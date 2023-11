FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Levasseur assistés de MM. Cady et Yssembourg Buts :

Angers : 06.51 Brodie Reid (ass Nick Ross et Matt Prapavessis) ; 11.43 Robin Gaborit (ass Olivier Leblanc et Vincent Llorca) ; 24.19 Nicolas Ritz (ass Neil Manning et Peter Valier) ; 34.30 Cédric Di Dio Balsamo (ass Matt Prapavessis et Anthony Bardaro) ; 36.27 Brodie Reid (ass Anthony Bardaro et Nikita Scherbak)

Gap : ; 33.07 Julien Correia (ass Olegs Sislannikovs et Chad Langlais) ; 56.21 Raphaël Chauvel (ass Jordan Mugnier) Pénalités 12 minutes contre Angers 14 minutes contre Gap