3029 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistés de MM. Laboulais et Yssembourrg Buts :

Rouen : ; 18.47 Juho Tommila (ass Rolands Vigners et Vincent Nesa) ; 32.44 Francis Perron (ass Jolan Pfirter et Rolands Vigners) ; 49.34 Tomas Simonsen (ass Sébastian Bengtsson et Florian Chakiachvili)

Cergy-Pontoise : 03.39 Kalle Myllymaa (ass Vincent Melin et Sayam Limtong) ; 15.37 Patrick Coulombe (ass Tomas Pardo et Kalle Myllymaa) ; 27.13 Tyler Welsh (ass Christophe Theodore et Sayam Limtong) ; 32.39 Alex Barber (ass Patrick Coulombe et Aleksi Hamalainen) ; 45.14 Nikita Shalei ; 58.40 Aleksi Hamalainen (ass Alex Barber et Sayam Limtong) Pénalités 6 minutes contre Rouen 8 minutes contre Cergy-Pontoise



Les Jokers prennent les devant d’entrée.



Les Dragons sont en danger dès le début du match avec un poteau à la deuxième minute, puis un sauvetage de Setanen pour garder le score vierge.

Les Jokers rentrent bien dans ce match et se montrent très présent devant la cage de Setanen.

Les rouennais n’arrive pas à garder la maitrise du palet et ne parviennent pas à se mettre en position d’ouvrir le score.

Photographe : Marine Romain Les Jokers poussent et sont rapidement récompensés via Myllymaa qui tir de la bleue dans le paquet et trouve le chemin des filets (03.39 / 0-1 / Myllymaa ass. Melin et Limtong). Cergy ouvre logiquement le score dans ce match.

Nesa est proche de réduire la marque quelques instants après cette ouverture du score mais Richard est bien présent dans sa cage.

Les Rouennais poussent pour réduire le score mais les jokers sont solides défensivement devant leur portier. Nesa puis Vigners sont proches d’inscrire le premier but des Dragons.

Le répit est de courte durée pour les Dragons, Coulombe entre en zone offensive et fait le tour de la cage sans être gêné, il remet devant le but et trouve la jambe d’un défenseur rouennais qui dévie le palet dans son propre but. (15.37 / 0-2 / Coulombe ass. Theodore et Myllymaa).

Le score est logique au vu du jeu proposé par les Dragons, la défense est trop permissive ce qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs de Cergy.

Les Dragons rebondissent rapidement suite à un très bon travail de Vigners en zone offensive qui remet en retrait pour Tommila qui tire et réduit le score pour les Dragons (18.47 / 1-2 / Tommila ass. Vigners et Glad).

Les Rouennais reviennent au score dans ce match avant le retour aux vestiaires mais les Jokers font toujours logiquement la course en tête dans ce match.



Rouen à la peine.



Le second tiers reprend sur les mêmes bases que le premier, Rouen n’est pas dangereux en zone offensive et le peu de tir à la cage ne met pas en difficulté le portier des Jokers.

La défense est passive et laisse la maitrise du palet aux attaquants des Jokers qui sont à l’aise en zone offensive. Rouen va se mettre à la faute part Glad pour une obstruction.

Le jeu de puissance de Cergy s’installe en zone offensive et force Setanen à réaliser dans un premier temps un arrêt de grande classe. Les Jokers continuent de pousser et finissent pas trouver le chemin des filets par Welsh qui trouve une déviation devant la cage et trompe Setanen impuissant. (27.13 / 1-3 / Welsh ass. Theodore et Limtong).

Photographe : Marine Romain Les Jokers jouent parfaitement sur les faiblesses des Rouennais à savoir une défense trop perméable et pas incisive sur le porteur.

Les Rouennais piqués au vif vont proposer un peu plus de jeu en zone offensive et se montrer plus saillant sur les mises en échecs, le ton monte dans ce deuxième tiers. Pfirter nouveau venu dans l’effectif des Dragons lance dans le paquet et trouve la déviation de Perron pour tromper Richard qui ne voit pas le palet partir et est battu (32.44 / 2-3 / Perron ass. Pfirter et Vigners).

Les supporters retrouvent un peu de ferveur suite à ce but Rouennais bien amené mais sont rapidement refroidi par une perte de palet de Vigners en zone offensive, Barber Top scorer du soir est lancé à droite du but et se retrouve seule face à Setanen qu’il ajuste d’un magnifique tir du poignet en lucarne au second poteau (35.39 / 2-4 / Barber ass. Coulombe et Hamalainen).

Les Dragons sont immédiatement punis par les jokers lorsqu’il y a une erreur. Une dernière opportunité va s’offrir aux Dragons en fin de période suite à l’exclusion de Welsh pour faire trébucher, mais l’offensive Rouennaise va rester stérile.



Cergy en maitrise.



Dès l’entame du troisième tiers à l’image des deux précédents, les Jokers s’offrent une occasion d’aggraver le score mais Setanen est bien présent.

Photographe : Marine Romain Le jeu n’est pas spectaculaire mais Cergy maitrise les attaques rouennaise et n’ouvre pas d’espace pour le contre rouennais.

Une fois de plus se sont les Jokers qui vont scorer en premier dans ce tiers, par Shalei de la bleue qui lance dans un fauteuil dans la masse présente devant le but, Setanen masqué ne voit pas le palet qui fini dans le but (45.14 / 2-5 / Shalei).

Les Dragons n’y sont pas, malgré un très bon match à Bordeaux il y a deux jours.

Les Dragons vont une nouvelle fois réagir à ce but durant 5 minutes et réduire l’écart via Simonsen qui dévie un tir de Bengtsson bien servit par Chakiachvili (49.34 / 3-5 / Simonsen ass. Chakiachvili et Bengtsson).

Rouen réagit durant quelques minutes après les buts des Jokers mais ne parvient pas à revenir à hauteur au score et ainsi mettre en doute les parisiens.

Photographe : Marine Romain Les jokers offrent une occasion en or aux Dragons de revenir au score avec 4 minutes de pénalité pour crosse haute à l’encontre de Shalei. Mais cette opportunité est vite anéantie par une faute de Chakiachvili sur un contre de Cergy.

Les Dragons vont néanmoins bénéficier d’une période de supériorité mais ne parviennent pas à se mettre en position de tir adéquat pour scorer.

Les Jokers vont clôturer le score avec un dernier but en cage vide après la sortie de Setanen de la cage (58.40 / 3-6 / Hamalainen ass. Barber et Limtong)



Victoire logique des Jokers qui ont été beaucoup plus réalistes que les Dragons et ont joué leur chance à fond sur chaque opportunité.

Les erreurs défensives de Rouen et le peu d’animation offensive explique cette défaite, alors que le match de Bordeaux laissait penser que la mauvaise période était finie cette nouvelle défaite inquiété.

