Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Gap ] Seconde défaite Rouennaise en Ligue Magnus après une prestation XXL en CHL Les Dragons retrouvent la Ligue Magnus après un dernier match de CHL remporté deux jours plus tôt face à Ilves Tempere, équipe de l'élite Finlandaise. L'effectif se présente sans Hascak et Mallet qui sont blessés pour une longue durée, Honejsek est aussi absent pour ce match. Le dernier match des Dragons en Ligue Magnus s'est soldé par une défaite face à Chamonix il faut donc rebondir pour reprendre les commandes du classement. Les Gapençais restent sur une victoire en déplacement à Bordeaux et ont à cœur de poursuivre leur série. Les Dragons arborent un maillot rose pour l'occasion dans le cadre de la mobilisation pour Octobre Rose. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes Vue le 21/10/2023 à 20:30



3279 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Hauchart assistés de MM. Douchy et Laboulais Buts :

Rouen : ; 33.37 Rolands Vigners (ass Emil Kristensen et Jordan Herve)

Gap : 07.59 Bostjan Golicic ; 12.29 Julien Correia (ass Teemu Loizeau et Tuomas Vartiainen) ; 31.20 Bostjan Golicic (ass Paul Nassivet) ; 52.45 Paul Joubert (ass Valtteri Meisaari et Olegs Sislannikovs) Pénalités 2 minutes contre Rouen 8 minutes contre Gap



Gap joue pleinement sa chance



Tonin Caubet, garde les cages rouennaises pour ce match et côté Rapaces s’est Perhonen qui est devant le filet.

Photographe : Marine Romain Le match débute sur un rythme assez faible, les Dragons monopolisent le palet mais l’approximation dans les passes ne leur permet pas de s’installer correctement.

Les Rapaces se mettent rapidement à la faute dans ce match par Nassivet qui est sanctionner pour un retenir.

Le jeu de puissance Rouennais très efficace en CHL s’installe et les dragons prennent plusieurs tirs qui sont tous bloqués par la défense ou le portier gapençais. Guimond et Kristensen s’essayent de loin mais ne trouve pas l’ouverture.

Les rapaces sont compacts devant leur but et ne laissent pas de brèche ce qui leur permet de tuer cette pénalité.

Ils rentrent petit à petit dans leur match et se procurent de belles occasions notamment par Loizeau.

Les imprécisions des Dragons dans leur lancement de jeu vont le coûter cher, Yeo récupère un palet derrière le but relance plein centre et trouve directement Golicic qui ajuste Caubet et ouvre le score pour les Rapaces (07.59 / 0-1 / Golicic). À la suite de ce premier but les gapençais croient en leurs chances et essayent de doubler la mise rapidement.

Photographe : Marine Romain Les dragons quant à eux peines à s’installer et à trouver une bonne situation malgré un grand nombre de tir dans ce premier tiers.

A la suite d’une perte de palet Rouennais en zone offensive, Loizeau est bien servit et entre en zone offensive par la droite est remet devant le slot avant de faire le tour de la cage pour Correia qui dévie et trompe une nouvelle fois Caubet (12.29 / 0-2 / Correia ass Loizeau et Vartiainen).

Les Dragons n’y sont pas dans ce début de match, la belle prestation en CHL laisse des traces et les organismes semblent fatigués.

Les Rapaces seront de nouveau pénalisés par Loizeau pour un retard de jeu mais le power play des Dragons n’arrive pas à trouver de situation de but et Perhonen réalise une grosse performance dans ce premier tiers. Les Gapençais sortent de cette seconde pénalité sans prendre de but.

Les joueurs de Eric Blais manquent de marquer un troisième but à 2 minutes de la fin le palet s’écrase sur le poteau de Caubet qui était battu.



Les Rouennais ont pris plus de lancer dans ce tiers (15 tirs Rouennais contre 7 tirs Gapençais) mais le réalisme des rapaces et les erreurs rouennaises leur ont permis de rentrer aux vestiaires avec 2 longueurs d’avancent.



Gap gère son avance, Rouen manque de réussite



Les Rapaces reviennent sur la glace avec les mêmes intentions que sur la fin du premier tiers, ils sentent que ce soir les Dragons ne sont pas en réussites et veulent tuer le match.

Les 10 premières minutes du second tiers sont assez pauvres en occasion, Hervé se montre dangereux devant Perhonen à la suite d’un contre avec Perron mais les occasions des Dragons ne sont pas nombreuses, il est de même du côté des rapaces.

Photographe : Marine Romain Golicic se met à la faute et offre une nouvelle supériorité aux Rouennais, Kristensen, Guimond et Vigners vont prendre des tirs mais Perhonen verrouille sa cage et les rapaces tuent une nouvelle fois cette pénalité. Les Dragons sont en manque de réussite durant ces périodes de supériorité.

A la suite de sa sortie de prison Nassivet offre un palet à Golicic qui est seul à la bleue et s’en va tromper Caubet malgré le retour du défenseur (31.20 / 0-3 / Golicic ass Nassivet).

Les erreurs défensives Rouennaises coutent deux buts en ce début de match et on ne voit pas comment les Dragons vont pouvoir revenir au score dans ce match.

Loizeau se met une nouvelle fois à la faute pour retenir, les supporters des Dragons se réveillent et essayent de pousser leur équipe qui est en difficulté ce soir.

Hervé récupère un palet derrière le but à la suite d’un tir de Guimond, il remet à Vigners seul à gauche du but qui trouve un trou de souris et trompe Perhonen pour la première fois du match (33.37 / 1-3 / Vigners ass Hervé et Kristensen).

Les Dragons réduisent dans ce second tiers mais ne se procurent pas d’occasions franches.



La fin de tiers n’est pas très rythmée, les rapaces gèrent leur avance et rentrent aux vestiaires en conservant 2 buts d’avance. Les Rouennais ont une nouvelle fois tiré à 15 reprises à la cage tandis que les Rapaces ont tiré à 10 répétitions. Le score ne reflète pas se nombre de tir important mais la défense gapençaise est bien en place.



Un dernier tiers sans intensité, les rapaces s’offrent un dernier but.



Au vu du contenu du précédent tiers, il y a peu de chance que ce tiers nous offre un revirement de situation.

En effet, dès le début de ce dernier acte l’intensité de jeu diminue et on sent que les Rapaces vont tout faire pour sécuriser leur victoire et ne prendre aucun risque.

Photographe : Marine Romain Les 10 premières minutes vont être un copier-coller du précédent tiers avec très peu d’occasions de part et d’autre.

Loizeau est le premier à mettre Caubet en difficulté et est proche d’inscrire le quatrième but pour Gap.

Il faut attendre peu de temps après cette alerte pour voir les gapençais célébrer un nouveau but. Meisaari trouve Joubert le long de la bande côté gauche, Joubert se remet dans l’axe puis trouve le fond d’un filet d’un beau lancer (52.45 / 1-4 / Joubert ass Meisaari et Sislannikovs).

Ce quatrième but est l’illustration du manque de rigueur défensive des dragons qui malheureusement ce soir n’aurons pas été au rendez-vous.

Yeo sera exclu pour une obstruction quelques minutes plus tard mais le power play des rapaces n’aggravera pas la marque.

La fin du match se termine sur ce score de 4-1 en faveur des rapaces qui ont pleinement joué leur chance dans ce match et sont récompensés. Dans ce dernier tiers les Dragons ont tiré à 8 reprises contre 7 pour Gap, ce qui montre la faible intensité par rapport aux deux premiers tiers avec 10 et 15 tirs pour Rouen.



La revanche aura lieu ce dimanche à Gap.

A noter sur ce match-là très solide partie de Samu Perhonen dans les buts.



