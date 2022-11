Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Chamonix vs Amiens 2 - 2 (0-0 0-0 2-2) Le 15/11/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Amiens ] Un tiers pour l’emporter ! Les Pionniers de Chamonix et les Gothiques d’Amiens étaient de retour sur la glace à Richard Bozon, ce mardi, après quelques jours de trêve. Deux équipes en difficultés cette saison, séparées seulement par quelques points au classement se retrouvent pour se donner confiance, pour la suite des échéances. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 16/11/2022 à 01:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1105 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Rohwedder assistés de MM. Margry et Zede Buts :

Chamonix : ; 45.05 Christian Silfver ; 50.43 Camil Durand (ass Clément Masson et Aleksi Poikola)

Amiens : 43.52 Jonathan Desbiens (ass Danick Bouchard) ; 44.53 Teemu Siironen Pénalités 14 minutes contre Chamonix 12 minutes contre Amiens



Score nul et vierge



Les Pionniers sont plus incisifs que leurs adversaires en ce début de rencontre, pour autant ils restent maladroits devant les filets.

Les minutes défilent et les Amiénois obtiennent un jeu de puissance mais restent sans solutions face à la bonne défense chamoniarde.

Maxime Richier



Après des échanges en zone neutre, et alors qu’ils sont à l’attaque, les visiteurs offrent une double supériorité numérique aux chamoniards. Malgré une pression constante dans le slot, aucun des Pionniers ne parvient à faire sauter le verrou amiénois.

Malgré davantage de tirs chamoniards, le score reste nul et vierge. Les occasions n’ont pas été assez transcendantes.





Score inchangé



Pagnat puis Lapachuk à bout portant, auraient pu surprendre Sabol dès la reprise du duel.

Les Gothiques prennent davantage le palet en leur possession, mais les débats restent équilibrés.

Maxime Richier

Sabol effectue un double sauvetage alors qu’Amiens tente de faire la différence en powerplay.

Les pénalités s’enchainent pour les locaux, mais Amiens n’y arrive pas ! Dans les 5 dernières minutes avant la pause, les Pionniers n’ont jamais été si proche d’ouvrir le score, le palet rebondit sur les poteaux de Buysse et ressort, l’ouverture du score sera donc partie remise.





Le tiers qui change tout !



Les esprits s’échauffent à la reprise de l’ultime tiers. La physionomie de match reste la même, les acteurs tardent à faire la différence.

Amiens bénéficie d’un nouveau powerplay et cette fois ci, Haimovici Desbiens trouve la faille, 0-1 à 43’52 [5-4].



Les Pionniers sont sonnés, les Gothiques en profitent, Siironen vient glisser tout en douceur, le palet dans les filets de Sabol, 0-2 à 44’53.



La décision tardait à se faire, mais les buts s’enchainent d’un coup ! A 2-0 le jeu repart dans l’autre sens, Silfver pense débloquer le compteur chamoniard, le palet est dans la cage mais le quatuor arbitral consulte la vidéo après demande d’Amiens. Le but est bien validé, 1-2 à 45’05.



Les Pionniers ne parviennent pas à mettre à profit leur powerplay.

Ces buts musclent le jeu et rendent la partie plus folle !

Maxime Richier



Durant réveille la patinoire lorsqu’il tente un tir lointain, il transperce les filets et égalise, 2-2 à 50’43.



Les locaux ne veulent pas lâcher, Buysse a fort à faire en cette fin de rencontre. A l’inverse, Sabatier va également titiller Sabol, qui conserve bien ses appuis.

Dans l’action suivante, le palet est lancé en direction de la cage, celui-ci est repoussé par le poteau, il revient dans les bottes de Sabol qui ne parvient pas à le bloquer, Morin conclut et redonne l’avantage à Amiens, 2-3 à 56’12.



Les Pionniers lancent leurs dernières chances dans la bataille en sortant Sabol, mais une faute est rapidement sifflée à l’encontre de Kara. Malgré leur infériorité, les locaux font le show jusqu’en bout, Buysse repousse de nombreuses tentatives, mais la décision du match est rendue.



Maxime Richier



Les Gothiques d’Amiens l’emportent difficilement 3 buts à 2. Une défaite amère pour les Pionniers, dans un match qui une fois de plus paraissait à leur portée.

Un tiers aura suffi à faire la différence.

Prochains rendez-vous dès vendredi à Nice pour Chamonix, alors qu’Amiens recevra Briançon.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







