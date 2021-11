Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Chamonix vs Cergy-Pontoise 2 - 4 (1-1 0-1 1-2) Le 06/11/2021 Chamonix , patinoire Richard Bozon [ Chamonix ] [ Cergy-Pontoise ] Chamonix dans un match crève-cœur Devant une patinoire Richard Bozon qui avait fait le plein, le Chamonix Hockey Club célébrait ses 110 ans. L'occasion d'une magnifique journée d'animations et d'émotions ! Chamonix , patinoire Richard Bozon, Hockey Hebdo Yoann Coppel / AJ le 07/11/2021 à 12:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1650 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Peyre assistés de MM. Margry et Zede Buts :

Chamonix : 00.57 Matthias Terrier (ass Phil Marinaccio et Camil Durand) ; 54.51 Clément Masson (ass Emil Bejmo et Joakim Lilliehöök)

Cergy-Pontoise : ; 05.31 Ryan Tait (ass Norbert Abramov) ; 24.17 Charles Levesque (ass Denny Kearney et Pierre-Charles Hordelalay) ; 57.01 Aku Kestila (ass Brayden Sherbinin) ; 58.46 Timothée Franck (ass Brien Diffley et Louis Petit) Pénalités 8 minutes contre Chamonix 8 minutes contre Cergy-Pontoise



Après une belle journée placée sous le signe du hockey sur glace et avec dans un coin de la tête une très grosse pensée tournée vers l'histoire et la légende écrite par le Chamonix Hockey Club depuis sa naissance en 1910, le club haut-savoyard avait mis les petits plats dans les grands pour célébrer, avec son public, ses anciens et ses jeunes licenciés, ses 110 ans d'histoire !

Au terme d'une journée riche en animations, expositions et après un concert Rock avec le groupe grenoblois Talysker, les Pionniers affrontaient les Jokers de Cergy dans le cadre d'une nouvelle journée en Ligue Magnus.



La rencontre fût plaisante et rythmée. Chaque équipe obtenant de belles chances de conclure. Devant son public, Chamonix a connu une fin de rencontre frustrante, craquant, malgré un retour au score à 5 minutes de la fin, dans le 180 dernières secondes de cette opposition. Fin de fête frustrante, mais qui n'effacera pas la merveilleuse journée passée par les amoureux du club désormais plus que Centenaire.



Avec deux succès enregistrés en 24 heures, les Jokers de Cergy-Pontoise confirment leur 4ème place et réalisent la belle opération comptable du week-end !



