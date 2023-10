Hockey sur glace - Ligue Magnus : 14ème journée : Anglet vs Rouen 2 - 7 (0-1 1-5 1-1) Le 27/10/2023 Patinoire municipale de la Barre - Anglet [ Anglet ] [ Rouen ] LES PHOTOS de la victoire de Rouen à Anglet Retour sur la rencontre du vendredi 27 octobre 2023 de la 14ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu la victoire de Rouen à Anglet Patinoire municipale de la Barre - Anglet, Hockey Hebdo © Jean-Marc Lestage le 28/10/2023 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1275 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Scolari assistés de MM. Barthe et Fauvel Buts :

Anglet : ; 35.40 Maurin Bouvet (ass Michaël Young et Fabien Kazarine) ; 48.11 Vincent Deslauriers (ass Craig Puffer et Colin Doyle)

Rouen : 19.31 Rolands Vigners (ass Emil Kristensen et Anthony Rech) ; 23.06 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Sacha Guimond) ; 24.25 Tommy Perret (ass Enzo Cantagallo) ; 33.59 Anthony Rech (ass Jordan Herve et Emil Kristensen) ; 37.40 Joris Bedin (ass Sacha Guimond et Vincent Nesa) ; 38.55 Loïc Lamperier (ass Milan Kytnar et Florian Chakiachvili) ; 40.34 Florian Chakiachvili (ass Joris Bedin et Milan Kytnar) Pénalités 8 minutes contre Anglet 6 minutes contre Rouen



REPORTAGE PHOTOS

233 items

Photographe : © Jean Marc Lestage

(cliquer pour accéder à la galerie complète)

Photographe - ©Jean-Marc Lestage

Photographe - ©Jean-Marc Lestage

Photographe - ©Jean-Marc Lestage Photographe - ©Jean-Marc Lestage





