8 minutes contre Anglet



Photographe : Patrick Giaume

Une grave blessure et une menace de forfait



Les premières minutes sont à l’avantage des Aigles qui contrôle parfaitement le puck, étouffe au pressing les Basques depuis leur zone défensive jusqu’en zone neutre. Matejicek récupère depuis ladite zone, transmet pour Chabert qui du droit, trouve le haut du buste de Bertein après cinq minutes de jeu. Breton se fait sanctionner dans la foulée pour cinglage mais en infériorité, Nice va surprendre ses adversaires par l’intermédiaire de Knotek qui tout seul, va défier Bertein et sa frappe chirurgicale du droit trouve le petit filet du gardien basque (5’14 1-0).



Douche froide pour les hommes de Dostal qui demande plus de tirs à l’encontre de ses attaquants. Malheureusement, un triste événement va s’écrire lors de ce premier acte : le back-up basque Antoine Bonvalot recevra un palet un plein visage qui nécessitera l’intervention des pompiers du fait de son importante blessure (l’ensemble de l’équipe de Hockey Hebdo lui souhaite un prompt rétablissement).

Suite à cela, Anglet n’avait pas l’esprit à reprendre le match. Après une demi-heure de négociation et une menace d’une amende pour forfait, c’est à contrecœur que les visiteurs sont retournés sur la glace. Pascal ira en prison à 6’58 pour dissimulation mais cela ne donnera rien pour les visiteurs. Riendeau se procure la première occasion pour son équipe mais tombe sur Stojanovic à bout portant. Nice pousse après un beau mouvement à trois mais Bertein retarde l’échéance. Nice assure un deuxième but collectif juste avant la pause. D’un jeu en triangle, le duo Heizer-Kopta se joue de la défense basque et ce dernier sert parfaitement Knotek pour son doublé (18’14 2-0).



Nice est logiquement devant après cette première période très particulière.



Photographe : Patrick Giaume

Les Aigles réalistes



La seconde période commence avec deux équipes concernées. Le jeu est agréable, les contacts réguliers et le patinage très dynamique. Anglet a repris des couleurs après une première période délicate où le mental a pris un coup. Par deux fois, Berntein détourne les tirs de Matejicek, pourtant bien placé. Anglet se permet de sortir Bertein avant une pénalité niçoise mais les attaques ne sont pas construites. Arrossamena et Vitou tombent sur Stojanovic qui détourne de la jambière et capte dans la foulée dans le gant, le tir du français.

Les efforts sont récompensés par un but de Poudrier qui a repris un tir de Decock dans la zone de Stojanovic, qui ne pouvait rien faire (31’33 2-1). L’élan positif basque tournera court. Hrehorcak se rattrape de sa pénalité concédée pour inscrire le troisième but de son équipe suite à un « cafouillage » au sein de la défense adverse (33’05 3-1).



Opportuniste, ce but assomme les visiteurs. Anglet sera pénalisé d’une double pénalité : coup sur coup, Pons (accrocher) et Decock (retard de jeu) vont en prison et c’est un nouveau but inscrit logiquement par Kopta servi par Hrehorcak décidément en forme avec cette aide (4-1 38’31). Poudrier finira en prison sur le fil (39’48).

Ce second acte aura été riche en buts, où Anglet a finalement respecté le jeu et son adversaire.



Photographe : Patrick Giaume

Un troisième acte relativement plus calme



Nice n’aura pas profité de sa supériorité pendant 1’50, la faute à une défense basque solide et un Berntein décisif à deux reprises. Pascal commet une crosse haute sur Batna qui tombe lourdement de ses deux mètres (43’46) et Breton va l’imiter à 45’04. Cette double supériorité, Anglet ne pourra en tirer un avantage grâce à une défense intraitable de Chabert, Cepon et de Matai. Breton est une nouvelle fois sanctionné pour la même faute que la précédente infériorité (49’26). Sept secondes plus tard, Vitou est enfin récompensé d’un joli but où son tir puissant fini au fond des filets (49’33 4-2). La détermination de Vitou a fait la différence. Stojanovic n’a pu détourner le palet.



Nice tombe de l’indiscipline avec une nouvelle sanction (Chabert à 53’08) mais Anglet tombe une nouvelle fois sur une défense compacte. La fin de la rencontre sera relativement plus calme où Nice sortira vainqueur de cette rencontre.

Nice conclu l’avant-dernier match de saison régulière par une victoire ! Après deux défaites consécutives, les Aigles avaient l’ambition d’aller embêter l’Hormadi, adversaire coriace. Bien évidemment, la terrible blessure de Bonvalot a fortement perturbé cette rencontre. Pour autant, Anglet aura été au-dessus de son adversaire dans les statistiques collectives : 48 tirs à 30 et une impressionnante statistique pour les engagements : 49 à 13 pour les Basques ! Ceci dit, Nice aura été réaliste face aux buts. Les Aigles recevront Amiens pour l’ultime journée (pour la 10ème en l’occurrence).



L’accident du soir concernant Bonvalot aura peut-être un aspect « positif » : la mise en place du casque obligtoire pour les gardiens en bord de glace serait une bonne idée où le risque zéro n’existe pas. En espérant que cet incident remontera auprès des instances pour établir de nouvelles règles pour la sécurité des joueurs.



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo