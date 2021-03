Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Bordeaux vs Chamonix 3 - 2 (1-0 2-0 0-2) Le 06/03/2021 Bordeaux - Mériadeck [ Bordeaux ] [ Chamonix ] Les Boxers... d'un petit but ! Huit jours après leur lourde défaite à Mériadeck (6-2) face à une solide équipe des Jokers de Cergy-Pontoise, les Boxers, huitièmes au classement, s'apprêtent à accueillir ce samedi leur poursuivant direct : les Pionniers de Chamonix, battus à Anglet la veille (5-1). Avant d'obtenir une nouvelle coupure d'une semaine, les joueurs d'Olivier Dimet doivent impérativement s'imposer pour revenir dans la course au top 4 d'un championnat de Ligue Magnus, d'une part largement dominé par les Dragons de Rouen, solide leader, et d'autre part extrêmement ouvert dans tous les autres échelons du classement. Toutefois, les Pionniers restent toujours un adversaire difficile à jouer lorsqu'ils se déplacent en terre bordelaise donc le match promet d'être très animé. Bordeaux - Mériadeck, Hockey Hebdo Julien Nadau le 08/03/2021 à 18:18 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Mme Picavet et M. Bourreau assistés de MM. Barthe et Douchy Buts :

Bordeaux : 07.18 Robin Lamboley (ass Jules Gallet et Simon Bourque) ; 24.15 Louis-Mathieu Belisle (ass Olivier Labelle et Johan Skinnars) ; 29.53 Johan Skinnars (ass Aina Benjamin Rambelo et Gabriel Desjardins)

Chamonix : ; 41.29 Benjamin Lagarde (ass Clément Masson et Andrei Rychagov) ; 43.46 Mathias Terrier (ass Andrei Rychagov et Clément Masson) Pénalités 16 minutes dont 10 à Bourque contre Bordeaux 30 minutes dont 10 à Coulaud, Rychagov et Ville contre Chamonix Absents Bordeaux : Bastien Lemaitre – Vince Tartari.

Absents Chamonix : Samuel Guer – Enzo Baravaglio.



Titularisé vendredi soir à Anglet, le gardien slovaque des Pionniers Richard Sabol laissera sa place à son back-up Clément Ginier sur la glace de Mériadeck.



Photographe : Johanna Lawrence

1ère période :



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Clément Ginier (Chamonix).



Après le face-off du coup d'envoi disputé entre Clément Masson et Loik Poudrier, les Boxers s'offrent la première occasion de la partie sur un tir à droite de Johan Skinnars. Les Pionniers ne tardent pas à lancer une réaction avec un lancer cadré de Benjamin Lagarde dans la mitaine de Clément Fouquerel (1'01). Les visiteurs, au fil des secondes, s'installent de manière plus régulière dans la zone offensive et se montrent dangereux par un tir sur le poteau de Lukas Hilding après avoir récupéré le palet.

Les joueurs de Timo Saarikoski bénéficient du premier power-play de la rencontre (1'51) et lancent leur jeu d'attaque dirigé par le trio Clément Masson – Matthias Terrier – Andrei Rychagov. Avant le changement de ligne, l'attaquant russe des Pionniers tire sur Clément Fouquerel qui bloque le palet sans problèmes. Il s'agit de la seule véritable occasion au cours de cette supériorité numérique.

Le début de match montre une domination des visiteurs ; en effet, en profitant de leur placement aux endroits cruciaux offensivement, ils parviennent à intercepter plusieurs palets d'attaque et portent un gros danger devant la cage bordelaise. Les Boxers laissent passer cette tempête et vont être récompensés dans les instants suivants. Lancé sur le côté droit, Julien Guillaume décoche un lancer repoussé par le gardien des Pionniers directement vers la gauche sur Robin Lamboley qui ne manque pas l'occasion d'ouvrir le score et d'inscrire son premier but de la saison (1-0 à 7'18).



Alors que les occasions commencent à se succéder sur les deux cages, Clément Fouquerel arrête avec sa mitaine un tir de Maxence Leroux. Mark Hurtubise manque ensuite son face à face devant le jeune gardien chamoniard. Bien organisée en ce début de match, la défense des Boxers travaille très fort et contrôle les offensives régulières de leurs adversaires. Clément Ginier sauve à nouveau ses partenaires sur un face à face remporté pratiquement dans les patins d'Andrew Johnston. Ensuite, ce dernier est encore déterminant devant le tir de Gabriel Desjardins.

De l'autre côté, en fin de période, Clément Fouquerel s'impose face à Vincent Kara puis Lukas Hilding tout en étant aidé par le gros travail collectif défensif de ses équipiers. La dernière supériorité numérique des visiteurs (16'12) et l'ultime occasion de Malo Ville ne feront pas évoluer le score.



Photographe : Johanna Lawrence

2ème période :



Cette deuxième partie de match démarre véritablement par un gros lancer de Jules Lefebvre juste à gauche de la cage des Pionniers. Les Boxers prennent d'assaut la zone de jeu adverse dès les premières secondes en exerçant une réelle domination, confirmée par une nouvelle occasion d'Alexandre Mulle, toujours sans réussite. Ensuite, Gabriel Desjardins s'infiltre en Camil Durand et Numa Besson pour finalement buter sur Clément Ginier. Pourtant, les Boxers ne tarderont pas davantage à faire le break au tableau d'affichage. Lancé sur une passe d'Olivier Labelle, Louis Bélisle trouve les filets des Pionniers en décochant un tir à mi-hauteur qui se loge presque sous la barre d'un Clément Ginier, totalement surpris (2-0 à 24'15). Ce deuxième but fait évidemment très mal aux visiteurs qui, quelques secondes auparavant, venaient de se procurer plusieurs occasions d'égaliser à 1-1.



Clément Ginier, recrue cette saison devant la cage des Pionniers et remplaçant de Richard Sabol, sort vainqueur à deux autres reprises en arrêtant la déviation de Mathias Arnaud, puis le tir de Jules Gallet. Les tirs bordelais continuent de s'enchaîner dans chaque coin de la patinoire mais le gardien des Pionniers reste très vigilant et effectue une belle série d'arrêts. En revanche, l'offensive bordelaise qui va suivre permet aux hommes d'Olivier Dimet de creuser encore l'écart.Johan Skinnars lance une accélération depuis le côté gauche avant d'effectuer une longue passe dans l'axe, Clément Ginier, un peu court dans sa sortie, voit le palet rentrer dans le coin gauche de sa cage (3-0 à 29'53). Il s'agit du cinquième but de la saison de l'attaquant suédois et celui-ci est un modèle de précision.



En plus de défendre de manière efficace et appliquée, les Boxers effectuent un gros pressing offensif sur le porteur du palet afin d'empêcher au maximum les relances des Pionniers, véritablement en difficultés dans cette seconde partie de rencontre. Après un nouvel échec de Maxence Leroux, Colin Sullivan s'offre la dernière occasion de cette période et voit son tir passer légèrement à gauche, ce qui laisse les Boxers rentrer au vestiaire avec trois buts d'avance.



Photographe : Johanna Lawrence

3ème période :



Contrairement au précédent tiers-temps, celui-ci commence avec un jeu offensif dangereux des Pionniers. Clément Fouquerel arrête parfaitement le tir de Numa Besson à peine quelques secondes après un lancer hors-cadre de Clément Masson. Les visiteurs ne perdent pas de temps et reviennent avec de réelles intentions offensives car il leur faut marquer impérativement le plus vite possible. Cela va se confirmer moins de deux minutes après la reprise du match. Sur un lancement de jeu dirigé par Clément Masson et Andrei Rychagov, l'attaquant canadien Benjamin Lagarde parvient à se faire oublier sur la droite par la défense bordelaise et prend tout son temps pour glisser le palet dans le coin droit de la cage (3-1 à 41'49).



Tandis que les visiteurs tiennent la possession du palet, les joueurs d'Olivier Dimet semblent connaître des difficultés pour retrouver leur jeu de la deuxième période. Aina Rambelo et Maxime Moisand obtiennent deux bonnes occasions de sonner la révolte bordelaise mais sans réussite. Clément Ginier s'interpose ensuite en face à face devant Gabriel Desjardins puis avec sa mitaine sur un lancer de Louis Bélisle. Les visiteurs poursuivent le combat par beaucoup d'efforts offensifs et montrent qu'ils peuvent encore être dangereux à tout moment : Vincent Kara trouve le poteau alors que Clément Fouquerel semblait battu sur cette action.

Dans les instants qui suivent, les efforts des joueurs de Timo Saarikoski finissent par payer à six minutes de la fin. Après une succession de passes orchestrée par Andrei Rychagov et son capitaine Clément Masson, Matthias Terrier récupère le palet en étant libre de tout marquage, profite de la sortie difficile du gardien bordelais et marque tranquillement (3-2 à 53'43).



Après ce but qui ramène les Pionniers à une petite longueur, les six dernières minutes s'annoncent intenses car la, un nouveau match commence. Les Boxers ne parviennent plus réellement à poser leurs crosses sur le palet et le danger reste permanent dans les nombreux assauts adverses. Les visiteurs manqueront en effet l'égalisation jusqu'à la toute dernière seconde, moment ou le doute s'installa quelques instants sur la glace bordelaise, mais aucun but ne sera validé et le match s'achève donc sur une victoire des Boxers (3-2) qui les replace à égalité comptable avec Nice et Mulhouse (26 points).



Photographe : Johanna Lawrence

Prochaines rencontres

Rouen / Bordeaux (SLM J1) (18/03 à 19h)

Grenoble / Chamonix (SLM J10) (09/03 à 20h)



Tirs

Bordeaux 20 (5, 8, 7)

Chamonix 30 (15, 9, 6)



Gardiens

Clément Fouquerel : 28 arrêts (60'00)

Clément Ginier : 17 arrêts (59'12)

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur