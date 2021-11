Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Amiens vs Gap 3 - 1 ( 1-0 1-1 1-0) Le 05/11/2021 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Gap ] Amiens-Gap, la parole à la défense. Amiens a battu Gap au terme d'une rencontre où les défenses auront pris le pas sur les attaques. Une victoire difficile à obtenir pour les Gothiques qui l'ont toutefois méritée. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 06/11/2021 à 08:54 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2400 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Furet assistés de MM. Douchy et Laboulais Buts :

Amiens : 18.46 Spencer Naas ; 3349 Tomas Simonsen (ass Alexandre Boivin et Klemen Pretnar) ; 59.35 Stanislav Lopachuk (ass Alexandre Boivin et Dan Gibb)

Gap : ; 34.51 Romain Gutierrez Pénalités 6 minutes contre Amiens 30 minutes dont 10 à Prissant et Correia contre Gap

de rebondir rapidement en championnat. Ce qu'ils ont réussi à faire ce vendredi 5 novembre face à Gap en obtenant un succès qui, sur l'ensemble de la rencontre est mérité, mais qui a été bien long et bien difficile à se dessiner.



Photographe : Nicolas Leleu

Les Gothiques attaquaient ce match avec seulement onze attaquants, Jérémy Romand ayant du déclarer forfait. Ce qui ne les empêchaient pas, durant le premier tiers, de se procurer quelques gros temps forts, sans pour autant réussir à les concrétiser En face, les Gapençais répliquaient par des contres souvent très tranchants, mais sans plus de réussite que leurs adversaires. On se dirigeait donc vers un score vierge, pas vraiment surprenant dans cette confrontation entre deux équipes qui ont fait de la solidité défensive leur marque de fabrique, lorsque Spencer Naas réussissait à chiper, en zone offensive, un palet dans la crosse de Julien Correia, pour venir tromper de près Julian Junca (1-0 18mn46).



Photographe : Nicolas Leleu

A 1-0, les Gothiques attaquèrent la deuxième période pied au plancher et la dominèrent assez largement. Ce n'était pas faute d'essayer mais les Amiénois n'arrivaient pas à tromper la vigilance de Julian Junca. Pour y parvenir, il leur fallut attendre leur deuxième supériorité numérique et la mise en place de leur « spéciale », passe de Klemen Pretnar pour Alexandre Boivin sur sa droite, transversale de ce dernier pour Tomas Simonsen dont la reprise instantanée fait mouche. (2-0 33mn49).



Les Gothiques n'eurent toutefois guère le loisir de se reposer sur leurs lauriers puisqu'un peu plus d'une minute après, à la suite d'un repli défensif amiénois un peu poussif, Romain Guttierrez héritait du palet seul au centre à mi-zone et fusillait Henri-Corentin Buysse qui devait s'avouer vaincu sur ce coup là (2-1 34mn51). Ce qui faisait finalement un score de 1-1 sur ce tiers, ce qui, compte tenu de la physionomie du jeu, était plutôt bien payé pour les Rapaces.



Photographe : Nicolas Leleu

La troisième période, par contre, fut d'un tout autre tonneau pour les Gapençais bien plus menaçants que lors des deux précédentes. Les Amiénois n'étaient plus systématiquement les premiers sur les palets et c'étaient eux qui subissaient les principaux assauts. Mais si les Gothiques plièrent, ils ne cédèrent pas. A 2mn20 de la fin du match, Eric Blais tentait son va-tout en faisant sortir son gardien mais une faute sifflée contre Julien Correia ruinait les espoirs gapençais de revenir au score. Et s'ils tentèrent crânement de jouer quand même sans gardien, à 5 contre 5 donc, ils finirent par le payer, Stanislav Lopachuk, servi par Alexandre Boivin, scellant définitivement le sort du match dans le filet vide. (3-1, 59mn35).



Même si l'élimination en coupe l'a un peu fait oublier, cette victoire est la quatrième consécutive des Amiénois en championnat. Et elle arrive à point nommé avant la trêve pendant laquelle les Gothiques pourront travailler d'arrache-pied leur efficacité offensive. Leur talon d'Achille. Éliminés de la coupe de France malgré un bon match à Angers mardi, les Amiénois avaient besoinde rebondir rapidement en championnat. Ce qu'ils ont réussi à faire ce vendredi 5 novembre face à Gap en obtenant un succès qui, sur l'ensemble de la rencontre est mérité, mais qui a été bien long et bien difficile à se dessiner.Les Gothiques attaquaient ce match avec seulement onze attaquants, Jérémy Romand ayant du déclarer forfait. Ce qui ne les empêchaient pas, durant le premier tiers, de se procurer quelques gros temps forts, sans pour autant réussir à les concrétiser En face, les Gapençais répliquaient par des contres souvent très tranchants, mais sans plus de réussite que leurs adversaires. On se dirigeait donc vers un score vierge, pas vraiment surprenant dans cette confrontation entre deux équipes qui ont fait de la solidité défensive leur marque de fabrique, lorsque Spencer Naas réussissait à chiper, en zone offensive, un palet dans la crosse de Julien Correia,A 1-0, les Gothiques attaquèrent la deuxième période pied au plancher et la dominèrent assez largement. Ce n'était pas faute d'essayer mais les Amiénois n'arrivaient pas à tromper la vigilance de Julian Junca. Pour y parvenir, il leur fallut attendre leur deuxième supériorité numérique et la mise en place de leur « spéciale », passe de Klemen Pretnar pour Alexandre Boivin sur sa droite, transversale de ce dernier pourLes Gothiques n'eurent toutefois guère le loisir de se reposer sur leurs lauriers puisqu'un peu plus d'une minute après, à la suite d'un repli défensif amiénois un peu poussif,. Ce qui faisait finalement un score de 1-1 sur ce tiers, ce qui, compte tenu de la physionomie du jeu, était plutôt bien payé pour les Rapaces.La troisième période, par contre, fut d'un tout autre tonneau pour les Gapençais bien plus menaçants que lors des deux précédentes. Les Amiénois n'étaient plus systématiquement les premiers sur les palets et c'étaient eux qui subissaient les principaux assauts. Mais si les Gothiques plièrent, ils ne cédèrent pas. A 2mn20 de la fin du match, Eric Blais tentait son va-tout en faisant sortir son gardien mais une faute sifflée contre Julien Correia ruinait les espoirs gapençais de revenir au score. Et s'ils tentèrent crânement de jouer quand même sans gardien, à 5 contre 5 donc, ils finirent par le payer,Même si l'élimination en coupe l'a un peu fait oublier, cette victoire est la quatrième consécutive des Amiénois en championnat. Et elle arrive à point nommé avant la trêve pendant laquelle les Gothiques pourront travailler d'arrache-pied leur efficacité offensive. Leur talon d'Achille. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur