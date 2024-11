Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 14ème journée : Nice vs Angers 1 - 3 (0-1 0-0 1-2) Le 01/11/2024 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Angers ] Les Ducs sortent de la zone de turbulence Après les sanctions prises à la suite de la rencontre de la 12ème journée face à Bordeaux, les hommes de Jonathan Paredes ont éteint l’incendie sur la glace azuréenne ce vendredi. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 02/11/2024 à 17:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



950 spectateurs Arbitres : MM. Goncalves et Rauline assistés de MM. Aumeras et Ugolini Buts :

Nice : ; 41.31 Hugo Proux

Angers : 07.41 Jonathan Charbonneau (ass Brady Shaw et Matt Wilkins) ; 47.28 Téo Sarliève (ass Vincent Llorca et Neil Manning) ; 51.16 Brady Shaw (ass Philippe Halley) Pénalités 6 minutes contre Nice 10 minutes contre Angers

Charbonneau score d’entrée



Suite à la suspension d’Oconnor, c’est Leveque qui assurera l’intérim durant l’absence justifiée de son compère. Le jeune gardien de 20 aura l’occasion de montrer son talent dans les cages, la confiance de ses partenaires défensifs doit être primordiale.



Proche de hors-jeu, Wilkins transmet sur la gauche en direction de Shaw. D’une passe millimétrée, il arrive à trouver Charbonneau qui après une première tentative repoussée par Garnier, il réussi sur son propre rebond à glisser la rondelle dans la cage (07:41 ; 0-1).



Photographe : © Patrick Giaume

Peu de temps après, Nice aura l’occasion en supériorité numérique d’égaliser.



Dans ce tiers, Angers a été pénalisé à trois reprises et heureusement pour eux, sans conséquence directe. A vrai dire, les Aigles n’ont pas réellement pris le jeu à leur compte avec un nombre de tirs assez faible malgré les six minutes de jeu de puissance (9).



Avec sept tirs et un but, Angers a été efficace dans ce premier acte.



Un deuxième tiers pauvre, mais un dernier dynamique



Il n’y aura pas beaucoup de lignes pour décrire le second acte. Avec six tirs contre cinq ainsi qu’une pénalité de chaque côté, les gardiens n’ont pas été mis en danger et les défenses ont primé.



Fort heureusement, le troisième acte sera plus animé.



Photographe : © Patrick Giaume

Moins de deux minutes après le début de l’ultime période, c’est l’homme en fort du moment Hugo Proux qui va égaliser pour les Aigles. Dans un angle ultra fermé côté gauche et malgré la présence de Prapavessis, il arrive faire une lucarne qui surprend totalement Leveque (41:31 ; 1-1) et devient par ailleurs, le Top Scorer de l’équipe.



Tout est à refaire pour les Angevins qui ne vont pas se laisser abattre pour autant. Fort de leur expérience, la différence va être faite en fin de match. Les hommes de Stolc n’arrivent pas à franchir ce fameux pallier qui leur permettrait d’accrocher davantage les grosses écuries du championnat.



Photographe : © Patrick Giaume

Après une longue conservation de la rondelle et de pression, Nice ne parvient pas à se dégager correctement. Garnier repousse de nombreuses tentatives mais ne pourra rien sur la déviation de Sarliève sur une tentative de Llorca (47:28 ; 1-2).



L’avantage acquise est logique, ce qui va forcer les Aigles à se découvrir un petit peu plus. C’est à ce moment-là qu’Angers va inscrire un troisième but afin de gérer la fin de rencontre avant d’affronter Grenoble. Halley arrive à trouver Shaw d’une passe en profondeur exeptionelle depuis sa zone défensive. L’alignement défensive niçoise est fautive, Shaw ne fait pas de cadeau et remporte le un contre un face à Garnier (51:16 ; 1-3).



Photographe : © Patrick Giaume

Victoire logique d’Angers, bien plus fort dans tous les compartiments du jeu sans avoir forcé. Nice reste toujours irrégulier dans ses performances.

