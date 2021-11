Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Bordeaux vs Nice 5 - 2 (1-1 2-1 2-0) Le 05/11/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Nice ] Le retour de la victoire en terre bordelaise ! De retour d'une semaine dernière compliquée qui les voit occuper désormais la septième place de la Synerglace Ligue Magnus, les Boxers de Bordeaux ont profité d'un repos supplémentaire pour préparer la réception des Aigles de Nice. En effet, le 8ème de Coupe de France qui devait se dérouler mercredi soir à Valenciennes (D2) aura finalement lieu le 24 Novembre prochain. Du coup pour compléter sa liste de match, Olivier Dimet fait appel à deux autres jeunes joueurs du club : Paul Montean et Thomas Le Mée, qui évoluent tous deux dans la formation U20 des Boxers. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 06/11/2021 à 18:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3057 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Bourreau assistés de MM. Barthe et Constantineau Buts :

Bordeaux : 00.53 Maxime Legault ; 31.5 Kevin Spinozzi (ass Marc André Lévesque et Alex Wideman) ; 37.48 François Paquin (ass Alexandre Mulle et Alex Wideman) ; 43.25 Alex Wideman ; 58.34 Julien Guillaume (ass Aina Benjamin Rambelo et Maxime Legault)

Nice : ; 17.59 Radomir Heizer (ass Danick Crete et Evgueni Nogachyov) ; 29.47 Radomir Heizer (ass Danick Crete et Loïc Chabert) Pénalités 4 minutes contre Bordeaux 6 minutes contre Nice Absents Bordeaux : Austin Fyten – Robin Lamboley – Loik Poudrier

Absents Nice : Antoine Bonvalot – Valère Vrielynck



1ère période :

Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Patrik Romancik (Nice).

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Rémi Thomas (Nice).



Les Boxers s'emparent du palet sur le face-off mais la première alerte réelle sera pour les Aigles suite à une mauvaise passe interceptée immédiatement. Dans les secondes qui suivent, Maxime Legault remonte la glace avant de glisser un tir parfaitement placé sur lequel Patrik Romancik doit s'incliner (1-0 à 0'53).



Photographe : Johanna Lawrence Après cette ouverture du score, les Boxers commencent à se montrer très entreprenants en attaque et cela se vérifie sur un gros lancer de Kevin Spinozzi qui passe près de la cage (2'40). Les situations offensives bordelaises se poursuivent avec un nouveau tir d'Alex Wideman. En revanche, les premiers assauts en direction de la cage bordelaise sont bien repoussés grâce au bon positionnement et au travail de l'ensemble des blocs défensifs aquitains.

On peut noter la présence exceptionnelle d'une invitée VIP en table de presse durant cette première période : la footballeuse Charlotte Bilbault, milieu de terrain des Girondines de Bordeaux et de l'Equipe de France, venue encourager les Boxers. Devant sa cage, le gardien bordelais Clément Fouquerel semble apprécier les efforts de ses partenaires et passe six premières minutes relativement tranquilles.

Alors que les Aigles connaissent des difficultés pour mettre en place leur jeu offensif, Bordeaux continue, de l'autre côté, à se créer des occasions mais manque de réussite dans la finition, ce qui pourrait permettre d'alourdir le score. Patrik Romancik, le gardien slovaque des Aigles, sauve son équipe quelques instants plus tard avec un double arrêt sur des tirs venus d'abord de la droite, puis de la gauche. Radomir Heizer s'offre sa première opportunité de la partie et trouve la mitaine de Clément Fouquerel. Les Aigles obtiennent, un peu moins de trois minutes avant la fin du tiers, la première et unique supériorité numérique de la période. Sur l'action qui suit le tir de Lucas Bonnardel, Danick Crête décoche un tir proche de la cage sur lequel Radomir Heizer termine le travail en déviant le palet dans le coin gauche (1-1 à 17'58).

Cette égalisation remet véritablement les Aigles sur les bons rails, après que Patrik Romancik, aidé par sa défense, soit parvenu à les maintenir dans la rencontre. L'ultime occasion, signée Jesse Pelamo, ne permettra pas aux visiteurs de prendre l'avantage car Clément Fouquerel s'interpose avec beaucoup de talent.



Tirs BORDEAUX 8 NICE 6



Photographe : Johanna Lawrence

2ème période :



Comme dans le tiers-temps précédent, les Aigles se montrent dangereux les premiers mais cette fois, l'action ne donne rien. En revanche, le rythme semble monter d'un cran dès la reprise avec des attaques très rapides qui se multiplient d'une cage à l'autre. Aina Rambelo décoche un gros lancer qui passe juste au-dessus.Quelques secondes plus tard, le numéro 76 bordelais accélère vers la cage par la gauche, il voit Julien Guillaume qui l'accompagne à la cage dans l'axe et préfère finalement prendre le tir en première intention sans trouver le cadre. Et ce n'est pas fini : Aina Rambelo obtient une troisième possibilité sérieuse avec un face à face contre Patrik Romancik, finalement remporté par le gardien des Aigles.

Alors qu'il semblait ce coup-ci battu, Patrik Romancik voit le palet frappé par Enzo Carry toucher la transversale, encore une grosse occasion non convertie par les Boxers. Six minutes après le début de cette période, les Boxers se retrouvent pour la première fois en supériorité numérique : Le jeu offensif s'organise principalement autour du duo Marc-André Lévesque et Kevin Spinozzi. En effet, sur deux tirs dangereux, le passeur et le tireur s'inversent mais le score n'évolue pas car le cadre n'est pas atteint. Trois minutes plus tard, juste avant la mi-match, les visiteurs vont être récompensés une seconde fois et prennent l'avantage au tableau d'affichage sur une passe vers la gauche de Danick Crête conclue avec beaucoup de précision par Radomir Heizer, Clément Fouquerel s'incline et voit le palet rentrer dans la lucarne (1-2 à 29'46).



À partir de ce moment-là et durant plusieurs minutes, les Aigles mettent davantage d'intensité et leurs attaques sont plus régulières. Pourtant, les visiteurs ne conservent ce petit avantage que deux minutes car, sur une nouvelle supériorité numérique bordelaise, Alex Wideman décale sur la droite Kevin Spinozzi. Le défenseur canadien ne se pose aucune question et décoche un lancer ras de glace qui se loge sur la droite de Patrik Romancik (2-2 à 31'58).



Les Aigles, désormais rejoints au score, reprennent rapidement le contrôle du palet et sur un duel entre numéros 20, Romain Carpentier oblige Clément Fouquerel à effectuer un arrêt difficile. Le gardien des Boxers enchaîne ensuite d'autres arrêts déterminants devant la répétition des tirs azurréens. Moins de trois minutes avant la fin de ce tiers-temps, les Boxers vont réussir à reprendre l'avantage dans un match encore très serré et indécis. Lancé par Alexandre Mulle, François Paquin, positionné sur le côté gauche, décoche un tir avec une grande précision sous la barre de Patrik Romancik (3-2 à 37'48).



Le score n'évoluera plus jusqu'à la sirène et laisse les Boxers revenir au vestiaire avec un but d'avance.



Tirs BORDEAUX 10 NICE 10



Photographe : Johanna Lawrence

3ème période :



Ce dernier tiers-temps démarre véritablement par un tir de Loïc Chabert, très près de trouver la lucarne, mais le palet termine sa course au-dessus. Julius Valtonen s'infiltre ensuite au milieu de la défense bordelaise et bute sur Clément Fouquerel, auteur d'une nouvelle intervention rassurante et décisive.

Les Aigles continuent de montrer leurs réelles intentions d'égaliser et ne renonceront pas jusqu'à la fin de la rencontre en s'appuyant sur des lignes d'attaque capables d'apporter un gros danger à tout moment. Les Boxers laissent passer ce temps de domination des Aigles puis remettent un coup d'accélérateur. Cela se confirme lorsqu'Alex Wideman s'échappe en solitaire en direction de la cage. Une fois arrivé face à Patrik Romancik, il remporte son duel et place superbement son tir dans le coin gauche (4-2 à 43'25).



Ce quatrième but fait beaucoup de mal aux Aigles qui commencent progressivement à ressentir la fatigue physique suite aux efforts fournis pour aller chercher la qualification en Coupe contre Grenoble. Clément Fouquerel ajoute encore plusieurs arrêts à son compteur sur des tirs de Lucas Bonnardel, Jérémie Penz, Loïc Chabert ou Alexandre Pascal (mitaine). Deux arrêts supplémentaires viennent ensuite sur des occasions de Radomir Heizer et Ondrej Kopta. Un court arrêt de jeu se produit durant ce troisième tiers-temps, lié à un problème d'éclairage (47'53).

Après le retour au jeu, Patrik Romancik sauve à plusieurs reprises son équipe du cinquième but bordelais sur une série de tirs très dangereux. Maxime Legault manque le palet avec sa crosse au moment de tirer : heureusement pour les Boxers, Enzo Carry suit bien et voit son lancer sorti par le gardien des Aigles. Ondrej Kopta donne un coup de crosse au visage (crosse haute) à Kevin Spinozzi (52'56) et part deux minutes en prison. Le power-play bordelais ne donne rien, aucun tir ne sera à signaler. Les aquitains tiennent parfaitement leur avantage en faisant preuve d'une belle solidité défensive et en restant très calmes, concentrés et intelligents dans le positionnement.

Peu après le retour provisoire de Patrik Romancik sur le banc, Julien Guillaume, placé seul devant la cage niçoise, reçoit la passe de Maxime Legault et pousse le palet dans le but vide (5-2 à 58'34).



Les Boxers maîtrisent tranquillement la fin de la rencontre et le dernier tir d'Ondrej Kopta arrêté avec la mitaine par Clément Fouquerel ne changera rien. Les Boxers, après quatre matchs de championnat sans succès, renouent avec la victoire et conservent leur septième place avant une trêve de quinze jours.



Tirs BORDEAUX 9 NICE 12



Prochaines rencontres

Chamonix / Bordeaux (J18) (16/11 à 20h)

Anglet / Nice (J17) (06/11 à 20h30)



Gardiens

Clément Fouquerel : 26 arrêts (60'00)

Patrik Romancik : 22 arrêts (59'28)





ETOILES DU MATCH



NICE : 21 Radomir Heizer



BORDEAUX : 17 Alex Wideman (1ère)

54 Maxime Legault (2ème)

20 Clément Fouquerel (3ème)



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur