Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Rouen vs Angers 4 - 2 (1-2 1-0 2-0) Le 29/10/2021 Rouen - L'ile Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] La remontada des Dragons Cette 14e journée offre un match choc entre deux des prétendants au titre actuellement respectivement 2e et 3e au classement. De plus, il est à prévoir que les Ducs d’Angers vont entamer le début du match remontés comme des pendules, avides de se venger de l’humiliation à l’IcePark et rendre la pareille dans l’antre des dragons. Rouen - L'ile Lacroix, Hockey Hebdo Ludovic Manchon le 31/10/2021 à 10:08 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3000 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Furet assistés de MM. Debuche et Douchy Buts :

Rouen : ; 04.21 Vincent Nesa (ass Anthony Guttig et David Gilbert) ; 27.50 Joris Bedin (ass Mark Flood et Kelsey Tessier) ; 55.1 Rolands Vigners (ass Andrew Johnston et Mark Flood) ; 59.58 Dylan Yeo (ass Kelsey Tessier)

Angers : 01.48 Cédric Di Dio Balsamo (ass Nicolas Ritz et Robin Gaborit) ; 04.00 Danick Bouchard (ass Jerret Smith et Zack Torquato) Pénalités 8 minutes contre Rouen 8 minutes contre Angers



Un début de tiers catastrophique.



Comme prévu l’heure n’est pas aux palabres, et nos deux adversaires entrent aussitôt dans le vif du sujet… prendre les devants au score. Et à ce petit jeu les Angevins vont faire parler la poudre par deux fois.

Photographe : Marine Romain Tout d’abord, sur un engagement pris dans leur zone, les Angevins s’infiltrent rapidement dans la zone Rouennaise coté table de marque, avec Ritz et Di Dio Balsamo à la pointe.

Gaborit lance l’attaque sur une passe limpide vers Ritz qui rapidement transmet le palet à Di Dio Balsamo qui d’un tir du poignet du cercle droit mystifie le cerbère Normand, lui nettoyant la lucarne droite (01.48 / 0 – 1 / Gaborit ass Ritz).

Survoltés, les Ducs prennent l’ascendant sur des Dragons dépassés, leur cerbère sauvant les meubles en gelant le palet par deux fois, parmi le ballet de crosses menaçantes devant son but. Mais l’attaque Angevine va faire preuve une nouvelle fois d’opportunisme, sur une nouvelle attaque rondement menée.

Cette fois, c’est de près que le goal de Rouen va cette fois s’avouer vaincu, la défensive Rouennaise laissant libre de ses mouvements Bouchard devant le slot, qui du revers va glisser le palet sous les jambières de Pintaric (04.00 / 0 – 2 / Bouchard ass Smith et Torquato).

Photographe : Marine Romain Aussitôt, le coach Lhenry demande un temps mort pour recadrer ses troupes. Cette opération va rapidement se montrer pertinente.

L'engagement rapidement gagné par Rouen et une passe rapide de Guilbert vers Guttig qui déclenche un tir sur le goal Angevin. Ce dernier laisse un rebond qui profite à Nesa pour un tir dans la lucarne (04.21 / 1 – 2 / Nesa ass Guttig et Gilbert).

Ce retournement de situation permet aux Dragons de se remettre dans le match, et casse la dynamique Angevine, qui va toutefois n’avoir de cesse à lancer des attaques vers le camp Normand qui maintenant à défaut de se montrer au niveau coté attaque, assure l’essentiel en matière de défensive.

Même lors d’une première pénalité appelée contre Angers, le powerplay de Rouen ne se montre pas convaincant, seul Tomasino sur un solo trouve le moyen de titiller le goal adverse.(10’). Cowley fera preuve de sang-froid par la suite en stoppant tout d’abord un tir de Caron, puis d’une belle mitaine, celle de Gilbert (5’).

Les attaquants Normands se montrant trop lents dans leurs prises de décisions ou imprécis sur leur dernier geste, offre aux Ducs l’avantage de rentrer dans les vestiaires avec un but d’avance.



Un retour à l’équilibre.



Tout comme pour le premier tiers, les attaquants d’Angers s’emploient à trouver le chemin des buts Rouennais. Si la defense cette fois semble plus concernée, elle laisse toutefois Di Dio Balsamo s’incruster et tenter un tir décalé sur la cage (22’).

Les Dragons toujours à la peine à trouver des solutions se montrent trop prévisibles dans leurs passes, Coulombe en profite pour chiper le palet et le transmet à Rtiz qui remonte le long de la bande avant de décocher un tir sur le cerbère de Rouen.

Photographe : Marine Romain La ligne Rouennaise composée de Tessier, Lampérier et Bedin, portent enfin le danger sur la cage de Cowley, mettant à rude épreuve la défensive des Ducs, ce qui provoque une pénalité en faveur des Dragons (26’).

Tout comme pour la précédente, les Dragons semblent manquer d’idée pour déstabiliser le killerplay adverse, jusqu’à ce que de la bleue Flood décoche un missile, dévié par Bedin au nez et à la barbe de Cowley (27.50 : 2 – 2 / Bedin ass Flood et Johnston).

Ce retour à parité redonne de la niaque aux Rouennais, qui dès lors vont se porter de plus en plus sur la cage des Ducs et se montrer dangereux. Tessier tout d’abord, puis suite à une intervention de la patrouille.

Bedin qui trouve le plastron du cerbère d’Angers pour bloquer son tir. Acculés, les hommes du coach Goldberg se mettent a nouveau à l’amende (34’) sur un contre de Guttig. Mais le dernier rempart se montre intraitable face à Johnston posté au deuxième poteau, Bedin puis Yeo n’auront pas plus de succès.

Il reste à peine deux minutes sur ce tiers, et cette fois c’est Rouen qui fait l’objet d’une intervention des zèbres, offrant à leurs adversaires un moyen de reprendre l’avantage.

Mais Bedin une fois encore se met en avant par un contre avec une passe en retrait pour Guimond qui manque de peu le but assassin. Angers dès lors assiège le but de Pintaric qui fermement tiens la baraque, aidé par sa défense de fer.



Rouen gagnant sur le money time.



Dernier tiers de cette partie haletante que nous offre ces deux équipes qui ne lâchent rien… le trublion Rouennais, Caron sera le premier à relancer les hostilités. Halley rétorque mais trouve la botte de Pintaric. LLorca par deux fois viendra lui aussi titiller les réflexes des Rouennais, les deux équipes se rendant coup pour coup. Les Rouennais se mettent par deux fois à la faute, ce qui donne des opportunités aux Angevins de tenter des shoot. Le duo Coulombe Ritz, donnant des frayeurs dans les travées de l’Ile Lacroix.

Photographe : Marine Romain De retour a parité, les Dragons redeviennent plus dangereux, avec Tomasino qui fièrement viens défier Cowley, alors que se profile le money time. Et c’est justement à ce moment-là que Vigners un peu transparent jusque-là va faire exploser de joie toute la patinoire.

Sur un palet de contre initié par Flood, les rouennais prennent à contrepied les Ducs, et offre à Johnston un boulevard, suivi de près par Vigners qui récupère le palet laissé par son équipier.

Son lancer fait mouche et permet aux Rouennais de passer devant au score, à un moment très important, alors que tout le monde voyais se profiler une prolongation (55.13 / 3 – 2 / Vigners ass Johnston et Flood).

Les Angevins vont alors tenter le tout pour le tout, jetant leurs dernières forces dans la bataille, profitant même d’une erreur sur une passe derrière le but de Rouen pour chiper le palet, heureusement pour Pintaric, son poteau va le sauver sur un tir croisé de Serer !

Il reste à peine deux minutes à jouer et sur un engagement dans le camp Rouen le Coach Goldberg, fait sortir son gardien. Angers mitraille le but, provoquant même une pénalité contre Rouen qui se retrouve à quatre contre six à trente-deux secondes de la fin du match.

Si Tessier loupe un premier tir en cage vide, une seconde de la sirène finale Yeo réussi à lancer le palet vers le but (59.59 / 4 – 2 / Yeo ass Tessier).



