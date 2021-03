Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Chamonix vs Cergy-Pontoise 1 - 3 ( 0-1 1-0 0-2) Le 26/03/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Cergy-Pontoise ] Rude final à Chamonix ! Le final ! Ce vendredi, les Pionniers de Chamonix accueillaient les Jokers de Cergy, pour l’ultime rencontre d’une saison bien raccourcie. Tandis que les Chamoniards fêtaient leurs 110 ans, les Jokers fêtaient eux leur 1ère année en Ligue Magnus et la saison fut bien différente pour ces deux clubs. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 27/03/2021 à 23:13 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Scolari et Barbez assistés de MM. Zede et Constantineau Buts :

Chamonix : ; 33.46 Benjamin Lagarde (ass Clément Masson et Andrei Rychagov)

Cergy-Pontoise : 08.08 Joonas Sammalmaa (ass Aku Kestila et Kévin Lorcher) ; 59.23 Aku Kestila (ass Joonas Sammalmaa et Brien Diffley) ; 59.38 Joonas Sammalmaa (ass Aku Kestila et Jesse Pelamo) Pénalités 22 minutes dont 10 à Kara contre Chamonix 8 minutes contre Cergy-Pontoise



Cergy sans opposition



Dorey est le premier à lancer en direction de la cage chamoniarde, mais Durand lui répond rapidement, dans le sens inverse.

Les deux formations devraient avoir envie d’en découdre pour l’ultime confrontation de la saison, pourtant ce sont surtout les joueurs de Cergy qui se distinguent, en se montrant bien plus insistant offensivement. Le portier chamoniard se doit de rester sur ses gardes. Les Jokers confisquent nettement le palet aux locaux.



Maxime Richier

En revanche si Cergy sort du lot en termes de possession, les premières minutes de jeu ne sont guère passionnantes, très peu d’occasions sont à signaler !

Il faudra patienter près de 10 minutes et attendre une supériorité numérique pour voir une situation intéressante. Sammalmaa ancien pensionnaire chamoniard, est trouvé dans l’axe et envoi le palet au fond des filets pour l’ouverture du score, 0-1 à 8’08 [5-4].



Les Pionniers sont mal rentrés dans cette rencontre et ce but ne les galvanisent pas davantage. Clément Masson accroche Philippe Bureau-Blais, qui s’en allait titiller Sabol. Il aura alors l’occasion de se faire justice grâce à un tir de pénalité. Malheureusement pour lui, il tire à côté et manque le break.

Les Chamoniards peinent à trouver leur place sur la glace, alors que les Jokers proposent une belle combinaison offensive, mais Schmitt ne parvient pas à conclure.

Dans les deux dernières minutes, Chamonix équilibre enfin les débats, mais les tentatives de part et d’autre restent encore timides.





Egalité parfaite



Malo Ville manque de reprendre un palet vaquant dans le slot, deux défenseurs viennent en soutien d’Ylonen, qui a été bien trop tranquille durant le premier tiers. Quelques secondes plus tard, Masson récupère la rondelle dans son camp avant de partir en contre avec Susanj, mais personne ne parvient à concrétiser.

Les Pionniers font enfin preuve d’un peu plus de combativité, mais conservent quelques imprécisions. Cergy obtient une supériorité numérique, mais celle-ci n’aura pas la même finalité que lors du premier acte. Chamonix laisse passer l’orage et reprend la main en jeu de puissance. Trois chaudes occasions se succèdent durant l’une desquelles, le capitaine chamoniard touchera le poteau d’Ylonen.



Yoann Coppel

Ce tiers se joue avec davantage de pénalités. Les Jokers obtiennent un nouveau power-play, Timothée Franck se régale de feintes dans le slot, avant que Kestila lance un palet puissant. Sabol s’envole, à la manière de Superman, pour capter le puck !

Le portier chamoniard maintient son équipe dans la course à cet instant, en enchainant les parades. Ses partenaires en sont conscients et vont alors profiter à leur tour d’un jeu de puissance. En accélérant, Lagarde obtient un palet dans le slot pour égaliser, 1-1 [5-4].



Cette seconde période est bien plus attrayante et le suspense reste entier ! Les acteurs rentrent alors aux vestiaires sur un score paritaire de 1 but partout.





Au bout du suspense



Cet ultime tiers reste dans la continuité du précédent et reprend déjà avec des pénalités. Personne ne profite de ces instants.

De retour à 5 contre 5, le palet va et vient d’une cage à l’autre, et les joueurs s’en remettent généralement à des tirs lointains.

Kestila sort du lot en arrivant lancé vers Sabol. Alors qu’il voyait son palet terminer sa course dans les filets, le portier haut-savoyard offre un arrêt exceptionnel en grand écart et écœure son adversaire !

Maxime Richier



Si Sabol tient à ne pas encaisser davantage de but, il est tout de même quelque peu délaissé par ses partenaires en défense. C’est Coulaud, attaquant, qui se sacrifie pour repousser les tentatives adverses lors d’un box-play.

La partie est toujours aussi indécise. Les locaux combinent mieux que dans le premier tiers mais leurs tirs sont souvent dirigés sur le plastron d’Ylonen.

Par peur de libérer des espaces, les dernières minutes de jeu sont plus calmes, les gardiens observent le jeu de loin. Et alors que l’on se dirige droit vers la prolongation, Kestila reprend un palet anodin dans le slot et le glisse dans la cage, 1-2 à 59’23.



Les locaux tentent alors le tout pour le tout en sortant Sabol, mais Kestila s’empare du palet pour lancer Pelamo. Ce dernier part en direction de la cage vide, et patiente devant la ligne de but, pour transmettre à Sammalmaa, qui n’a plus qu’à sonner le glas, 1-3 à 58’38.



Maxime Richier

Le combat fut âpre, les visiteurs l’emportent sur le fil ! Les Jokers de Cergy repartent avec les 3 points en s’imposant 3 buts à 1. Les Pionniers n’ont jamais vraiment réussi à instaurer le doute chez leurs adversaires, malgré l’égalisation dans le deuxième tiers. Cergy conclut parfaitement sa belle saison pour sa première en Ligue Magnus en terminant dans la première partie du classement, pas si loin du podium, tandis que les Chamoniards achèvent une année galère, en avant dernière position.

Vivement la saison prochaine !

