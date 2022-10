Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Rouen vs Angers 6 - 4 (3-1 1-2 2-1) Le 25/10/2022 Rouen, Île Lacroix [ Rouen ] [ Angers ] Les Dragons de Rouen maîtres du suspens Quelques jours après leur très beau succès face à Grenoble, les Rouennais retrouvaient sur leur glace un autre cador du championnat en la personne des Ducs d’Angers. Un autre test pour les hommes de Fabrice Lhenry, qui depuis quelques matchs montent en régime, et voudront certainement confirmer face aux vices-champions de France. Rouen, Île Lacroix, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 26/10/2022 à 22:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM.Dehaen et Rauline assistés de MM. Debuche et Douchy Buts :

Rouen : 04.51 Kelsey Tessier (ass Aleksi Elorinne et Rolands Vigners) ; 12.22 Rolands Vigners (ass Kelsey Tessier et Sacha Guimond) ; 18.45 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin) ; 35.55 Ondrej Roman (ass Sacha Guimond et Rolands Vigners) ; 58.53 Alexandre Mallet (ass Loïc Lamperier et François Beauchemin) ; 59.32 Loïc Lamperier (ass Kelsey Tessier et Rolands Vigners)

Angers : ; 07.05 Maurin Bouvet (ass Zack Torquato et Neil Manning) ; 37.11 Jonathan Charbonneau (ass Tommy Giroux et Kévin Dusseau) ; 39.14 Jonathan Charbonneau (ass Tommy Giroux et Kévin Dusseau) ; 44.58 Maurin Bouvet (ass Nick Ross et Téo Sarliève) Pénalités 12 minutes contre Rouen 8 minutes contre Angers

Photographe : Stéphane Heude Caubet, lui, se chauffait avec un tir de Torquato bien dévié de la botte par le jeune gardien (2’29). Plutôt serrée, la rencontre allait se débrider sur un bon jeu de passe des Dragons en zone neutre, qui voyait le lancer d’Elorinne être dévié devant la cage par Tessier pour l’ouverture des Dragons (1-0, 4’51, Tessier ass. Elorinne et Vigners).

Cette ouverture du score allait être rapidement suivie de la première pénalité contre les Dragons qui allaient le payer cash. Sur une entrée de zone angevine le palet revenait sur Torquato à la pointe qui trouvait d’une passe laser Bouvet aux abords des filet de Caubet pour une déviation victorieuse (1-1, 7’02, Bouvet ass. Torquato et Manning).

De retour à cinq contre cinq, les normands se mettaient de nouveau à la faute par Yeo. Cette fois le box-play fait le boulot et tue les deux minutes sans trop de difficulté. Ça ne sera pas le cas de l’unité spéciale Angevine qui va subir le même sort que les Rouennais durant leur première pénalité. Un centre tendu de Tessier au deuxième poteau vers Vigners faisait mouche, mais devait subir un visionnage de l’action par les zèbres avant validation (2-1, 12’22, Vigners ass. Tessier et Guimond).

Repassés aux commandes, les hommes de Fabrice Lhenry prenaient la fin de tiers à leur compte et enchainaient les longues présences en zone Angevine. C’est d’ailleurs sur une nouvelle mise au jeu en zone offensive, remportée par Beauchemin, que Mallet trouvait dans un trou de souris la faille pour faire le break peu avant la fin du tiers (3-1, 18’45, Mallet ass. Beauchemin).

Le tiers reprenait avec des locaux encore en infériorité, puisque Tessier avait été sanctionné juste avant la fin de la période.

Photographe : Stéphane Heude De nouveau à égalité numérique, c’était au tour des Ducs de subir les foudres des arbitres mais le score ne bougeait pas malgré une bonne tentative de Guimond de la bleue (23 ’40).

Sans être ultra dominateurs, les Dragons se montraient néanmoins les plus dangereux et se procuraient de bonnes chances par Tomasino (27’42) mais surtout par Cantagallo (28’26) et Elorinne (29’48) proche d’aggraver la marque sans un bon Cowley.

Toutefois cette soirée est marquée par l’indiscipline chronique des Rouennais, qui doivent faire le dos rond autour de Caubet impeccable devant Halley (34’13).

Photographe : Stéphane Heude A ce jeu-là les Normands étaient les meilleurs puisque sur leur troisième supériorité numérique, Roman quelque peu esseulé, trompé Cowley d’un tir du poignet puissant (4-1, 35’55, Roman ass. Guimond et Vigners).

Avec trois buts d’avance et quelques minutes à jouer dans la période l’écart creusé par les locaux semblait définitif.

Seulement hier soir les Dragons n’étaient pas les plus calmes et une nouvelle prison était cette fois sanctionnée.

Un tir de Giroux mal maitrisé par Caubet voyait Charbonneau plus prompte sur le rebond pour la réduction du score (4-2, 37’11, Charbonneau ass. Giroux et Dusseau).

Quelques instants après, sur une longue transversalle dans l’axe, Charbonneau s’échappe entre les deux défenseurs rouennais et trompe Caubet impuissant (4-3, 39’14, Charbonneau ass. Giroud et Dusseau).

En l’espace de deux minutes les Ducs ont totalement relancé ce match qui semblait avoir basculait du côté des Dragons.

Avec plus qu’un seul but d’avance, après en avoir compté trois, les protégés de Thierry Chaix n’avaient plus de marge de manœuvre. Et même plus du tout quand Bouvet, placé devant la cage de Caubet, contrait le tir de la bleue de Ross pour le convertir en but (4-4, 44’58, Bouvet ass. Ross et Sarliève). Les Ducs sont revenus avec calme et avec leur dalle habituelle. Une fin de match qui s’annonce passionnante et indécise. Une nouvelle pénalité contre Mallet offre une chance aux Angevins de passer devant, mais Caubet fait le job devant Giroux (49’23).

Photographe : Stéphane Heude Les minutes passent les occasions se font plus rares malgré des tentatives coté Rouen de Maïa (50’30) ou Tessier (51’18) ou Sarliève (51’24). Le money time s’approche et Caubet sur une mitaine mal assurée se faisait peur avec un palet qui roulait sur son épaule avant d’être dégagé par sa défense (54’05). La fin approche et le grand Elorinne se lançait dans un tour de cage qui amenait une pénalité contre les joueurs de Mario Richer au plus mauvais moment (58’36).

La mise au jeu est gagnée pour les Rouennais, le palet circulait bien et parvenait à Lampérier qui trouvait Mallet seul au second poteau pour une cage grande ouverte (5-4, 58’53, Mallet ass. Lampérier et Beauchemin).

Avec un peu plus d’une minute à faire à l’horloge, Coach Richer faisait sortir son gardien pour forcer une égalisation. Les Ducs n’y parvenaient pas et encaissaient même un sixième but par Lampérier dans les filets laissés déserts (6-4, 59’32, Lampérier ass. Tessier et Vigners).

Les Dragons enchaînent avec un huitième succès de rang et face à un adversaire direct aux premières places. Si la manière a été différente par rapport à la victoire obtenue face à Grenoble vendredi dernier, les Rouennais ont su faire preuve de caractère dans les dernières minutes pour remporter une victoire précieuse après s'être fait peur. L'indiscipline aurait pu couter très cher, mais le power-play rouennais a su faire la différence et a confirmé qu'il est certainement un des meilleurs de la ligue actuellement.







