Bordeaux vs Rouen 5 - 7 (0-2 2-4 3-1) Le 28/10/2022 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Rouen ] Les Dragons valident la neuvième ! Rentrés d'un road-trip dans les Alpes depuis dimanche dernier (Gap + Grenoble), les Boxers de Bordeaux accueillent ce vendredi soir pour le "match d'Halloween" dans une patinoire à guichets fermés (3312 spectateurs). La formation rouennaise, coachée par Fabrice Lhenry, arrive en Gironde en pleine confiance avec une série de huit victoires consécutives. Mais à Bordeaux, souvenons-nous que stopper une grosse équipe dans une belle série de matchs remportés a déjà été réalisé par les Boxers il y a quelques saisons. Le scénario se reproduira-t-il sur le glaçon bordelais ? Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 29/10/2022 à 11:30 FICHE TECHNIQUE



3312 spectateurs Buts :

Bordeaux : ; 26.20 Loïk Poudrier (ass Fabien Colotti et Kevin Spinozzi) ; 38.22 Loïk Poudrier (ass Julien Guillaume) ; 51.31 Julien Guillaume (ass Loïk Poudrier et Jules Boscq) ; 54.55 Peter Valier (ass Fabien Colotti et Nikita Jevpalovs) ; 58.41 Peter Valier (ass Kevin Spinozzi)

Rouen : 05.33 Dylan Yeo (ass Bastien Maia) ; 11.08 Kaylian Leborgne (ass Quentin Tomasino et Tommy Perret) ; 25.39 Ondrej Roman (ass Kelsey Tessier) ; 29.07 Kelsey Tessier (ass Sacha Guimond et Ondrej Roman) ; 29.43 François Beauchemin ; 33.36 Rolands Vigners (ass Sacha Guimond) ; 59.55 Bastien Maia Pénalités 69 minutes dont 5 à Carozza et 5+20+25 à Legault contre Bordeaux 73 minutes dont 5 à Tomasino et 5+20 à Yeo et Chakiachvili contre Rouen



Absents Bordeaux :

Alexandre Mulle – Hunter Warner – Mattéo Mahieu – Vince Tartari

Absents Rouen :

Matija Pintaric – Yohann Alzon – Ulysse Tournier – Joris Bedin – Vincent Nesa

1ère période



Gardiens : Gaétan Richard (Bordeaux) – Tonin Caubet (Rouen)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Loïc Lampérier (Rouen)



Il ne faut attendre que 11 secondes pour voir la première action dangereuse des Dragons par Christophe Boivin sur laquelle Gaétan Richard intervient parfaitement. Les visiteurs démarrent ce match de belle manière, Bastien Maia bute sur le gardien des Boxers, déjà très sollicité devant sa cage (1'56). Les Boxers réagissent grâce à un lancement de jeu du duo Enzo Carry – Loik Poudrier. Le tir du numéro 27 bordelais passe finalement au-dessus de la cible (2'23). Une minute plus tard, Gaétan Richard sort vainqueur sur un lancer de Sacha Guimond (3'38).

Le match se déroule sur un rythme agréable avec un jeu rapide de part et d'autre bien que la domination soit rouennaise. Nikita Jevpalovs, lancé à la cage, manque son face à face devant Tonin Caubet (5'13). Sur l'attaque des Dragons qui suit, Bastien Maia décale Dylan Yeo qui tire depuis le côté droit et surprend Gaétan Richard (0-1 à 5'33).



Photographe : Laurent Robert Au cours des premières minutes de cette période, les Boxers ne parviennent pas à installer leur jeu d'attaque car l'organisation et le positionnement défensif des Dragons leur posent beaucoup de problèmes. La première phase de supériorité numérique, en faveur des visiteurs, arrive lorsque Axel Prissaint fait trébucher Quentin Tomasino avec sa crosse (8'24). Le jeu offensif rouennais s'organise près de la cage avec le trio Alexandre Mallet, Christophe Boivin et François Beauchemin. Les trois attaquants multiplient les tirs devant la cage bordelaise mais la défense résiste courageusement et le score n'évolue pas. Tommy Perret, accompagné de Quentin Tomasino, organise une nouvelle situation offensive et trouve Kaylian Leborgne ; Gaétan Richard ne parvient pas à se saisir de la rondelle et celle-ci rentre dans la cage (0-2 à 11'08).



Les Boxers, désormais menés de deux buts, tentent de réagir. Jules Boscq prend sa chance et manque le cadre (11'43). Les Boxers bénéficient un peu plus tard d'une supériorité numérique (12'25). Le défenseur bordelais manque son contrôle sur une passe, Quentin Tomasino s'empare du palet avant de buter devant Gaétan Richard (13'25). Volontaires et voulant montrer de bonnes intentions pour tenter de s'approcher de la cage, les Boxers ne parviennent pas à trouver de solutions pour mettre régulièrement en danger Tonin Caubet. Celui-ci tient bien sa cage et semble apprécier le travail de ses équipiers. Dans les ultimes secondes, Niklas Salo puis Nikita Jevpalovs échouent devant le dernier rempart rouennais qui conservent leurs deux buts d'avance.



Tirs BORDEAUX 8 ROUEN 16



2ème période



Le deuxième tiers commence par une charge sur Maxime Legault qui reste un moment au sol, immédiatement soigné par Bruno Lavoignat, le kiné. Applaudi par tout Mériadeck, il est raccompagné au vestiaire. Les Boxers bénéficient aussitôt d'une situation de supériorité numérique dans laquelle ils se montrent très dangereux devant la cage de Tonin Caubet mais ne concrétisent pas leurs efforts. Placé en haut de zone, Sacha Guimond trouve un bon Gaétan Richard pour bloquer son tir (25'27). Kelsey Tessier, par une passe du côté droit, décoche un tir à ras de glace en direction de la cage, Ondrej Roman, idéalement placé, le dévie suffisamment pour battre Gaétan Richard une troisième fois (0-3 à 25'39).



Moins de dix secondes plus tard, Massimo Carozza et Quentin Tomasino s'expliquent dans un duel au sol, les arbitres interviennent et envoient les deux joueurs en prison pendant 5 minutes (25'47). Loik Poudrier, positionné sur le côté gauche, récupère une passe de Kevin Spinozzi et trouve la lucarne de Tonin Caubet (1-3 à 26'20).



Photographe : Laurent Robert Moins de trois minutes plus tard, alors que les visiteurs restent concentrés sur leur match et que le contrôle de la rondelle est en leur possession, Kelsey Tessier sert sur la gauche Sacha Guimond, celui-ci décale à droite Bastien Maia pour une déviation dans le coin droit de la cage bordelaise (1-4 à 29'07). Sur l'action rouennaise suivante, François Beauchemin remonte la glace tout seul avec une grande accélération. Il termine par un tir hors de portée de Gaétan Richard (1-5 à 29'43).



Peu après la mi-match, les Boxers, par l'intermédiaire de Peter Valier, tentent de revenir dans la partie, qui semble maintenant leur échapper totalement (31'35). Les assauts rouennais suivants de Florian Chakiachvili et Alexandre Mallet permettent à Gaétan Richard de briller à nouveau. Les Dragons repartent ensuite à l'attaque, organisent une offensive toujours préparée par un enchaînement de passes. Sacha Guimond lance à la cage, Rolands Vigners dévie instantanément et marque le sixième but des Dragons (1-6 à 33'36).



La domination totale des Dragons durant ces deux tiers, se poursuit avec les tirs de Florian Chakiachvili (34'09) et François Beauchemin (34'28). De l'autre côté, Jules Boscq, lancé sur l'autre cage, bute sur Tonin Caubet (34'56). Les charges, l'intensité et le combat physique proposés dépassent trop régulièrement les limites du sport pendant cette rencontre. Les Boxers termineront un peu mieux ce tiers-temps qu'ils ne l'ont commencé. Nikita Jevpalovs tire au-dessus (37'22), Fabien Colotti ne cadre pas non plus et voit son tir passer à gauche (37'49). Moins de deux minutes avant la pause, les Boxers réduisent l'écart sur une supériorité numérique. Julien Guillaume récupère une bonne passe qu'il transmet dans le bon timing à Loik Poudrier, le tir du numéro 27 bordelais termine dans le coin gauche du but (2-6 à 38'22). Karri Forsblom bénéficie de la dernière occasion bordelaise finalement bloquée par Tonin Caubet (39'08).



Tirs BORDEAUX 7 ROUEN 15



3ème période



Les Boxers rentrent avec des intentions différentes dès le début de cette dernière période. Tonin Caubet repousse le tir de Nikita Jevpalovs en direction de Fabien Colotti, l'ex Rapace ne cadre pas. Sur le côté droit maintenant, Fabien Colotti obtient une deuxième opportunité et trouve le bas du poteau (40'19). Les Dragons réagissent rapidement avec un gros tir de Bastien Maia largement au-dessus. En ce début de période, les lignes défensives prennent le pas sur les nombreuses situations d'attaque. Le match repart sur un gros rythme. Les deux équipes font circuler le palet très rapidement d'une zone à l'autre. Gaétan Richard s'interpose en bloquant une puissante déviation de François Beauchemin (44'29). Les occasions rouennaises continuent de se multiplier car les normands ne souhaitent pas en rester là. Florian Chakiachvili, dans une situation de double power-play (5 contre 3) tire à son tour au-dessus (49'23). Dans la minute suivante, Gaétan Richard sauve son équipe sur un double arrêt exceptionnel : d'abord sur le tir de Sacha Grimond, puis celui de Bastien Maia (50'50).

Les Boxers vont profiter d'une phase de supériorité numérique pour revenir à trois longueurs au tableau d'affichage. Loik Poudrier trouve Julien Guillaume qui parvient à tromper Tonin Caubet d'un lancer précis à ras de glace (3-6 à 51'30).



Photographe : Laurent Robert Quelques instants plus tard, libre de tout marquage, Quentin Tomasino décoche un missile téléguidé directement dans la mitaine de Gaétan Richard (53'03). Les Boxers, poussés par la plus grande partie de Mériadeck, semblent terminer plus forts ces dernières minutes et exercent une très grosse pression sur la cage de Tonin Caubet. Servi sur la gauche, Peter Valier expédie un lancer puissant dans la lucarne (4-6 à 54'55).



Moins d'une minute après cette réduction du score bordelaise, Enzo Carry peut avoir un palet de cinquième but et voit son tir bloqué par le gardien des Dragons (55'45). Les joueurs de Fabrice Lhenry auraient-ils un coup de ralentissement physique en cette fin de partie ? Pas totalement impossible. Une chose est certaine, les Boxers retrouvent leurs intentions offensives et la réussite qui leur faisait défaut en début de rencontre. La fin de match est électrique car les Dragons tiennent leur avantage désormais réduit à deux buts alors que les Boxers continuent de pousser sérieusement. Moins de deux minutes avant la fin du match, Kevin Spinozzi décale Peter Valier. Celui-ci ne se pose aucune question et à l'aide d'un tir d'une grande précision, ne laisse aucune chance à Tonin Caubet (5-6 à 58'41). Dans la dernière dizaine de secondes, après une grosse occasion bordelaise pour arracher une éventuelle prolongation, Bastien Maia lance une dernière contre-attaque en solitaire et marque dans la cage vide (5-7 à 59'55).



Finalement, dans une rencontre pas forcément très spectaculaire durant 60 minutes, les Dragons de Rouen remportent sur la glace bordelaise leur neuvième succès consécutif et consolident leur place de leader au classement. Les Boxers, de leur côté, descendent d'un étage et se retrouvent à la 6ème place, avant de partir en Picardie dimanche.



Tirs BORDEAUX 12 ROUEN 12





Photographe : Laurent Robert

Gardiens

Gaétan Richard 36 arrêts (58'16)

Tonin Caubet : 22 arrêts (60'00)



ETOILES DU MATCH

ROUEN : 10 Ondrej Roman

BORDEAUX : 1) 27 Loik Poudrier – 2) 77 Marc-André Lévesque – 3) 21 Peter Valier



Prochain match

Amiens / Bordeaux (30/10 17h15)

