Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 14ème journée : Cergy-Pontoise vs Rouen 2 - 7 (2-0 0-3 0-4) Le 31/10/2021 Aren'ice de Cergy-Pontoise [ Cergy-Pontoise ] [ Rouen ] Moisson de friandises pour les Dragons Les Dragons de Rouen, forts de leurs 7 victoires consécutives, se déplaçaient sur le glaçon val-d’Oisien pour y rencontrer les Jokers de Cergy-Pontoise. Les franciliens de leur côté voulaient enchaîner une 3ème victoire de suite et confirmer leur bonne forme du moment. Tous les ingrédients étaient réunis pour proposer un beau match dominical de hockey. Dans une ambiance " halloweenesque" ce fut le cas mais pas de surprise, la logique fut respectée avec la nette victoire des normands 7 buts à 2. Les Jokers ne les auront fait trembler que le temps du premier tiers. Aren'ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 02/11/2021 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2568 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Bliek assistés de MM. Laboulais et Collin Buts :

Cergy-Pontoise : 02.40 Denny Kearney (ass Steven Owre et Brien Diffley) ; 09.26 Aku Kestila (ass Tuukka Rajamaki et Vincent Melin)

Rouen : ; 26.25 Rolands Vigners (ass Joris Bedin et Andrew Johnston) ; 35.14 Marc-André Dorion (ass Joris Bedin et Rolands Vigners) ; 35.40 Sacha Guimond (ass Rolands Vigners et Andrew Johnston) ; 46.08 David Gilbert (ass Anthony Guttig et Sacha Guimond) ; 49.00 Vincent Nesa (ass David Gilbert et Anthony Guttig) ; 57.06 Vincent Nesa (ass Dylan Yeo et Anthony Guttig) ; 57.36 Loïc Lamperier Pénalités 19 minutes contre Cergy-Pontoise 19 minutes contre Rouen Les Jokers éteignent les Dragons.



Entrée en matière très intense des Jokers qui prennent à la gorge les Dragons. Premiers sur tous les palets et vainqueurs de toutes les batailles, ils les poussent à la faute et s’offrent une première supériorité numérique après une minute et demie de jeu. Les unités spéciales franciliennes tournent bien et, sur une combinaison sur la gauche, le puck arrive à droite à Dennis Kearney. L’américain le contrôle du pied pour se le placer et lance à la cage dans la foulée trompant ainsi Matija Pintaric (1-0,2.40). Il aura fallu moins de 3 minutes aux déchainés pensionnaires de l’Aren’ice pour ouvrir la marque.

Les rouennais sont malmenés et tentent de réagir notamment par Kelsey Tessier puis de loin par Marc-André Dorion. Les cergypontains ne désarment pas et obtiennent 2 nouveaux powerplays. Si Pintaric tient bien la position sur le premier et y dévie une belle tentative adverse, il s’incline à nouveau lors du suivant. Sur une nouvelle belle combinaison des Jokers, Vincent Melin sur la gauche sert le finlandais Tuukka Rajamäki qui parvient à trouver son compatriote Aku Kestilä esseulé dans le cercle d’engagement opposé. Ce dernier a le temps de contrôler et d’ajuster Pintaric (2-0,9.26). Le break est fait par des franciliens endiablés.

Sebastian Ylönen, leur gardien en cette fin d’après-midi, est impérial face aux réactions rouennaises souvent déclenchées par Marc Flood.

Les visiteurs rééquilibrent un peu la balance en fin de tiers à la faveur des premières fautes franciliennes. Si les Jokers sont réputés pour leur jeu en powerplay, ils sont également performant en infériorité numérique. Leur boite défensive contient bien les vagues rouennaises qui débouchent souvent sur un bombardement de loin de la part de Food ou de Sacha Guimond. Ces lancers sont bien lus par Ylönen.



A la sirène, les 2 équipes rentrent au vestiaire au terme d’un tiers de jeu de haute intensité majoritairement dominé par des Jokers logiquement récompensés de leur travail d’étouffement des Dragons.

photo: Bernard Olivier (Archives)

Les Dragons sifflent la fin de la récréation.



A la reprise, les normands qui sont en supériorité numérique poussent et Vincent Nesa se procure une belle occasion. Les cergypontains tuent la fin de pénalité et sont désormais contraints de se projeter le plus souvent en contre car Rouen a passé la surmultipliée pour revenir et maitrise de plus en plus la rondelle. Finalement les rouennais finissent par faire sauter le verrou francilien sur une attaque placée où Andrew Johnson et Joris Bedin combinent pour permettre à Rolands Vigners de s’infiltrer sur le flanc gauche. Le letton repique au centre et, de prêt, bat Ylönen du revers (2-1,26.25). Rouen revient à une unité de Cergy-Pontoise.

Les Dragons ne bonifient pas le powerplay qui suit mais n’en ont pas réellement besoin car à 5 contre 5 ils sont désormais très dangereux. Ce qui semblait inévitable finit par se produire en moins d’une minute. D’abord sur un départ à 4 sur la droite ils aspirent la défense adverse notamment par l’intermédiaire de Vigners et Bedin. Sur la remise en retrait, Dorion démarqué dans le cercle d’engagement fusille Ylönen d’un lancer sous la barre (2-2,35.14). Revenus à hauteur, ils ne laissent pas les Jokers reprendre leurs esprits en marquant 26 secondes plus tard sur un palet récupéré derrière leur but et ressorti sur la droite. Après un échange de passes, Guimond recentre sa trajectoire et à bout portant glisse le palet entre les bottes de Ylönen (2-3, 35.40). La machine rouennaise est lancée et bien sur ses rails.

La tension monte encore d’un cran et les deux équipes se retrouvent à 4 contre 4. Dans cette configuration Kelsey Tessier place un lancer du revers sur la barre du gardien vert. Les Jokers soufrent mais se battent toujours et provoquent 2 fautes rouennaises dans la dernière minute du vingt.



Durant ce tiers médian les Dragons ont vraiment poussé à toute vapeur et repris la maitrise du match. Les Jokers toujours combattifs se sont cassés les dents sur Pintaric et sa défense désormais verrouillée à double tours.



Les 2 équipes marquent deux fois … mais dans le même but.



Le début du tiers reste très sérieux de la part des Dragons qui tuent la fin de double infériorité numérique malgré un lancer sur le poteau des franciliens. Le jeu reste spectaculaire et va d’un but à l’autre. Rouen a posé son jeu mais Cergy-Pontoise continue aussi à placer des banderilles. Le prochain but sera celui du chaos.

Après 4 minutes, les franciliens finissent par craquer et offrent aux visiteurs le powerplay fatal. Cette fois les Dragons ne lâchent pas un missile axial et lointain. Guimond, dans l’axe, fait mine de lancer à la cage et sert Anthony Guttig à gauche qui remet immédiatement à David Gilbert dans le cercle d’engagement opposé. Ce dernier, sur réception, place le puck sous la barre (2-4, 46.08). Le break est fait pour les visiteurs.

Commence alors le temps des offrandes pour la défense des hôtes. Sur un palet récupéré derrière le but, elle manque sa relance et Gilbert hérite du puck dans le slot. Il le contrôle du pied puis le laisse à Vincent Nesa venu le soutenir. Ce dernier, au coude à coude avec un défenseur revenu, tente de dribler Ylönen mais alors que la rondelle semble lui échapper c’est la crosse francilienne qui la ramène au fond (2-5,49.00).

Les Jokers sonnés voient la victoire s’éloigner mais continuent à se démener pour réduire l’écart. Tâche difficile car les organismes et le mental sont un peu émoussés et le bloc rouennais en place. Pintaric joue dans un fauteuil. Comme Rouen, de son côté, ne s’endort pas sur ses lauriers les occasions se partagent et la rencontre reste ouverte. Les champions en titre appuient où ça fait mal quand Dylan Yeo bien servi sur la droite s’avance et parvient à trouver Nesa démarqué au poteau gauche (2-6,57.06).



Les Jokers tenteront encore leur chance et Kestilä excentré trouvera la barre de Pintaric mais finalement ils boiront le calice jusqu’à la lie. Sur leur dernier powerplay ils font tourner le puck et Loïc Lamperier contre une tentative de passe de Melin au niveau de sa bleue. Le palet traverse la zone défensive francilienne pour être repris par un cergypontain qui s’est replié à toute vitesse. Malheureusement pour les locaux, la rondelle lui échappe et file dans le but déserté par Ylönen venu à sa rencontre (2-7,57.36). Les Dragons n’avaient vraiment pas besoin de cela pour gagner.



Belle opération pour Rouen qui, avec cette 8ème victoire, poursuit sa terrifiante série et confirme sa place de dauphin lancé à la poursuite de Grenoble. Coup d’arrêt pour Cergy-Pontoise qui perd une place et passe 5ème au classement. La marche était trop haute pour les Jokers qui ont pourtant livré une belle partie mais n’ont pas su tenir leurs temps faibles. L’addition est un peu sévère compte tenu de leur prestation globale mais la défaite complètement logique face au colosse normand. Les 2 équipes se donnent rendez-vous dès mercredi prochain sur la glace de l’Ile Lacroix pour un 8ème de finale de coupe de France qui ne manquera pas de saveur.

photo: Bernard Olivier (Archives) © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur