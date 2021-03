Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Nice vs Cergy-Pontoise 2 - 5 (0-4 0-0 2-1) Le 13/03/2021 Nice [ Nice ] [ Cergy-Pontoise ] Victoire de Cergy à Nice Résumé VIDEO et Reportage PHOTOS de la rencontre de la 15ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Jokers de Cergy Pontoise s'imposer sur la glace des Aigles de Nice. Nice, Hockey Hebdo Photographe : Patrick Giaume / Video : Fanseat le 15/03/2021 à 09:14 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Rauline et Scolari assistés de MM. Zede et Gielly Buts :

Nice : ; 46.09 Rémi Thomas (ass Romain Carpentier et Radomir Heizer) ; 49.36 Antonin Dusek (ass Jakub Matai et Tomas Knotek)

Cergy-Pontoise : 06.46 Kévin Lorcher (ass Jesse Pelamo et Brien Diffley) ; 12.52 Brien Diffley (ass Aku Kestila et Kévin Lorcher) ; 17.51 Alexandre Lubin (ass Jesse Pelamo et Brien Diffley) ; 19.59 Norbert Abramov (ass Aurélien Dorey et Jesse Pelamo) ; 44.58 Philippe Bureau Blais (ass Max Kalter et Pierre-Charles Hordelalay) Pénalités 10 minutes contre Nice 8 minutes contre Cergy-Pontoise



RESUME VIDEO





REPORTAGE PHOTOS COMPLET

(37 photos) Photographe : Patrick Giaume

Photographe : Patrick Giaume

Photographe : Patrick Giaume

Photographe : Patrick Giaume © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur