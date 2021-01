Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Amiens vs Anglet 2 - 4 (0-0 1-1 1-3) Le 22/01/2021 Le coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Anglet ] Amiens : cinq minutes d’égarement Les Amiénois se sont inclinés ce vendredi face à Anglet. Longtemps indécise, la rencontre a basculé au début du troisième tiers lorsque les Basques ont marqué trois buts en cinq minutes. Le coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 23/01/2021 à 09:58 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Hauchart et Peyre assistés de MM. Thiebault et Debuche Buts :

Amiens : ; 24.19 Rudy Matima (ass Nicolas Leclerc et Alexandre Boivin) ; 48.59 Alexandre Boivin (ass Rudy Matima et Florian Sabatier)

Anglet : 22.48 Hugo Baron (ass Yanick Riendeau et Jiri Hunkes) ; 41.49 Louis Vitou (ass Jules Boscq et Sébastien Gauthier) ; 43.27 Thomas Decock (ass Lionel Tarantino et Andréa Palat) ; 45.05 Nicolas Arrossamena (ass Florent Neyens) Pénalités 8 minutes contre Amiens 16 minutes contre Anglet Photographe : Nicolas Leleu

Décidément, le Sud-Ouest ne réussit pas aux Gothiques. Après avoir subi la loi de Bordeaux samedi dernier, ils ont du s’avouer vaincus ce vendredi 22 janvier face à Anglet.



Les Amiénois abordaient il est vrai cette rencontre avec des lignes défensives sérieusement amoindries, Dan Gibb - qui a repris l’entraînement - et Romain Bault, étant toujours blessés alors que Jérémy Beaudry a, lui, quitté le club cette semaine. Par contre Henri-Corentin Buysse retrouvait sa place devant le but amiénois. Rajeuni, l’effectif picard comptait ainsi quatre jeunes du centre de formation. Voilà au moins des garçons à qui cette crise sanitaire aura offert des opportunités.



Les Angloys, qui s’alignaient sans Lukas Kaspar, subirent les premières minutes de la rencontre, notamment lors de deux infériorités numériques, sans pour autant qu’il n’y ait réellement le feu devant la cage gardée par Léo Bertein, qui connaît particulièrement bien le Coliseum. Il fallut par contre attendre dix minutes pour que son vis à vis amiénois ait à s’employer véritablement.

Disputée sur un bon rythme, cette période ne fut en effet pas fertiles en grosses occasions, si ce n’est deux ou trois belles opportunités de part et d’autre. En tout cas, rien qui ne permette à l’-une des deux équipes de débloquer son compteur.



Photographe : Nicolas Leleu

Ce sont les Basques qui allaient le faire en premier, dès le début du deuxième tiers. Hugo Baron, se trouvant au rebond d’un premier essai de Yanick Riendeau consécutif à un lancer de Jiri Hunkes. Mais les Gothiques réagissaient très vite, moins de deux minutes plus tard, Rudy Matima d’une limpide reprise instantanée trompant Léo Bertein. (1-1).



Après ce départ sur les chapeaux de roues, le match reprit le même scénario que lors du premier tiers avec une domination d’ensemble des Amiénois mais pas de nouveau but. Anglet faillit même faire la bonne opération de la période, lorsque sorti de prison, Yanick Riendeau se présentait seul devant Henri-Corentin Buysse, mais c’est le gardien picard qui eut le dernier mot.



Photographe : Nicolas Leleu

Il dut par contre s’avouer vaincu au début du troisième tiers, Sébastien Gauthier, oublié par La défense amiénoise, reprenant de manière imparable une passe de Louis Vitou. Les Gothiques, à côté de leur sujet à ce moment de la partie, allaient payer cher ce moment d’errance en encaissant deux nouveaux buts par Thomas Decock puis par Nicolas Arrosamena. On ne jouait que depuis cinq minutes dans cette ultime période (4-1).

La rencontre longtemps indécise venait de basculer et le second but amiénois marqué par Alexandre Boivin, idéalement servi par Rudy Matima ne devait rien changer à l’affaire. Les Gothiques sont incontestablement dans le dur actuellement. Et lorsque l’on manque d’efficacité (trois buts marqués lors des deux dernières rencontres), on ne peut se permettre d’offrir des cadeaux à son adversaire. Ce qui fut, malheureusement pour eux, le cas contre Anglet.



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







