Arbitres : MM. Fabre et Garbay assistés de MM. Goncalves et Barthe Buts :

Bordeaux : ; 31.43 Johan Skinnars (ass Olivier Labelle et Andrew Johnston) ; 35.37 François Paquin (ass Simon Bourque et Mark Hurtubise) ; 59.55 Olivier Labelle (ass Johan Skinnars et Simon Bourque)

Anglet : 28.00 Oskars Batna (ass Nicolas Arrossamena et Thomas Decock) ; 50.47 Oskars Batna (ass Nicolas Arrossamena et Thomas Decock) ; 53.00 Jiri Hunkes (ass Oskars Batna) ; 53.38 Lionel Tarantino Pénalités 8 minutes contre Bordeaux 10 minutes contre Anglet Pour rappeler les derniers résultats, les Boxers (3èmes au classement) restent sur une série de trois victoires consécutives avant les annonces gouvernementales, alors que l'Hormadi qui pointe à la septième place, a obtenu un succès convaincant à la Barre contre les Gothiques d'Amiens (5-2) le 16 Octobre dernier. Il ne fait aucun doute que malgré l'absence de leur public et de deux joueurs importants de chaque côté, chacune des deux équipes fera son maximum pour offrir un nouveau grand derby sur la glace bordelaise.



Absents Bordeaux : Loik Poudrier – Jules Gallet.

Absents Anglet : Guillaume Beaudoin – Lukas Kaspar.



Photographe : Johanna Lawrence

Le duel de gardiens oppose sans surprise Clément Fouquerel à Antoine Bonvalot.



Le derby tant attendu démarre très fort avec les deux top buteurs de chaque équipe (Andrew Johnston et Oskars Batna) alignés sur la première ligne. Antoine Bonvalot repousse le premier gros tir d'Andrew Johnston. Louis Bélisle et Jules Lefebvre butent également sur le gardien expérimenté de l'Hormadi qui rentre immédiatement dans son match.

De l'autre côté, Clément Fouquerel effectue un arrêt décisif face à Benjamin Bérard. La première supériorité numérique, pour les visiteurs (1'43) offre un jeu offensif très intéressant confirmé par Nicolas Arrossamena qui lance sur la droite en pensant trouver la déviation d'un partenaire à la cage, ou Lionel Tarantino échouant de très peu devant Clément Fouquerel. Les deux gardiens poursuivent à tour de rôle leur série d'arrêts : Antoine Bonvalot sur un lancer de Robin Lamboley, puis Clément Fouquerel sur deux tirs de Jiri Hunkes et Louis Vitou. L'Hormadi semble se montrer plus dangereux offensivement à mi-période après un nouveau tir de Sébastien Gauthier mais rien ne passe jusqu'ici.

Les Boxers connaissent des difficultés pour contenir les assauts adverses qui se répètent de plus en plus régulièrement ; ils peuvent compter sur un Clément Fouquerel très solide. Le jeu d'attaque basque, très rapide, provoque toujours un énorme danger au sein des lignes défensives bordelaises. Lors de la première supériorité numérique bordelaise, après plusieurs occasions intéressantes, Gabriel Desjardins s'offre un face à face contre Antoine Bonvalot, finalement remporté par le gardien de l'Hormadi. Les intentions offensives ne manquent pas durant ce premier acte, les défenses effectuent un très gros travail pour empêcher leur équipe de concéder ce premier but. Clément Fouquerel effectue deux arrêts difficiles sur des occasions de Louis Vitou et Nicolas Arrossamena. Louis Bélisle aura par deux fois la possibilité d'ouvrir le score dans les ultimes secondes sans parvenir à concrétiser. Les deux équipes achèvent donc cette première période sur un score nul et vierge.





Photographe : Johanna Lawrence

Les Boxers démarrent cette deuxième période en supériorité numérique pendant 1'13. La première occasion, signée Alexandre Mulle, est la conclusion d'un très bon travail du trio Louis Bélisle – Olivier Labelle – Johan Skinnars. La réaction de l'Hormadi ne se fait pas attendre et arrive par un tir de Lionel Tarantino qui trouve la mitaine du gardien bordelais en réponse à un lancer non cadré de Gabriel Desjardins.

Le début du deuxième tiers conserve le rythme du premier avec beaucoup de jeu physique et d'intensité ainsi qu'un gros travail des lignes défensives et des gardiens. Les visiteurs seront finalement les premiers récompensés de leurs efforts au bout de huit minutes. Nicolas Arrossamena envoie un shoot puissant qui empêche Clément Fouquerel de maîtriser le palet, Oskars Batna, placé en soutien devant la cage, le glisse au fond du filet et inscrit son sixième but de la saison (0-1 à 28'00).



Quelques secondes après le but, l'Hormadi bénéficie d'un power-play pour une faute de Gabriel Desjardins et poursuit son jeu offensif autour de la cage de Clément Fouquerel. Pourtant, peu après la mi-match, lancé par Andrew Johnston, Johan Skinnars trouve la lucarne d'Antoine Bonvalot sur un superbe geste en déviation (1-1 à 31'43).



Désormais revenus à égalité, les Boxers semblent totalement relancés et vont mieux terminer cette deuxième période. Après deux tirs de Mathias Arnaud et Aina Rambelo stoppés par Antoine Bonvalot, les locaux vont parvenir à prendre l'avantage au score pour la première fois de la soirée. Simon Bourque décoche un tir puissant dévié par François Paquin sur lequel Antoine Bonvalot s'incline une deuxième fois. Le palet se loge dans le coin gauche de la cage (2-1 à 35'37).



La dernière occasion de ce deuxième tiers, signée Sébastien Gauthier, est repoussée par Clément Fouquerel. Les Boxers conservent leur petit but d'avance à l'issue des quarante premières minutes.



Photographe : Johanna Lawrence

Les joueurs basques sont revenus avec d'autres intentions pour aborder ce dernier tiers. Il ne leur faudra pas attendre trop longtemps pour le confirmer. Pourtant, les Boxers se lancent d'entrée en zone offensive en faisant malheureusement circuler le palet devant la cage d'Antoine Bonvalot sans se créer d'occasions réelles.

L'Hormadi reprend le contrôle du palet progressivement et commence à pousser en multipliant les temps de jeu offensif afin d'égaliser le plus vite possible. L'égalisation tant espérée arrive à la moitié de ce tiers après une occasion de Kévin Maso. Lancé sur le côté droit, Nicolas Arrossamena trouve dans l'axe Oskars Batna. L'attaquant letton surgit au second poteau et dévie le palet en prenant la défense bordelaise de vitesse (2-2 à 50'45).



Les dix dernières minutes vont coûter extrêmement cher aux hommes d'Olivier Dimet. L'Hormadi continue à exercer une forte domination offensive et cela paye encore. Placé en haut de la zone offensive, légèrement sur la droite, Jiri Hunkes décoche un tir lointain sur lequel Clément Fouquerel ne peut rien faire (2-3 à 53'00). Dans les secondes qui suivent, Lionel Tarantino récupère un palet d'attaque en zone offensive et remporte son duel avec Clément Fouquerel (2-4 à 53'37).



Le relâchement et les erreurs défensives bordelaises permettent aux visiteurs de faire preuve d'une efficacité maximale avec trois buts consécutifs. Les Boxers n'abdiquent cependant pas et tentent de réagir dans les dernières minutes. Placé sur le côté droit, Olivier Labelle trouve les filets d'Antoine Bonvalot par un tir à ras de glace dans les ultimes secondes (3-4 à 59'54).



Sur l'ensemble de la partie, l'Hormadi mérite de décrocher cette victoire à Bordeaux 4 buts à 3 en ayant livré un match d'une très grande qualité. Antoine Bonvalot, l'un des artisans de ce résultat, a très bien maintenu ses partenaires dans le match surtout dans les deux premiers tiers-temps avec de nombreux arrêts décisifs. Du coup, Oskars Batna remporte le duel des top-buteurs de la soirée avec deux nouvelles réalisations, portant son total personnel à sept. L'Hormadi profite de ce résultat pour passer devant les Boxers au classement. Les hommes d'Olivier Dimet vont avoir une semaine pour préparer au mieux le déplacement à Nice vendredi.



Prochaines rencontres

Nice / Bordeaux (SLM J42) (27/11 à 20h30)

Anglet / Cergy (SLM J18) ?? (01/12 à 20h30)



ETOILES DU MATCH

Anglet : 35 Antoine Bonvalot



Bordeaux : 95 Johan Skinnars



