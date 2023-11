Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Chamonix vs Cergy-Pontoise 5 - 6 (2-2 1-1 2-2 0-1) Après prolongation Le 31/10/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Cergy-Pontoise ] Les Jokers ont le sourire ! Retour de la Synerglace Ligue Magnus à Chamonix. Les Pionniers accueillaient les Jokers de Cergy, pour le compte de la 5e journée, dans une patinoire comble. Série inversée pour les deux formations, les Chamoniards tenteront de poursuivre leur série d’invincibilité alors que les Cergyssois chercheront à inverser la tendance. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 01/11/2023 à 13:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1540 spectateurs Arbitres : MM. Levasseur et Peyre assistés de MM. Biot et Constantineau Buts :

Chamonix : ; 03.56 Jari Sailio ; 07.18 Jack Walker (ass Valtteri Suni et Jérémie Penz) ; 31.21 Gabriel Chabot (ass Jari Sailio) ; 49.34 Jack Walker (ass Jean-Claude Brassard et Valentin Coffy) ; 54.17 Clément Masson (ass Gabriel Chabot et Julius Persson)

Cergy-Pontoise : 03.00 Gage Torrel (ass Alex Barber) ; 13.10 Robert Baillargeon (ass Tristan Crozier) ; 39.00 Robert Baillargeon (ass Louis Petit et Sébastian Ylonen) ; 45.29 Sayam Limtong (ass Phileas Perrenoud et Aurélien Dorey) ; 58.32 Robert Baillargeon (ass Tristan Crozier et Aleksi Hamalainen) ; 61.09 Gage Torrel (ass Alex Barber et Patrick Coulombe) Pénalités 12 minutes contre Chamonix 8 minutes contre Cergy-Pontoise



Score paritaire



Cergy sont les premiers à titiller Aubrun dans ses cages, le quatuor arbitral se concerte pour valider ou non l’ouverture du score. Torrel inscrit le 1er but de la rencontre, 0-1 à 3’00.



Torrel pense doubler aussitôt la marque, mais le poteau repousse sa tentative.



La partie débute à 100 à l’heure, Sailio chipe la rondelle à son adversaire en zone offensive et s’en va défier Ylonen, il ne tremble pas et remet les compteurs à zéro, 1-1 à 3’56.



Les locaux bénéficient d’une supériorité numérique rapidement après l’égalisation. Les offensives chamoniardes vont bon train, les Jokers font le dos rond mais finissent par encaisser un but. Dans la confusion Walker donne l’avantage aux siens, 2-1 à 7’18 [5-4].

Maxime Richier



Brassard intercepte à nouveau un palet dangereux, l’action est bien jouée mais manque de finition.

Dans le sens inverse, Barber prend de vitesse la défense, Coffy est obligé de commettre une faute et n’empêche pas à Aubrun de réaliser un magnifique arrêt. Cergy met le feu devant la cage chamoniarde en powerplay puis au retour à 5. Les visiteurs proposent un joli mouvement à 3 qui donne le tournis à la défense, Baillargeon conclue 2-2 à 13’10.



Les Jokers sont dans un temps fort et font trembler le public chamoniard, qui s’en remet aux exploits d’Aubrun. Difficile fin de période pour les locaux qui résistent tant bien que mal.





Les Pionniers non loin du hold-up



Le second tiers reprend en faveur des Cergyssois qui ont durci le jeu au fil de la rencontre. Les Pionniers sont davantage indisciplinés et ouvrent des portes à leurs adversaires.

Les Jokers profitent de ces situations de powerplay pour squatter la zone d’attaque. Torrel encore, fait tinter le poteau d’Aubrun. Pourtant à contre-courant, les Pionniers font la différence en contre. Un une-deux entre Sailio et Chabot est initié, ce dernier parvient à conclure et redonne l’avantage aux locaux, 3-2 à 31’21 [4-5].



Les Pionniers retrouvent des couleurs grâce à ce but, et retrouve la zone offensive. Lopachuk part à la limite de la bleue mais bute sur Ylonen. Coffy tentera un tir lointain sans grand danger.

Maxime Richier



Les locaux trouvent des espaces en contre mais laisse la possession du palet aux Jokers. Ces derniers qui n’étaient pas récompensés de leurs efforts, finissent par trouver la faille par l’intermédiaire de Baillargeon, qui place la rondelle dans la lucarne d’Aubrun, 3-3 à 39’00.



Les Cergyssois sont toujours à l’attaque mais Barber laisse ses partenaires en infériorité pour les 10 dernières secondes de jeu avant le retour aux vestiaires.





Du suspense…



Les Pionniers tardent à mettre en place leur powerplay au retour des vestiaires, et malgré les tentatives de Chabot, le score reste inchangé. Persson intercepte une passe en zone neutre, part en break mais se heurte à Ylonen en dernier rempart. Dans la foulée Barber, ne peut rien non plus face à Aubrun.

Le rythme monte encore d’un cran, les Jokers se trouvent parfaitement. Limtong esseulé au second poteau, transperce les filets d’Aubrun, 3-4 à 45’29



Torrel pour Barber dans l’axe, la défense chamoniarde prend l’eau dans cet ultime tiers. Alors qu’on pensait plutôt que la défense chamoniarde ferait défaut, c’est finalement une incompréhension entre Ylonen et son défenseur qui relancera les locaux, 4-4 à 49’34.

Maxime Richier



Le jeu prend encore une nouvelle tournure, entre les multiples occasions chamoniardes et la frayeur dans le slot d’Aubrun une seconde plus tard, puis une supériorité numérique ! Ylonen écœure les attaquants chamoniards !

Les pénalités s’enchainent alternativement. Les Chamoniards tirent leur épingle du jeu, Masson plein axe, est au rebond d’un tir puissant de Chabot, 5-4 à 54’16.



Les Pionniers doivent serrer les dents en infériorité, les Jokers mettent du rythme sans pouvoir faire la différence.

A deux minutes de la fin, le coach cergyssois jette toutes ses armes dans la bataille en retirant son gardien et obtient gain de cause. Baillargeon trompe Aubrun à bout portant et égalise au pire moment pour les Pionniers, 5-5 à 58’32.

Maxime Richier





Prolongations



Les Jokers auront besoin de deux occasions pour mettre fin à cette rencontre. Deux contre un, Barber et Torrel se jouent des Chamoniards, Aubrun s’incline à l’image de son équipe, 5-6 à 61’09.





Au terme d’une rencontre palpitante, les Jokers de Cergy l’emportent sur le fil 6 buts à 5, en prolongations, face aux Pionniers de Chamonix. Les Jokers ont réussi à déjouer les plans des chamoniards qui sont pourtant difficile à battre en ce début de saison. La vitesse d’exécution a permis aux visiteurs de contrer la défense.

Prochaines rencontres ce vendredi, les Pionniers se déplaceront à Marseille, tandis que Cergy recevra Anglet.

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