Les dragons ont réussi à emporter un match très mal parti, face à des ducs d’Angers qui auront une fois de plus manqué de réussite face à Pintaric, toujours aussi impérial sur son but. Une fois de plus c’est une volonté et un caractère inébranlable, plus que sur le technique que les Dragons ont finis par l’emporter. Une prochaine rencontre au sommet face à l’ogre Grenoblois ne manquera pas de sel. Comme prévu l’heure n’est pas aux palabres, et nos deux adversaires entrent aussitôt dans le vif du sujet… prendre les devants au score. Et à ce petit jeu les Angevins vont faire parler la poudre par deux fois.Tout d’abord, sur un engagement pris dans leur zone, les Angevins s’infiltrent rapidement dans la zone Rouennaise coté table de marque, avec Ritz et Di Dio Balsamo à la pointe.Survoltés, les Ducs prennent l’ascendant sur des Dragons dépassés, leur cerbère sauvant les meubles en gelant le palet par deux fois, parmi le ballet de crosses menaçantes devant son but. Mais l’attaque Angevine va faire preuve une nouvelle fois d’opportunisme, sur une nouvelle attaque rondement menée.Aussitôt, le coach Lhenry demande un temps mort pour recadrer ses troupes. Cette opération va rapidement se montrer pertinente.Ce retournement de situation permet aux Dragons de se remettre dans le match, et casse la dynamique Angevine, qui va toutefois n’avoir de cesse à lancer des attaques vers le camp Normand qui maintenant à défaut de se montrer au niveau coté attaque, assure l’essentiel en matière de défensive.Même lors d’une première pénalité appelée contre Angers, le powerplay de Rouen ne se montre pas convaincant, seul Tomasino sur un solo trouve le moyen de titiller le goal adverse.(10’). Cowley fera preuve de sang-froid par la suite en stoppant tout d’abord un tir de Caron, puis d’une belle mitaine, celle de Gilbert (5’).Les attaquants Normands se montrant trop lents dans leurs prises de décisions ou imprécis sur leur dernier geste, offre aux Ducs l’avantage de rentrer dans les vestiaires avec un but d’avance.Tout comme pour le premier tiers, les attaquants d’Angers s’emploient à trouver le chemin des buts Rouennais. Si la defense cette fois semble plus concernée, elle laisse toutefois Di Dio Balsamo s’incruster et tenter un tir décalé sur la cage (22’).Les Dragons toujours à la peine à trouver des solutions se montrent trop prévisibles dans leurs passes, Coulombe en profite pour chiper le palet et le transmet à Rtiz qui remonte le long de la bande avant de décocher un tir sur le cerbère de Rouen.La ligne Rouennaise composée de Tessier, Lampérier et Bedin, portent enfin le danger sur la cage de Cowley, mettant à rude épreuve la défensive des Ducs, ce qui provoque une pénalité en faveur des Dragons (26’).Ce retour à parité redonne de la niaque aux Rouennais, qui dès lors vont se porter de plus en plus sur la cage des Ducs et se montrer dangereux. Tessier tout d’abord, puis suite à une intervention de la patrouille.Bedin qui trouve le plastron du cerbère d’Angers pour bloquer son tir. Acculés, les hommes du coach Goldberg se mettent a nouveau à l’amende (34’) sur un contre de Guttig. Mais le dernier rempart se montre intraitable face à Johnston posté au deuxième poteau, Bedin puis Yeo n’auront pas plus de succès.Il reste à peine deux minutes sur ce tiers, et cette fois c’est Rouen qui fait l’objet d’une intervention des zèbres, offrant à leurs adversaires un moyen de reprendre l’avantage.Mais Bedin une fois encore se met en avant par un contre avec une passe en retrait pour Guimond qui manque de peu le but assassin. Angers dès lors assiège le but de Pintaric qui fermement tiens la baraque, aidé par sa défense de fer.Dernier tiers de cette partie haletante que nous offre ces deux équipes qui ne lâchent rien… le trublion Rouennais, Caron sera le premier à relancer les hostilités. Halley rétorque mais trouve la botte de Pintaric. LLorca par deux fois viendra lui aussi titiller les réflexes des Rouennais, les deux équipes se rendant coup pour coup. Les Rouennais se mettent par deux fois à la faute, ce qui donne des opportunités aux Angevins de tenter des shoot. Le duo Coulombe Ritz, donnant des frayeurs dans les travées de l’Ile Lacroix.De retour a parité, les Dragons redeviennent plus dangereux, avec Tomasino qui fièrement viens défier Cowley, alors que se profile le money time. Et c’est justement à ce moment-là que Vigners un peu transparent jusque-là va faire exploser de joie toute la patinoire.Sur un palet de contre initié par Flood, les rouennais prennent à contrepied les Ducs, et offre à Johnston un boulevard, suivi de près par Vigners qui récupère le palet laissé par son équipier.Les Angevins vont alors tenter le tout pour le tout, jetant leurs dernières forces dans la bataille, profitant même d’une erreur sur une passe derrière le but de Rouen pour chiper le palet, heureusement pour Pintaric, son poteau va le sauver sur un tir croisé de Serer !Il reste à peine deux minutes à jouer et sur un engagement dans le camp Rouen le Coach Goldberg, fait sortir son gardien. Angers mitraille le but, provoquant même une pénalité contre Rouen qui se retrouve à quatre contre six à trente-deux secondes de la fin du match.Les dragons ont réussi à emporter un match très mal parti, face à des ducs d’Angers qui auront une fois de plus manqué de réussite face à Pintaric, toujours aussi impérial sur son but. Une fois de plus c’est une volonté et un caractère inébranlable, plus que sur le technique que les Dragons ont finis par l’emporter. Une prochaine rencontre au sommet face à l’ogre Grenoblois ne manquera pas de sel. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo