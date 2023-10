Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Chamonix vs Anglet 3 - 2 (0-0 0-1 1-2 1-0) Après prolongation Le 20/10/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Anglet ] Les Pionniers voient la vie en rose Retour dans l’antre de Richard Bozon pour les Pionniers qui accueillaient ce vendredi soir l’Hormadi Anglet. Une rencontre surement synonyme de revanche pour les Chamoniards vêtus de maillot rose pour l’occasion, qui s’étaient inclinés à Anglet quelques jours auparavant, et ce malgré leur très beau début de saison. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 21/10/2023 à 15:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



980 spectateurs Arbitres : MM. Frossard et Rauline assistés de MM. Biot et Ugolini Buts :

Chamonix : ; 40.23 Jack Walker (ass Jean-Claude Brassard) ; 57.54 Jakub Muller (ass Jack Walker et Stanislav Lopachuk) ; 64.30 Jean-Claude Brassard

Anglet : 25.47 Fabien Kazarine (ass Maurin Bouvet) ; 42.42 Baptiste Manciot (ass Cole Thiessen et Hugo Baron) Pénalités 6 minutes contre Chamonix 16 minutes contre Anglet



Score nul et vierge



Les deux formations se jaugent durant les premières minutes mais les Angloys commettent la première faute. Brassard déboule de sa propre zone et esquive toute la défense, il butte sur St Cyr qui repousse le palet dans une palette chamoniarde. Mais le but sera finalement refusé.

Maxime Richier



Au retour à 5 contre 5, Lopachuk accélère et s’ouvre le chemin vers la cage mais sa tentative sera vaine.

Rousseau tente de remettre Anglet sur la bonne voie, par un tir directement bloqué par Aubrun.

Ces 10 premières minutes restent assez pauvres en véritables occasions, même si les Pionniers sont légèrement plus incisifs en zone offensive. A l’image de Walker qui chipe le palet en zone neutre et part en break.

A deux minutes de la pause, les joueurs de l’Hormadi sont plusieurs dans le slot à secouer Aubrun qui, reste bien sur ses appuis et conserve l’égalité au score.





Anglet bascule en tête



L’Hormadi débute la seconde période en infériorité, et ne tremble pas face à des Pionniers plutôt brouillon dans la zone d’attaque.

La pénalité terminée, les locaux sont de nouveau dangereux par l’intermédiaire de Walker, bien lancé dans l’intervalle il file vers la cage, le portier s’en tire tant bien que mal. Le top scorer, Chabot se met lui aussi en évidence, mais son tir puissant est dévié.

Le jeu prend une nouvelle tournure dans cette période plus rythmée et moins hachée.

Bouvet, le top scorer Angloys, est plus en joie que son homologue, il tente sa chance de la bleue, le palet heurte la transversale, Kazarine dévie dans la cage d’Aubrun et ouvre le score, 0-1 à 25’47.

Maxime Richier



Les locaux en infériorité font le dos ronds pour ne pas encaisser un second but dans la foulée du premier. La pénalité change aussitôt de camp mais les Pionniers n’arrivent toujours pas à faire la différence.

Walker s’échappe à nouveau seul face au portier, et échoue encore. Mais il ne sera pas le seul, ses coéquipiers ne font pas mieux, Lopachuk et Terrier sont écœurés par St Cyr.

En supériorité numérique, les Pionniers manquent de se faire punir par Faure qui joue bien le coup dans le slot.

Les pénalités s’accumulent sur le banc angloys, provoquant un 5 contre 3 pour les locaux qui n’en profitent toujours pas.

Puffer tente un dernier tir avant la pause, mais les deux formations regagnent les vestiaires avec un léger avantage pour les visiteurs.





Au bout du suspense



Enfin ! Les Pionniers trouvent enfin la solution en powerplay. Brassard transmet parfaitement à Chabot, qui trompe St Cyr entre les bottes, et remet les compteurs à zéro, 1-1 à 40’23 [5-4].



Alors que le plus dur semblait être fait pour les locaux, les joueurs angloys ont plus d’un tour dans leur sac. Manciot redonne l’avantage aux siens, 1-2 à 42’42.



Les visiteurs sont en confiance, à l’image de Dunn qui pose quelques soucis à Aubrun.

Le jeu se muscle et grimpe encore en intensité. Les deux équipes ont leurs temps forts pour titiller les gardiens de chaque côté.

Maxime Richier



Penz tente sa chance de loin, directement dans la mitaine de St Cyr. Et alors que les Chamoniards insistaient offensivement, Poikola rejoint le banc des pénalités. Aubrun se détend sur un tir à bout portant de Getson.

Les locaux reprennent le contrôle dans les dernières minutes et sont récompensés de leurs efforts alors que le public n’y croyait plus. Muller arrive lancé pour prendre à revers St Cyr et égaliser à deux minutes de la fin, 2-2 à 57’54.



Les équipes se dirigent droit vers les prolongations.





Prolongations



Personn est le premier à prendre sa chance sans conclure. Les locaux prennent la possession à leur compte, le palet tourne bien et à 32 secondes du terme, Brassard sonne le glas d’une rageuse frappe et fait lever la patinoire pour la victoire finale, 3-2 à 64’28.



Maxime Richier

Dans un match où il n’était pas simple de marquer, les locaux ont clairement doutés. Mais au forceps et en toute fin de rencontre, ils ont su égaliser au pire moment pour leurs adversaires du soir. Les Chamoniards s’imposent finalement 3 buts à 2 en prolongation et montrent encore une fois qu’ils ne sont pas dans le top du classement par hasard.

Les Pionniers ont fait honneur à leurs maillots roses qui, étaient remis aux vainqueurs des enchères, pour conclure cette soirée en beauté.

Prochaines rencontres dans une semaine, les Chamoniards se rendront à Nice, pendant qu’Anglet accueillera Rouen.





















