Sur une série de huit victoires de rang en Ligue Magnus, les Rouennais veulent faire perdurer cette série face à la dernière équipe à les avoir fait chuter en championnat, Gap. La mission ne parait pas impossible, pour des Dragons réguliers à défaut d'être spectaculaires, face à des Rapaces de Gap en difficulté en Magnus, battus cinq fois lors de leurs six derniers matchs. Rouen, Patinoire Île lacroix, Hockey Hebdo Alexandre Canivet le 08/11/2021 à 16:49



2830 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Ernecq assistés de MM. Fauvel et Debuche Buts :

Rouen :

Gap : 24.01 Bostjan Golicic (ass Fabien Colotti et Dimitri Thillet) ; 43.19 Arturs Mickevics (ass Chad Langlais et Bostjan Golicic) ; 58.21 Dimitri Thillet (ass Julien Correia et Romain Chapuis) Pénalités 19 minutes contre Rouen 13 minutes contre Gap



Marine Romain Souvent en retard à l’allumage lors de leurs dernières rencontres, les Dragons vont bien démarrer ce match. Sans réellement inquiéter Darier, préféré à Junca ce soir devant la cage, les Rouennais marquent leur territoire notamment sur un lancer de Dorion (2’08) bien arrêté par le portier Gapençais.

Battus la veille à Amiens, les Rapaces réagissent rapidement et trouvent leurs marques sur la glace et profitent des moindres espaces laissés par la défense normande pour s’infiltrer et venir défier Pintaric, à l’image de Chapuis (2’17).

Le match est alerte avec des occasions de parts et d’autres, mais les plus notables sont à l’avantage des locaux qui malgré des essais de Dorion (3’40) ou Guimond (7’06) ne parviennent pas à ouvrir la marque. Les Dragons vont même se créer une superbe chance par le quatrième bloc, avec aux commandes le duo Hervé-Perret, mais Darier reste intraitable face aux jeunes Dragons (9’34).

Le match s’équilibre au fil des minutes, mais les meilleures chances restent Rouennaises. Guimond lançant dans l’axe Johnston qui échoue sur le plastron de Darier (12’57). L’ouverture du score semble se préciser pour les joueurs de Fabrice Lhenry quand Caron, tout en vitesse, déborde la défense Gapençaise sur la droite et trouve Tessier, seul, face à la cage d’un Darier qui avait tout compris (14’01).

Malheureusement pour les Dragons, leur indiscipline va les rattraper dans les dernières minutes de la période avec deux prisons qui vont couper leur élan et offrir des opportunités aux Rapaces qui n’en demandent pas tant. Golicic vient frapper à la porte de son compatriote Pintaric (15’40) ou encore Mickevics (19’19), en angle, tente leur chance sans réussite face à un box-play rouennais bien en place.

Marine Romain De retour sur la glace et toujours en supériorité, les Gapençais vont se montrer les plus actifs en ce début de tiers. Le duo Mickevics- Golicic essayant à nouveau de déjouer Pintaric (20’50) sans réussite une nouvelle fois. On sent des Dragons moins en rythme dans ce tiers et des Rapaces à l’affût de la moindre opportunité pour se montrer dangereux comme Lagarde qui échoue sur le bouclier d’un Pintartic sollicité (22’33). Finalement, c’est sur un fait de jeu que les visiteurs vont ouvrir le score.

Sur une entrée de zone Rouennaise sur le côté gauche, le palet est bloqué par l’arbitre de ligne et revient dans la crosse de Colotti qui lance aussitôt Golicic en break, cette fois l’attaquant slovène trompe son gardien d’équipe nationale (0-1/24’01/ Golicic ass. Colotti). Un but casquette que les rouennais peuvent regretter. Pourtant, ce but ne va nullement piquer des Dragons amorphes et sans idée face à des Rapaces qui au contraire vont accélérer.

Mickevics en angle (25’57) et encore Golicic (27’40) de près ne sont pas loin de doubler la marque. Rouen réagit par intermittence, comme sur cet engagement remporté et reprit directement par Tomasino qui bute sur la botte de Darier (30’16). Les dernières minutes du tiers vont enfin voir des Rouennais un peu plus entreprenants, mais toujours brouillons. Sur un power-play, suite à une faute de Mony, un deux contre un négocié entre Guttig et Gilbert voit le Québécois échouer sur la barre (33’47), puis le même Gilbert ne trompe pas la vigilance de Darier sur un tir voilé dans le trafic (34’16).

Les Dragons ne sont pas loin de se faire sanctionner sur la sortie de prison de Mony qui ne remporte pas son duel avec Pinta (35’09). Il ne reste que quelques minutes dans le tiers médian et les locaux vont tenter de mettre plus de trafic sur la cage de Darier pour recoller au score. Un tir de Bedin voit le palet ressortir du paquet de joueurs de l’autre côté de la cage, mais Yeo ne parvient pas à pousser le palet dans la cage déserte (38’30). La pression monte légèrement d’un cran sur le but des Haut-Alpins.

Rouen pousse, mais ne trouve pas de solution si ce n’est sur des tirs de loin, les Gapençais fermant l’enclave au maximum. Flood prend sa chance à son tour et cette fois c’est la base du poteau qui repousse le tir du vétéran canadien (38’55). Sur une nouvelle offensive sur la cage des Rapaces (39’59) la pression cette fois explose et voit un début de bagarre générale où Caron et Cirgues vont un peu plus s’expliquer que les autres. La sirène sonne et va permettre à tout le monde de se détendre.

Marine Romain Tout est encore à faire dans ce match serré. Les Rouennais jusque-là brouillon offensivement, en manque d’énergie et de réaction vont devoir proposer bien plus s’ils veulent remporter ce match et préserver leur invincibilité à domicile.

Une crosse haute involontaire de Guttig va être le tournant du match. L’attaquant international prend 2 + 2 minutes sur l’action et laisse ses coéquipiers dans une position délicate. Mickevics en vue ce soir, va profiter d’un décalage pour prendre sa chance du haut du cercle droit, son tir dévié par la crosse de Yeo trompe un Pintaric, désabusé, entre ses bottes (0-2/ 43’19. Mickevics ass. Langlais et Golicic). La tâche s’annonce très compliqué pour les Dragons surtout qu’il reste encore deux minutes de pénalité à « tuer ».

Chapuis, dans le slot n’est pas loin de faire définitivement le break sur cette seconde pénalité, mais Pintaric sort le tir de la botte (44’45). Yeo essaie de sonner la révolte en infériorité, son tir repoussé de la botte par Darier voit Reynaud reprendre la rondelle qui sera sortie par le bouclier du cerbère alpin (45’27). De retour à égalité numérique, les Rouennais vont faire ce qu’ils peuvent avec leur moyen du soir pour tenter de recoller à la marque. Salve par deux fois (45’57) (49’40), prend sa chance, mais aucun partenaire ne parvient à dévier le puck pour tromper un Darier serein.

Les minutes défilent et on ne voit pas comment les Dragons peuvent retourner la situation. Au contraire, une échappée gapençaise est stoppée de façon irrégulière par Guimond et offre à Correia une chance de conclure le match. L’attaquant international s’élance mais son tir s’échappe et passe largement à côté de la cage de Pintaric (53’14).

Presque dans la foulée, une faute de Chapuis puis, quelques secondes après, une autre de Guttierez offre un cinq contre trois à Rouen pour ce qui parait être la dernière chance de renverser le match. Seulement les Rouennais n’exploitent pas l’occasion, Guttig (54’27) et Flood trouvant encore les poteaux sur leur route ! Fabrice Lhenry, tente le tout pour le tout et fait sortir son portier à deux minutes de la fin, mais le palet est gratté par les Rapaces et voit Thillet conclure la marque en cage vide (0-3/58’21/ Thillet ass. Correia et Chapuis).

Pas de neuvième succès de rang pour les Dragons de Rouen en Ligue Magnus qui tombent de nouveau face aux Rapaces de Gap. Sans idée et en manque de vitesse, les Rouennais ont livré une pâle copie et ont semblé marquer le pas physiquement après deux mois de compétition et déjà 20 matchs officiels disputés. Nul doute que la trêve internationale va faire du bien aux joueurs de Fabrice Lhenry, qui vont pouvoir reprendre des forces et du moral (Et il en faudra !) en vue de la CHL qui sera leur match de reprise.

