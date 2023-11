Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Cergy-Pontoise vs Anglet 2 - 4 (1-1 0-1 1-2) Le 03/11/2023 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Anglet ] Anglet aborde la trêve sur une bonne note face à Cergy Lanterne rouge et en quête de précieux points, l’équipe du Hormadi d’Anglet venait, à l’Aren’ice de Cergy, défier celle des Jokers avec l’objectif d’y enregistrer enfin une victoire. Contrat rempli pour les Angloys qui n’ont rien lâché et ont remporté à la volonté et à l’énergie une rencontre indécise jusqu’à la fin privant ainsi leurs hôtes de points pourtant tant espérés face à un autre mal classé. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 04/11/2023 à 18:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2587 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Levasseur assistés de MM. Fauvel et Yssembourg Buts :

Cergy-Pontoise : 10.19 Louis Petit (ass Tristan Crozier et Patrick Coulombe) ; 48.23 Louis Petit (ass Nikita Shalei et Robert Baillargeon)

Anglet : ; 13.47 Keith Getson (ass Craig Puffer et Phillips Trey) ; 22.48 Craig Puffer (ass Cole Thiessen et Keith Getson) ; 58.32 Hugo Reinhardt (ass Samuel Rousseau et Victor Ranger) ; 59.43 Fabien Kazarine (ass Cole Thiessen) Pénalités 10 minutes contre Cergy-Pontoise 8 minutes contre Anglet



Le Hormadi fait déjouer les Jokers





D’emblée, le Hormadi d’Anglet et ses « hockeyeurs des sables » montre qu’il est venu pour livrer une farouche bataille. Les basques pressent de tous côtés et se jettent sur tous les palets comme des morts de faim. Pendant près de 2 minutes 30 les Jokers ne peuvent sortir proprement de leur zone ni lancer la moindre action rapide qui fait pourtant leur ADN. Il faut donc attendre un tir en angle sans gros danger pour Dylan Saint-Cyr pour que les pensionnaires de l’Anren’ice obtiennent une remise en jeu dans le camp adverse et une chance, en vain, de s’y installer.



Il faut encore patienter une minute supplémentaire pour enfin voir un mouvement éclair des cergypontains sur une interception. Alex Barber, leur top scorer, s’échappe sur la droite avant de retrouver derrière lui Gage Torrel, lequel avec un angle un peu plus ouvert trouve de plastron de St Cyr.



De leur côté, les joueurs du Hormadi ne baissent pas de rythme et continuent leur pressing tous azimuts et, suite à un forecheck efficace, Maurin Bouvet peut enfin solliciter Sebastian Ylönen d’un tir en angle. C’est la première vraie occasion pour les visiteurs.



Photographe : © Bruno Gouvazé

Quand, plus tard, Aurélien Dorey parvient à déborder le bloc basque sur la gauche (04.30) les franciliens sont près d’ouvrir la marque mais Théo Gueurif au second poteau ne parvient pas à déjouer la vigilance du gardien blanc. La partie n’est pas facile pour les Jokers mais ils semblent desserrer légèrement l’étreinte et, une minute plus tard, Torrel s’infiltre au cœur de la défensive basque mais ne peut conclure. Dans la minute suivante c’est au tour de Philéas Perrenoud de s’illustrer dans le haut du slot. Il tente un petit tir placé qui ne surprend pas St Cyr.



Les occasions des visiteurs sont rarissimes à ce moment là du match, mis à part un gros tir de loin de Cole Thiessen suite à un engagement offensif. Pour les Jokers, Torrel se démène comme un beau diable mais échoue à nouveau sur le gardien. La partie reste cadenassée et le Hormadi très accrocheur et batailleur contre les bandes coupe les lancements de jeu adverses. Le match reste correct mais quand Raphaël Faure retient Samuel Rousseau en fond de territoire et que les deux hommes se ertrouvent au sol, l’ex-Mulhousien répond de la crosse en se relevant. Les deux protagonistes sont punis pour 2 minutes et laissent leurs coéquipiers respectifs continuer le bras de fer à 5 contre 5.



Torrel, suite à une passe interceptée part encore dans le dos de la défense mais échoue face à St Cyr. Les Jokers sont néanmoins un peu mieux et finissent par trouver la faille. Après un engagement offensif gagné, Tristan Crozier échange le puck avec son capitaine, Patrick Coulombe, qui tente sa chance de loin. Cette fois St Cyr laisse un rebond dont profite Louis Petit qui trainait dans le bas du slot (1-0, 10.19). En brisant l’égalité l’attaquant francilien récemment revenu de blessure ouvre par la même occasion son compteur de buts pour la saison.



Ce but a le mérite de galvaniser les cergypontains qui prennent le momentum et moins d’une minute plus tard, Gueurif part dans le dos de la défense mais perd son duel face au portier angloy. Peu après c’est Coulombe qui lance à la cage mais la déviation qui s’en suit frôle le poteau. Anglet fait le gros dos mais à la 12ème minute Dorey qui est bien décalé manque sa tentative de reprise sur réception et en brise sa crosse.



Les franciliens ont sans doute laissé passer leur chance pour ce tiers et se font prendre en contre par les basques qui égalisent. Craig Puffer récupère le puck sur un revirement et lance Trey Phillips sur la droite dont la course en diagonale vers la gauche aspire la défense verte. Très intelligemment, le canadien laisse la rondelle derrière lui pour son compatriote Keith Getson qui croise sa trajectoire et, à mi-distance, allume littéralement Ylönen (1-1, 13.47)



Tout est à refaire pour les cergypontains mais ils sont à 2 doigts d’y parvenir quand Barber lance à la cage et que, suite à une déviation, le puck reste libre devant la cage. Torrel a beau se jeter à plat ventre devant l’enclave pour rabattre le disque du bout de la palette dans le but ouvert il semble contré et n’y parvient pas.



Dommage pour les locaux car la fin de tiers est émaillée par une succession de pénalités qui brise un peu leur élan. Sur un tir de Getson, bien lu et bloqué par Ylönen, Bouvet, bousculé dans le dos par Aleksi Hämäläinen tombe sur le gardien et du coup une échauffourée éclate car c’est bien connu au hockey un gardien c’est sacré. Une fois le retour au calme, le quatuor arbitral en reste à l’action initiale et puni le finlandais en le gratifiant d’une charge avec la crosse.



Quoiqu’il en soit les Jokers gèrent plutôt bien l’infériorité numérique et rendent le powerplay basque inoffensif sauf, en fin de jeu de puissance, un tir en angle de Victor Ranger qui trouve Ylönen qui faisait corps avec son poteau. Mieux encore sur la sortie de prison, après un revirement, Perrenoud s’offre un face-à-face avec St Cyr mais ne cadre pas. Hélas pour les franciliens car dans le prolongement de l’action Robert Baillargeon est sèchement mis en échec derrière le net par Ranger et semble avoir répondu, ce qui est loin d’être évident vu des tribunes, par un slashing.



Anglet prend le score en supériorité numérique.





Alors qu’ils sont dans un temps plutôt fort les franciliens sont sanctionnés, Crozier étant jugé coupable d’une obstruction empêchant un défenseur angloy d’aller défendre sur Petit qui contournait la cage. Cette faute offensive a de lourdes conséquences car il ne faut, cette fois, que 7 secondes aux unités spéciales du Hormadi pour convertir le powerplay. Sur l’engagement gagné par Getson, la rondelle sort vers Puffer qui décale immédiatement Thiessen dans l’axe lequel lui rend la politesse. Cette fois Puffer contrôle et tire dans la foulée profitant du trafic devant Ylönen pour loger le disque au-dessus de l’épaule du portier (1-2, 22.48).



Les basques prennent l’avantage et, dans ce match où ils ne lâchent rien, il va falloir sacrément travailler dur pour les franciliens afin de revenir.



Photographe : © Lisa Gouvazé

Ces derniers s’y attellent donc et sur une phase de pression sur le but angloy ils obtiennent une faute sur un « faire trébucher » de Decock qui fait le ménage devant son but. Le powerplay cergypontain ne parvient pas à se concrétiser par un but malgré un siège en règle de la cage de St Cyr.



Une fois au complet, les « hockeyeurs des sables » obligent Ylönen à un sauvetage de grande classe quand Colin Doyle s’infiltre et passe devant la cage et, au moment où il déborde le portier vert et rabat le palet dans le but vide, le gardien, pourtant à plat ventre, tend la jambe et lui vole le but.



Le bras de fer continue et Daniels Gorsanovs est à deux doigts de tromper St Cyr le palet frôlant l’extérieur de l’équerre sur un tir puissant. Les Jokers ne ménagent pas leurs efforts mais sur un palet perdu c’est Hugo Reinhardt qui oblige Ylönen à jouer du gant d’attrape. Il y a du chaos dans l’air et, à 6 minutes de la pause, les visiteurs connaissent une belle période. Ils se procurent de belles opportunités toutes déjouées par le gardien vert.



Ensuite, sur une attaque francilienne Faure qui est monté aux avant-postes aurait pu se faire sanctionner quand il attrape Thiessen au niveau du cou lors d’une bataille derrière le but contre la bande pour le gain du puck. A la récente coupe du monde de rugby un plaquage haut aurait à nul doute été sifflé. Quoiqu’il en soit les cergypontains poussent pour revenir mais manquent de se faire piquer sur un contre de Rousseau qui perd son duel face à Ylönen tout comme Reinhardt qui avait suivi et avait tenté de convertir le rebond du revers.



Cruel dénouement pour les Jokers qui manquent le coche





Cette fois les franciliens tuent la pénalité non sans que leur gardien ne doive à nouveau faire quelques arrêts. Une fois au complet ils se ruent à l’attaque mais ils peinent à se mettre aussi souvent qu’ils le voudraient en position de tir face à la défense basque qui reste toujours aussi agressive sur le palet et dont de jeu de crosse est souvent efficace. St Cyr doit néanmoins lui aussi assurer quelques arrêts.



Les Jokers font preuve de bonne volonté et pensent avoir une opportunité en or quand Barber sur la droite trouve Hämäläinen démarqué dans le slot mais les arbitres arrêtent le jeu pour une crosse haute non évidente vu des tribunes. Ce n’est que partie remise car, quelques minutes plus tard, sur un revirement, Crozier est à la limite de reperdre le palet mais parvient in extremis à le pousser vers Nikita Shalei sur la droite lequel sert Petit à l’opposé qui inscrit son doublé dans la cage ouverte (2-2, 48.23).



Photographe : © Bruno Gouvazé

Avec cette égalisation les franciliens sont récompensés de leurs efforts. Ils sont à nouveau remis en selle et Gueurif lâche un gros tir peu après. Les angloys ne changent pas de stratégie et continuent à presser de tous côtés. Nicolas Arrossamena va chasser Coulombe derrière le but francilien et est jugé coupable de l’avoir fait trébucher. La sanction parait sévère mais le saint-pierrais ne bronche pas.



Le powerplay de Cergy sera plutôt bien installé mais restera une nouvelle fois stérile, la faute à une passe imprécise par ci, un contrôle de trop par-là, ou encore à des tirs non cadrés et, quand ils le sont, des arrêts de l’inévitable St Cyr.



Les 2 équipes se rendent coup pour coup et à 2 minutes de la fin du match, en plein money time, St Cyr sauve la patrie basque quand Gueurif intercepte une passe entre Ranger et Thiessen. Le jeune attaquant se trouve en position idéale en haut des cercles mais son tir qui partait en lucarne est dévié de l’épaule par le gardien. Le hockey est cruel car sur l’action suivante lorsque le Hormadi sort de zone, Shalei qui est sur le point de reprendre le contrôle du disque à la rouge, subit la pression de Reinhardt qui lui chipe le palet part en deux contre un face à Dorey. Il sert Rousseau qui repousse mais le suédois a suivi et devant Dorey, à l’arrache, pousse la rondelle au fond (2-3, 48.32).



La victoire semble avoir choisi son camp et malgré la sortie de Ylönen les franciliens ne reviendront pas, ils encaisseront même un but casquette en cage vide. Lorsque le Hormadi dégage le puck, Barber redescend en défense et veut envoyer le disque derrière son propre but pour que le jeu reparte de l’autre côté après le rebond contre la bande. Malheureusement pour lui, il n’a pas le compas dans l’œil et son coup de billard manqué amène la rondelle dans le petit filet de la cage puis devant le but d’où, libre de tout marquage, Fabien Kazarine n’a pas de mal à marquer (2-4, 59.43).



Photographe : © Lisa Gouvazé

Avec cette défaite les Jokers font la mauvaise opération du jour car deux de leurs poursuivants directs au classement ont gagné (Bordeaux et Gap). Les bordelais leur passent devant et les gapençais reviennent à 1 point derrière en compagnie de Nice et Briançon. La trêve arrive donc à point nommé pour eux car il faudra recharger les batteries et récupérer enfin Emils Gegeris en attaque pour retrouver leur allant. La fatigue leur a fait manquer de justesse et de précision devant la cage. Par ailleurs ils ont été pas mal bougés dans les batailles contre les bandes et n’ont que trop rarement pu déployer leur jeu. Il leur faudra s’être bien ressourcés car un programme copieux les attend. Ils reprendront en coupe de France à Dunkerque avant de se déplacer à Nice pour un autre duel de bas de classement avant de recevoir les Dragons de Rouen qu’ils n’ont encore jamais battu en saison régulière en Ligue Magnus.



Pour les angloys, ils peuvent savourer cette victoire qu'ils ont été chercher au forceps. Ils restent derniers mais ils recollent un peu. Par ailleurs, ils brisent enfin la malédiction car depuis l'accession de Cergy en Magnus ils n'avaient jamais battu les franciliens lors des 11 précédentes rencontres. Cette victoire leur fait du bien au moral aussi car leur reprise sera elle aussi chargée avec la réception de Marseille et le déplacement à Bordeaux pour le derby du sud-ouest.



Meilleurs joueurs du match :



Keith Getson pour le Hormadi



Louis Petit pour les Jokers

Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







