Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Chamonix vs Rouen 4 - 3 (0-0 2-2 2-1) Le 07/01/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Rouen ] Les Pionniers retrouvent le goût de la victoire ! Premier match de l’année 2022 en Synerglace Ligue Magnus, suite à de nombreuses rencontres reportées, les Pionniers de Chamonix et les Dragons de Rouen sont les seules formations à s’affronter en ce vendredi 7 janvier, sur la glace de Richard Bozon. 30 points séparent les deux équipes avant de débuter la partie, Rouen est 3e tandis que Chamonix ferme la marche du classement. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 08/01/2022 à 17:16 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1080 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Dehaen assistés de MM. Margry et Zede Buts :

Chamonix : 21.02 Matthias Terrier (ass Clément Masson) ; 38.52 Clément Masson (ass Matthias Terrier) ; 42.41 Vincent Kara (ass Jakub Cerny et Christian Silfver) ; 52.02 Christian Silfver (ass Matthias Terrier et Clément Masson)

Rouen : ; 33.43 Kelsey Tessier (ass Vincent Nesa et Yoan Salve) ; 38.18 Vincent Nesa (ass Loïc Lamperier et Dylan Yeo) ; 47.11 Vincent Nesa Pénalités 4 minutes contre Chamonix 6 minutes contre Rouen Période paritaire



Les Pionniers sont d’entrée pénalisés et sont à la merci des Rouennais. Pourtant seul Gilbert tentera un tir qui passera au-dessus des cages défendues par Sabol.

Les Pénalités s’enchainent pour les locaux qui tiennent bons malgré une très belle occasion de Nesa, son lancé passe à quelques centimètres de la barre transversale. De retour à 5, les Chamoniards repartent vers l’avant, Guer se joue de la défense et le palet qu’il tentait de glisser au second poteau passera à côté.

Rouen prend petit à petit le dessus et se rapprochent un peu plus du filet, Tomasino touche les montants. Pour autant, personne ne parvient à faire sauter le verrou et ouvrir la marque.

Maxime Richier

Les locaux enchainent les bonnes opportunités en fin de période, à l’image de Kazarine qui tente un coup du revers de sa crosse, sans réussite. Kara lui s’échappe en contre et prend de vitesse la défense, mais il tire au-dessus. Le buzzer retentit alors que le quatuor arbitral siffle une faute contre Chakiachvili, qui obligera ses partenaires à débuter le second tiers en infériorité numérique.

Peu d’occasions sont à signaler dans cette période qui pourtant reste attractive, les défenses sont solides, ce qui explique le score nul et vierge à la pause.





Match toujours indécis



Les Chamoniards profitent pleinement de leur powerplay, sur leur première occasion, Masson drible la défense, passe le palet derrière Pintaric qui est battu, Terrier pousse le puck dans les filets déserts et ouvre le score, 1-0 à 21’02 [5-4].



Juste avant le but, une pénalité était appelée contre Yeo, mais la supériorité ne sera cette fois pas fructueuse pour les locaux.

Les Hauts-Savoyards font une très bonne entame de second tiers. Delemps tire sur le gardien, Guer tente de reprendre le palet dans les airs. Quelques instants plus tard, c’est Marinaccio qui se jouera de la défense mais butera sur le dernier rempart.

Chakiachvili tire de loin, sans grandes solutions. Les Rouennais se font régulièrement surprendre en contre.

Sabol sauve tout de même les siens par un arrêt de grande classe face à l’expérimenté Lamperier.

Après un temps fort chamoniard puis rouennais, le rythme du match change, les occasions disparaissent et les duels se jouent en zone neutre, jusqu’à ce que Tessier s’empare du palet et fusille Sabol en plein lucarne, 1-1 à 33’43.



Les Pionniers risquent de s’en vouloir à force de manquer de belles occasions à l’image de Marinaccio qui ne parvient toujours pas à concrétiser, il faut dire que Pintaric est également dans un bon soir.

Les Dragons repartent à l’attaque, Lamperier tire, Sabol repousse difficilement de l’épaule, le palet rebondit sur la poitrine de Nesa qui le pousse dans la cage ouverte. Le but sera validé après visionnage de la vidéo, 1-2 à 38’18.



Les Chamoniards ne baissent pas la tête pour autant, Masson prend les choses en main en contre, et s’en va défier la défense adverse, son tir est ralenti par Pintaric mais passe tout de même la ligne, 2-2 à 38’52.

Maxime Richier

Ce match n’a pas encore livré tous ses secrets et le score reste très indécis.





Les Pionniers solidaires



Le jeu reprend timidement dans cet ultime tiers.

Les Pionniers sont en zone offensive, Cerny derrière la cage transmet dans l’axe à Kara qui surprend l’assemblée par un shoot puissant dans le slot, et redonne l’avantage aux siens, 3-2 à 42’41.



Les Chamoniards sont bien dans leur rencontre mais ne concrétisent pas suffisamment, et se font à nouveau punir alors qu’ils sont en supériorité. Nesa en contre, arrive lancé sur Sabol, il égalise et termine dans la cage avec le portier haut-savoyard, 3-3 à 47’11 [4-5].

Maxime Richier



Les deux formations construisent leurs actions mais les défenses finissent souvent par couper les transmissions avant d’atteindre le gardien.

La solution venait alors de loin, Silfver à la bleue, prend tout son temps pour placer impeccablement son tir sous la barre de Pintaric et redonne l’avantage à Chamonix, 4-3 à 52’02.



Les dragons sont piqués à vif, les esprits s’échauffent puis Gilbert verra son puck repoussé par Sabol, comme d’autres rouennais. Les Pionniers doivent rester solidaires pour faire bloc et contrer les offensives durant de longues minutes. Le palet de Nesa frôle l’épaule de Sabol puis est repoussé par la barre. Les Chamoniards évoluent en contre et ont encore quelques opportunités de faire le break.

Les visiteurs finissent par sortir leur gardien et poussent en attaque mais la décision du match est faite.



Maxime Richier

Dans un match palpitant, les Pionniers ont tenu la dragée haute à Rouen, et n’ont jamais rien lâché pour finalement s’imposer 4 buts à 3. Habitués généralement à des ultimes tiers compliqués, les locaux ont cette fois tenu bon, et mettent fin à une série de 11 défaites de très belle manière, face à un cador du championnat.

2022, peut-être l’heure du renouveau chamoniard ! Les Pionniers iront dès dimanche affronter Gap, dans un match en retard. Rouen se déplacera mardi à Bordeaux.

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur