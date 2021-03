Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Rouen vs Nice 5 - 0 (1-0 2-0 1-0) Le 05/03/2021 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Nice ] Le dragon domine l'aigle Ce sont les aigles de Nice qui se présentent pour cette première rencontre du week-end des dragons à l’ile Lacroix avant la réception ce samedi des scorpions de Mulhouse. Leader avant le coup d’envoi avec une avance conséquente, Rouen va vouloir maintenir cette écart. Mais les Niçois capables du meilleur comme du pire reste un adversaire à prendre au sérieux. Manque à l’appel pour ce match l’attaquant Rolands Vigners malade. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 06/03/2021 à 14:31 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Peyre et Ernecq assistés de MM. Debuche et Salmon Buts :

Rouen : 08.19 Juha Koivisto (ass Anthony Guttig) ; 20.12 Florian Chakiachvili (ass Enzo Cantagallo) ; 25.58 Juha Koivisto (ass Maxim Lamarche et Cam Barker) ; 36.26 Loïc Lamperier (ass Nicolas Deschamps et Florian Chakiachvili) ; 57:40 Maxim Lamarche (ass Vincent Nesa)

Nice : Pénalités 8 minutes contre Rouen 12 minutes contre Nice



Dure mise en route.



La partie a du mal à démarrer, si le palet circule bien des deux côtés, les gardiens sont au chômage technique puisque lors de ses cinq premières minutes nous n’avons rien à déclarer.

Photographe : Marine Romain C’est le Niçois Carpentier qui sonne les hostilités par deux fois (05.47 et 05.59) mais sans vraiment mettre Pintaric en danger. Du coté dragon, le premier tir est effectué par Flood qui échauffe Stojanovic mais sa crosse repousse (07.46).

Le second shoot des dragons n’aura pas la même issue. Le palet est bien amené en zone offensive, Guttig shoot sur la cage, Stojanovic ne peut capter la rondelle qui profite à Koivisto à l’affut pour ouvrir le score (08.19 / 1-0 / Koivisto ass. Guttig).

Cette prise d’avantage ne décourage en rien les aigles qui dans la foulée par le biais de Bagin qui, sur un tir puissant excentré côté droit, met enfin Pintaric en danger (08.49).

Les actions vont et viennent sur les buts mais ni Pintaric le normand et ni Stojanovic l’azuréen ne sont réellement mis en danger. Le premier tiers s’achève ainsi par le plus petit des écarts en faveur des locaux.



Plus opportunistes, les dragons ont su faire la différence dans un premier tiers qui a eu du mal à s’enflammer, comme si la rencontre n’avait pas encore démarré. Les gardiens ont eu raisons des attaquants.



Rouen puissance trois.



Il ne fallait pas arriver en retard dans ce second tiers. Rouen entre en zone offensive et Deschamps travaille fort dans le fond de zone, il sert Cantagallo sur la droite qui remet aussitôt à Chakiachvili à l’opposé, Stojanovic est trop court dans son replacement et ne peut que constater les dégâts (20.22 / 2-0 / Chakiachvili ass. Cantagallo et Deschamps).

S’en suit une domination rouennaise et la ligne « jeune » (Reynaud-Tomasino-Gueurif) donne des sueurs froides aux aigles et à son portier. Le gardien niçois doit se mettre une nouvelle fois en évidence sur ce tir puissant de Barker bien décalé par Lamarche (25.48).

Photographe : Marine Romain Ce n’est que partie remise et on prend les mêmes et on recommence. Barker à la bleue trouve Lamarche qui avec une feinte se défait de son garde du corps afin de servir seul au second poteau Koivisto qui n’a plus qu’à convertir l’offrande (25.58 / 3-0 / Koivisto ass. Lamarche et Barker).

Après cette troisième réalisation des locaux, un petit relâchement se fait sentir ce qui profite aux niçois. Carpentier seul dans le slot (26.58), Knotek plein axe a mis distance (30.02) et encore Knotek (32.08) au profit d’un jeu de puissance ne tromperont la vigilance de Pintaric.

C’est au tour de Rouen de bénéficier d’un double avantage qui va être bien mis à profit.

Le face off est remporté, le jeu s’installe, Deschamps à la manœuvre trouve d’une passe millimétrée Lamperier tout seul qui ne se fait pas prier pour mettre le palet derrière la ligne de but (36.26 / 4-0 / Lamperier ass. Deschamps et Chakiachvili).

Rouen est toujours un de plus mais Knotek sur un contre part seul défier Pintaric qui remporte le duel (38.14).



Sans être ultra dominateur, Rouen a fait valoir son opportuniste. Un second tiers bien plus aboutie que le premier coté normand qui plus technique, plus tactique et avec un collectif retrouvé a su se mettre à l’abri d’une équipe de Nice bien mieux qu’un faire-valoir.



Rouen en contrôle.



Photographe : Marine Romain Avec quatre unités de retard, Nice débute fort cet ultime tiers. Une belle combinaison du trio Guillemain-Vrielynck-Hrehorcak met Rouen en difficulté mais Pintaric reste vigilant et met fin aux velléités niçoise (43.09). Puis c’est Dusek, en break, qui voit son tir repoussé par le gardien des dragons (44.03).

C’est grâce à un jeu de puissance que Rouen reprend le contrôle des opérations et met à contribution Stojanovic par Lagace (46.14), Deschamps (46.43) et Trotter (47.06). Revenu à nombre égal, Nice reprend sa domination. Popelka d’abord (47.40), Dusek bien servi par Knotek (49.51), à nouveau Dusek à bout portant (50.18).

Pintaric reste infranchissable mais il ne parvient pas à annihiler les velléités offensives des aigles qui pilonnent sans cesse. Rouen subit sans rompre et pourtant ce n’est pas faute d’essayer avec Carpentier de près (52.10), Kopta de loin (54.41), Bagin sur la droite (55.25) ou encore Guillemain (56.25) et Vrielynck (56.30) dans le slot, ne parviennent à briser le mur Pintaric.

Avec tant d’échec le moral n’y est plus et forcement on se relâche, moment choisit pour Rouen pour envoyer un contre par la ligne Guttig, Koivisto, Caron mais ce dernier ne peut conclure (57.17).

Photographe : Marine Romain Si Nice a eu les occasions sans succès, Rouen va leur faire payer. Nesa intercepte une relance niçoise derrière la cage côté gauche, revient vers la droite et sert Lamarche seul face au cerbère des aigles et il l’ajuste d’un superbe tir du poignet (57.40 / 5-0 / Lamarche ass. Nesa).



Rouen remporte une large victoire comme peut l’indiquer le score, mais cela ne fut pas aussi facile. Nice aurait pu, par plus de réussite et sans un inviolable Pintaric, mettre plus en danger cette formation rouennaise. Les dragons restent leader avec le même écart sur Angers. Il faudra montrer un autre visage plus conquérant ce samedi soir avec la réception de scorpions de Mulhouse qui sera le second match en deux jours pour les hommes de coach Lhenry. La partie a du mal à démarrer, si le palet circule bien des deux côtés, les gardiens sont au chômage technique puisque lors de ses cinq premières minutes nous n’avons rien à déclarer.C’est le Niçois Carpentier qui sonne les hostilités par deux fois (05.47 et 05.59) mais sans vraiment mettre Pintaric en danger. Du coté dragon, le premier tir est effectué par Flood qui échauffe Stojanovic mais sa crosse repousse (07.46).Cette prise d’avantage ne décourage en rien les aigles qui dans la foulée par le biais de Bagin qui, sur un tir puissant excentré côté droit, met enfin Pintaric en danger (08.49).Les actions vont et viennent sur les buts mais ni Pintaric le normand et ni Stojanovic l’azuréen ne sont réellement mis en danger. Le premier tiers s’achève ainsi par le plus petit des écarts en faveur des locaux.Plus opportunistes, les dragons ont su faire la différence dans un premier tiers qui a eu du mal à s’enflammer, comme si la rencontre n’avait pas encore démarré. Les gardiens ont eu raisons des attaquants.Il ne fallait pas arriver en retard dans ce second tiers. Rouen entre en zone offensive etS’en suit une domination rouennaise et la ligne « jeune » (Reynaud-Tomasino-Gueurif) donne des sueurs froides aux aigles et à son portier. Le gardien niçois doit se mettre une nouvelle fois en évidence sur ce tir puissant de Barker bien décalé par Lamarche (25.48).Ce n’est que partie remise et on prend les mêmes et on recommence.Après cette troisième réalisation des locaux, un petit relâchement se fait sentir ce qui profite aux niçois. Carpentier seul dans le slot (26.58), Knotek plein axe a mis distance (30.02) et encore Knotek (32.08) au profit d’un jeu de puissance ne tromperont la vigilance de Pintaric.C’est au tour de Rouen de bénéficier d’un double avantage qui va être bien mis à profit.Rouen est toujours un de plus mais Knotek sur un contre part seul défier Pintaric qui remporte le duel (38.14).Sans être ultra dominateur, Rouen a fait valoir son opportuniste. Un second tiers bien plus aboutie que le premier coté normand qui plus technique, plus tactique et avec un collectif retrouvé a su se mettre à l’abri d’une équipe de Nice bien mieux qu’un faire-valoir.Avec quatre unités de retard, Nice débute fort cet ultime tiers. Une belle combinaison du trio Guillemain-Vrielynck-Hrehorcak met Rouen en difficulté mais Pintaric reste vigilant et met fin aux velléités niçoise (43.09). Puis c’est Dusek, en break, qui voit son tir repoussé par le gardien des dragons (44.03).C’est grâce à un jeu de puissance que Rouen reprend le contrôle des opérations et met à contribution Stojanovic par Lagace (46.14), Deschamps (46.43) et Trotter (47.06). Revenu à nombre égal, Nice reprend sa domination. Popelka d’abord (47.40), Dusek bien servi par Knotek (49.51), à nouveau Dusek à bout portant (50.18).Pintaric reste infranchissable mais il ne parvient pas à annihiler les velléités offensives des aigles qui pilonnent sans cesse. Rouen subit sans rompre et pourtant ce n’est pas faute d’essayer avec Carpentier de près (52.10), Kopta de loin (54.41), Bagin sur la droite (55.25) ou encore Guillemain (56.25) et Vrielynck (56.30) dans le slot, ne parviennent à briser le mur Pintaric.Avec tant d’échec le moral n’y est plus et forcement on se relâche, moment choisit pour Rouen pour envoyer un contre par la ligne Guttig, Koivisto, Caron mais ce dernier ne peut conclure (57.17).Si Nice a eu les occasions sans succès, Rouen va leur faire payer.Rouen remporte une large victoire comme peut l’indiquer le score, mais cela ne fut pas aussi facile. Nice aurait pu, par plus de réussite et sans un inviolable Pintaric, mettre plus en danger cette formation rouennaise. Les dragons restent leader avec le même écart sur Angers. Il faudra montrer un autre visage plus conquérant ce samedi soir avec la réception de scorpions de Mulhouse qui sera le second match en deux jours pour les hommes de coach Lhenry. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur