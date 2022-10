Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Chamonix vs Gap 5 - 3 (1-2 3-1 1-0) Le 25/10/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Gap ] Les Pionniers voient la vie en rose ! Deux équipes dans une spirale négative se retrouvaient à Richard Bozon ce mardi. Les Pionniers restant sur 4 défaites de suite en Ligue Magnus, ainsi que leur élimination en Coupe de France, accueillaient les Rapaces de Gap, comptant 3 défaites d'affilée, malgré un bon début de saison. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 26/10/2022 à 17:37 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1548 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Fabre assistés de MM. Zede et Thorrignac Buts :

Chamonix : ; 09.09 Gabin Ville (ass Joonas Alanne et Matt Tugnutt) ; 21.45 Evgueni Nikiforov (ass Romain Chapuis et Aleksi Poikola) ; 23.27 Matthias Terrier (ass Aleksi Poikola et Antti Virtanen) ; 28.36 Antti Virtanen (ass Gabin Ville et Joonas Alanne) ; 55.12 Jakub Muller (ass Matt Tugnutt et Christian Silfver)

Gap : 01.04 Dimitri Thillet (ass Lucas Colombin) ; 07.52 Bostjan Golicic (ass Julien Correia) ; 27.12 Olegs Sislannikovs (ass Yegor Gainetdinov et Yohan Coulaud) Pénalités 12 minutes contre Chamonix 10 minutes contre Gap



Les Rapaces entament parfaitement la partie, avec un but de Thillet après une petite minute de jeu (1’04). Les visiteurs ne sont pas transcendants mais sont en revanche efficaces, en faisant le break par l’intermédiaire de Golicic (7’52).

Les Chamoniards réagissent rapidement, Gabin Ville envoie le palet dans la lucarne droite de Jimmy Darier (9’09).

A la pause, les deux formations regagnent les vestiaires avec un score de 2-1 à l’avantage de Gap.



Tout comme les Gapençais dans la première période, les Pionniers ne tardent pas à faire la différence. Nikiforov inscrit son premier but de la saison et permet aux Chamoniards d’égaliser (21’45).

Les Rapaces sont perturbés par l’égalisation et enchainent les erreurs, offrant une supériorité numérique aux locaux, qui en profitent. Le top scorer local, Terrier donne l’avantage aux siens (23’27).

Le duel est partagé et est loin d’avoir livré son verdict ! Un but de part et d’autre sera encore inscrit, les équipes sont au coude à coude. Sislannikovs pour Gap et Virtanen pour Chamonix, portent le score à 4-2 dans la seconde période.



A la reprise de l’ultime tiers, les Pionniers doivent serrer les dents pour conserver leur avantage, malgré deux boxplays. Les joueurs gapençais ne saisissent pas leur chance, et contrairement aux dernières rencontres, les Chamoniards vont tuer le match avec un but supplémentaire. Muller est à la conclusion pour sceller la victoire des Haut-Savoyards, 5 buts à 3 (55’12).



Les Pionniers retrouvent la victoire pour la bonne cause ! Octobre rose leur aura porté bonheur au grand dam des Gapençais.

