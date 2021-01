Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Amiens vs Bordeaux 1 - 3 (1-2 0-0 0-1) Le 16/01/2021 Le coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Bordeaux ] Un bon coup de Bordeaux Les Boxers se sont imposés à Amiens samedi soir, grâce à un excellent travail défensif face à des Gothiques volontaires mais un trop brouillon. Le coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 17/01/2021 à 08:32 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Peyre et Ernecq assistés de MM. Debuche et Thiebault Buts :

Amiens : ; 18.40 Guillaume Leclerc (ass Baptiste Bruche et Arturs Sevcenko)

Bordeaux : 02.06 Alexandre Mulle (ass Loïk Poudrier et Mathias Arnaud) ; 10.48 Loïk Poudrier (ass Gabriel Desjardins et Simon Bourque) ; 59.59 Olivier Labelle (ass Alexandre Mulle et Loïk Poudrier) Pénalités 4 minutes contre Amiens 16 minutes dont 10 à Rambelo contre Bordeaux Photographe : Nicolas Leleu

Une victoire facile contre Chamonix vendredi et une défaite contre Bordeaux, avec un seul but marqué, le samedi; le moins que l’on puisse dire c’est que le bilan du week-end des Gothiques est contrasté.



Côté amiénois, aux absences déjà enregistrées la veille de Dan Gibb, Romain Bault et Henri Corentin Buysse, s’ajoutait pour ce match celle de Rudy Matima, touché par un coup de crosse en fin de rencontre contre Chamonix et soumis à un protocole commotion.

Des Amiénois qui purent vérifier lors du premier tiers que les jours se suivent et ne se ressemblent pas. En effet, contrairement à la veille, ils semblaient prendre la rencontre par le bon bout mais...encaissaient un but après seulement deux minutes de jeu, Alexandre Mulle, sur le côté de la cage, glissant le palet entre le poteau et Lucas Savoye, le gardien des Gothiques.

Plutôt dominateurs, les Amiénois ne se montraient par contre pas efficaces et concédaient même un deuxième but sur leur première supériorité numérique, le lancer de Loïc Poudrier prenant à défaut Lucas Savoye. (2-0).

Les Bordelais semblaient devoir finir cette période avec cet avantage lorsque à un peu plus d’une minute de la fin et alors qu’ils venaient de tuer une pénalité, ils durent s’incliner une première fois, Guillaume Leclerc catapultant le palet au fond des filets après plusieurs tentatives de ses coéquipiers. (2-1).



Photographe : Nicolas Leleu

Ce court avantage, les Boxers allaient toutefois réussir à le préserver lors d’un second tiers temps sans but. Une période coupée en deux d’ailleurs avec une bonne première moitié à l’avantage des Amiénois et une deuxième partie dominée par les Bordelais. Mais sans qu’aucune des deux équipes ne trouvent la faille.



Il allait en être de même lors de la troisième période, les assauts amiénois étant souvent contrariés par quelques petites fautes techniques qui font la différence - une réception de passe hasardeuse, un mauvais timing - mais aussi un très solide Clément Fouquerel dans les buts girondins et une excellente défense.

Ce que disait en substance Oliver Dimet, le coach des Boxers, à l’issue de la rencontre : « C’est une victoire d’équipe, un gros travail collectif avec les efforts défensifs et un bon gardien ». Une victoire à laquelle les Bordelais ont donné un peu plus d’ampleur à...deux secondes de la fin, Olivier Labeille poussant dans la cage vide une offrande d’Alexandre Mulle (3-1).



Photographe : Nicolas Leleu

Côté amiénois, l’analyse d’Anthony Mortas ne divergeait pas vraiment : « Hier, contre Chamonix, tout nous réussissait, ce soir ça n’a pas été le cas. Il nous a manqué un peu de détermination. Il y a eu aussi un grand gardien en face et une équipe de Bordeaux qui a très bien joué et qui mérite de gagner ».

Pour autant, le coach amiénois, ne jette pas la pierre à ses joueurs et espère qu’ils auront l’occasion de se remettre au travail : « Malgré cette défaite, pour moi, les joueurs ont fait un bon week-end. D’un point de vue comptable ce n’est peut-être pas terrible mais je suis fier d’eux pour leur implication dans le travail. Ça me rend optimiste pour la suite. En espérant qu’il y ait une suite très prochainement ». A priori, il devrait avoir la réponse, lundi soir.



