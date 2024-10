Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Rouen vs Anglet 8 - 4 (2-1 2-0 4-3) Le 29/10/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Anglet ] Rouen : Bon pour le moral. Nouveau match couperait pour les dragons avec la réception des basques d’Anglet. Après deux revers de suite sur son glaçon (Marseille 8-7 et Amiens 6-2), Rouen ne peut pas se permettre un nouveau revers, qui si cela se produisait, emmènerai le club surement vers un mini crise. Coté normand Setanen dans les buts et Rech à l’offensive font leur retour alors qu’Anglet affiche complet. Les spectateurs ont de nouveau répondu présent puisque l’enceinte est copieusement garnie. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 30/10/2024 à 21:03 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3002 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Furet assistés de MM. Cady et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 06.52 Loïc Lamperier (ass Jared Dmytriw et Florian Chakiachvili) ; 09.25 Tommy Perret (ass Anthony Rech) ; 20.28 Sébastian Bengtsson (ass Alexander Lindelof et Vincent Nesa) ; 23.26 Noa Goncalves-Nivelais (ass Anthony Rech et Florian Chakiachvili) ; 45.59 Milan Kytnar (ass Loïc Lamperier et Guillaume Naud) ; 50.38 Jordan Herve (ass Rolands Vigners et Guillaume Naud) ; 53.20 Rolands Vigners (ass Florian Chakiachvili et Jared Dmytriw) ; 59.55 Rolands Vigners (ass Francis Perron et Jordan Herve)

Anglet : 01.08 Vincent Deslauriers (ass Julien Munoz et Ivan Esipov) ; 47.03 Julien Munoz (ass Ivan Esipov) ; 56.07 Vincent Deslauriers (ass Julien Munoz et Fabien Kazarine) ; 56.37 Raphael Cacheux (ass Hugo Baron) Pénalités 2 minutes contre Rouen 8 minutes contre Anglet



Rouen devant.



Rouen entame bien les débats histoire de se rassurer et Tommila est le premier à faire feu mais Saint-Cyr repousse (00.18). Mais la poisse vous colle à la peau difficile de s’en débarrasser. Sr la première incursion basque en zone offensive, le palet va finir au fond des filets normands.

Une erreur de relance de la défensive normande permet à Deslauriers légèrement excentré sur la gauche de glisser le puck dans un trou de souris (01.08 / 0-1 / Deslauriers ass. Munoz et Esipov).

Photographe : Marine Romain Le doute s’installe de nouveau dans les têtes normandes qui à deux doigts de concéder un nouveau filet mais Setanen s’oppose avec brio devant Rychagov (03.39). Rouen reprend peu à peu ses esprits et retrouve par la même occasion son jeu. Si la tentative de Nesa avec une cage grande ouverte n’est pas récompensée (05.14), la suite sera plus glorieuse.

Lors d’un jeu de puissance pour les dragons, le palet navigue devant le filet de St Cyr et le plus malin c’est Lamperier qui délivre les siens (06.52 / 1-1 / Lamperier ass. Dmytriw et Chakiachvili).

Ce but redonne de l’allant aux locaux et ils vont doubler la mise. Une action éclair du duo Perret-Rech va faire le bonheur du public.

Perret sert Rech sur le coté gauche qui entre en zone offensive, il retrouve Perret dans le slot qui met juste sa crosse en opposition afin de tromper le gardien angloy (09.25 / 2-1 / Perret ass. Rech).

La deuxième partie du tiers sera à l’avantage des dragons qui mettent l’arrière garde d’Anglet ainsi que son gardien en sérieuse difficulté. Perron, Glad et Bengtsson ne seront pas en réussite pour Rouen tout comme Rousseau et Kazarine pour les visiteurs.

Les gardiens se montrant efficaces. En fin de tries Rouen sera en supériorité à la suite d’un challenge coach désavoué par le corps arbitral.



Un tiers que Rouen aura sur renverser avec pugnacité malgré un début de rencontre fort mal négocié. Le regain d’agressivité aperçu lors de ce tiers doit être confirmé pour le reste de la rencontre.



Un tiers de confirmation



Toujours en jeu de puissance, les dragons vont en profiter et il ne faudra qu’un demi-tour de pendule pour que le filet tremble de nouveau.

Une fois bien installé, Lindelof trouve sur droite Bergtsson, la reprise instantanée et puissante du suédois fait mouche (20.28 / 3-1 / Bergtsson ass. Lindelof et Nesa).

Photographe : Marine Romain Rouen se sent pousser des ailes et continue de pousser. Dmytriw n’est pas en réussite échouant dans son face à face avec les dernier rempart d’Anglet (21.38). Ce n’est que partie remise.

Sur une belle action collective c’est le jeune défenseur Goncalves-Nivelais qui termine fort bien l’action orchestré par Rech en logeant le palet dans la lucarne gauche (23.26 / 4-1 / Goncalves-Nivelais ass. Rech et Chakiachvili).

Les doutes rouennais s’envolent quelque peu et les actions se multiplient sur la cage de Saint-Cyr mais les artificiers ne sont pas en réussite. Bergtsson, Rech, Kytnar voir Nesa ne parviennent à ajouter une unité au tableau d’affichage.

De son côté Anglet fait le dos rond subit certes mais se projette en zone offensive dès que possible grâce à des contres rondement menés. Setanen revenu aux affaires annihile les tentatives de Puffer, Munoz et autre Baron.



Rouen, pas encore complétement rassuré sur son jeu aura néanmoins su faire la différence. Si l’efficacité offensive est revenu, la stabilité défensive aura de son côté montré quelques faiblesses sans réelle gravité pour le moment. Attention cependant à ne pas trop jouer avec le feu.

Rouen fructifie mais retombe dans ses travers.



A l’entame de ce dernier tiers, les dragons n’ont pas l’intention de diminuer leur pressing mais là encore cela ne se traduit pas au tableau d’affichage. Un manque peut-être de lucidité dans la dernière passe, fait que le cerbère basque n’est que peu sollicité.

Photographe : Marine Romain De l’autre côté son homologue, s’il n’a pas grand-chose à faire, doit rester vigilent car les contres de l’hormadi sont redoutables en exécution mais moins en finition. Ce ronronnement ne satisfait pas du tout Kytnar qui prend les choses en main.

Après avoir fait son petit numéro dans la défensive, il trouve un relais avec Lamperier qui retrouve Kytnar dans l’axe et du revers loge la rondelle sous la barre de Saint-Cyr (45.59 / 5-1 / Kytnar ass. Lamperier et Naud).

Avec ce cinquième filet, on se dit que c’est bon... eh bah non, voila que les démons ressurgissent.

Une perte incompréhensible de palet en zone défensive d’un rouennais et Esipov sert Munoz seul à Setanen qu’il trompe aisément (47.03 / 5-2 / Munoz ass. Esipov).

Voilà qui redonne de l’allant aux basques et Bouney à bout portant trouve la mitaine de Setanen (49.54). Si la défense n’est pas rassurante sur certaines phases, l’attaque est bien présente.

Vigners dans son style, déborde sur la gauche, repique dans le centre et adresse un bon tir que Saint-Cyr repousse, Hervé bien placé en profite pour marquer cage ouverte (50.38 / 6-2 / Hervé ass. Vigners et Naud).

Rouen va corser l’addition suite à une supériorité.

Bien installé en zone offensive la rondelle voyage bien de crosses en crosses pour arriver dans celle de Vigners légèrement à gauche qui trouve la lucarne de Saint-Cyr impuissant (53.20 / 7-2 / Vigners ass. Chakiachvili et Dmytriw).

Photographe : Marine Romain Les basques ne baissent pas pavillon et sont toujours dangereux en contre.

Munoz plein gaz sur la droite fait le tour de la cage et trouve dans le slot Deslauriers sa tentative est repoussé par Setanen le rebond est repris par Deslauriers qui conclue (56.07 / 7-3 / Deslauriers ass. Munoz et Kazarine).

Une nouvelle et évitable perte de palet rouennais en zone neutre et Anglet se projette rapidement sur la cage de Setanen par Baron côté gauche pour Quattrone dans l’axe qui dévie habilement la rondelle hors de portée du gardien jaune et noir (56.37 / 7-4 / Quattrone ass. Baron).

Deux buts en trente secondes, de quoi redonner des inquiétudes et de replonger les dragons dans leur doute. Il reste encore deux minutes trente secondes et Anglet prend son temps mort et sort son gardien. Si les basques font le siège de la cage rouennaise, Dmytriw en contre va le punir. Eh non il ne trouve que le poteau signe que les doutes sont bel et bien présent (58.15).

La délivrance interviendra à cinq secondes du terme par Vigners bien servi par Perron et inscrire le huitième but (55.55 / 8-4 / Vigners ass. Perron et Hervé).



Rouen rempote une précieuse victoire, certes le score est là mais c’est bien plus l’attitude des joueurs, leur volonté, leur pugnacité qu’il faut saluer. Certes tout ne fut pas parfait loin de là, la défensive montrant quelques sérieuses lacunes par moment laissant Setanen un peu seul par moment. Par cette victoire gageons que le moral soit de retour avant un déplacement ce vendredi à Bordeaux en souhaitant un bon résultat qui signifierai que le mal se dissipe. En cas de chute en gironde la réception de Cergy dimanche risque d’être à haut risque. Le public, cette fois ci exemplaire, aura porté haut et fort ses couleurs et aura sans nul doute bien aidé sa formation dans sa quête de résultat. Chez les visiteurs du soir, le mérite aura été de ne rien lâché en jouant les contre à la perfection et surtout en profitant de largesse des défenseurs rouennais. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







