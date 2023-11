Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Angers vs Gap 5 - 2 (2-0 3-1 0-1) Le 17/11/2023 Iceparc d'Angers [ Angers ] [ Gap ] Angers a pris sa revanche ! Après une période de 3 semaines sans match à l'Iceparc, les boys retrouvent leur maison. Angers qui a su se défaire du piège Spinalien mardi soir en coupe de France pour se diriger en quarts et se retrouver face à une autre D1, Dunkerque qui a éliminé Cergy. Du côté de Gap, c'est la soupe à la grimace puisqu'ils ont été éliminés par Chambéry (D1). Les Ducs voudront prendre leur revanche après la fessée 9-1 lors de leur dernière confrontation face aux Hauts-Alpins. Iceparc d'Angers, Hockey Hebdo Bryan Rouyaux le 18/11/2023 à 17:29 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Angers : 06.51 Brodie Reid (ass Nick Ross et Matt Prapavessis) ; 11.43 Robin Gaborit (ass Olivier Leblanc et Vincent Llorca) ; 24.19 Nicolas Ritz (ass Neil Manning et Peter Valier) ; 34.30 Cédric Di Dio Balsamo (ass Matt Prapavessis et Anthony Bardaro) ; 36.27 Brodie Reid (ass Anthony Bardaro et Nikita Scherbak)

Gap : ; 33.07 Julien Correia (ass Olegs Sislannikovs et Chad Langlais) ; 56.21 Raphaël Chauvel (ass Jordan Mugnier) Pénalités 12 minutes contre Angers 14 minutes contre Gap



Ce premier tiers commence bien pour les Angevins qui vont rapidement se retrouver en zone offensive. Ils ne vont pas perdre de temps à tester le cerbère Gapençais avec une tentative de Reid au second poteau qui ne parvient pas à reprendre une passe trop puissante de Prapavessis (1'00).

Le costaud Manavian ne va pas passer par quatre chemins en se frottant au #8 Escallier (2'00). Notre #7 qui est bien rentré dans son match et très en vue dans la suite de la rencontre va délivrer un caviar à Di Dio Balsamo seul à la bleue qui malheureusement sera hors-jeu (3'00).

Une charge avec la crosse de Ross enverra ce dernier en prison (3'00). En supériorité numérique, Gap va donner des sueurs froides aux Ducs qui vont se jeter sur tous les palets pour éviter l'ouverture de la marque. Gap qui va développer son jeu en mettant de la vitesse et en se créant des espaces pour déclencher des tirs à la cage. Les Angevins vont ouvrir le score suite à un tir en fond de zone qui va rebondir en direction de Brodie qui n'aura plus qu'à ajuster Perhonen (6'00) 1-0.

Photographe : © Guillaume Munin L'explosif Tarabusi, ancien angevin au passage, va voir son tir passer au-dessus du portier Angevin (7'00). Notre cerbère va sortir un gros arrêt sur un missile de Langlais en lucarne (8'00). L'engagement physique est de mise de la part des deux équipes. Le plus en vue côté Gapençais est Correia. A 10'00, ce sera chaud bouillant devant la ligne de Cowley où Joubert notamment va pousser pour trouver un petit trou de souris entre les bottes pour son palet. Angers va prendre 2 buts d'avance grâce une très bonne passe de Leblanc pour Gaborit à la bleue qui va partir défier le portier Haut-Alpin et lui nettoyer sa lucarne (11'00) 2-0.



Le #3 Meissari tente de trouver un petit espace pour mettre son puck en ayant fait le tour de la cage de Cowley (12'00). Une grossière défensive Angevine va permettre à Loizeau de récupérer le palet devant la cage et il va falloir s'y mettre à plusieurs pour ne pas lui permettre de le mettre au fond (17'00). Une pénalité de Valier pour une obstruction sur Joubert (19'00) avec un sauvetage héroïque de Leblanc sur cette pénalité clôtureront ce tiers.

Dans le second tiers, les Angevins vont être un peu agacés par les arbitres puisqu'ils se sont sentis un peu lésés sur certaines actions. Notamment suite à une crosse au visage sur Bardaro (22'00) et un accrochage sur Ritz (23'00). Ritz va offrir le 3ème but à son équipe. Ce dernier va attendre patiemment à la bleue que ses coéquipiers soient bien positionnés pour gêner la vue du gardien adverse pour déclencher sa frappe (24'00) 3-0.

Jusque-là désavantagé sur certaines décisions arbitrales, c'est Joubert qui va ouvrir le bal de la prison pour Gap (24'00).



Photographe : © Guillaume Munin Les Ducs vont être à quelques centimètres de marquer le 4-0 sur un trafic devant la cage adverse (31'00). Sislannikovs sur une erreur de passe Angevine va ajuster Evan et trouver sa mitaine par deux fois (32'00) et (33'00) sur powerplay suite à une crosse au visage de Moutrey. Angers se retrouve à 5 vs 3 suite à un accrocher sur Halley tout proche de tromper Perhonen (26'00). Gap qui était légèrement plus dominant offensivement dans le premier acte va voir Angers prendre l'ascendant dans ce domaine. Gap réduit la marque à (33'00) 3-1 grâce à une déviation de leur Top Scorer Correia.

Orlov va trouver le poteau de Gap (33'00). Les pénalités vont s'enchaîner pour Gap, Loizeau sera envoyé en prison pour un retenir sur Gaborit et va concéder pour son équipe un 4ème but suite à un palet relâché de son gardien qui va être repris par Di Dio Balsamo (34'00) 4-1.



Guttierez pour obstruction et Joubert pour attitude anti sportive vont compliquer la tâche pour leurs coéquipiers en offrant un 5vs3 aux Ducs (35'00). Il ne fallait pas plus que cela pour que notre one timer #15 fasse trembler les filets (36'00) 5-1.



Gap étouffe en fin de tiers et peine à trouver des solutions pour avoir un peu plus la main mise sur puck. Mugnier et Manning vont s'envoyer quelques jolies noms d'oiseaux à (37'00).

Dans le troisième tiers, l'ambiance générale va être plus tendue et les échauffourées plus nombreuses avec notamment Leblanc et Meisaari qui vont être pénalisés pour dureté (40'00). L'intensité mise par les deux équipes est impressionnante. Une passe de Halley derrière la cage pour Sarliève ne trompe pas la vigilance de Perhonen (47'00). Golicic va trouver le montant de Cowley (47'00) et être accroché par Sherbak et ainsi bénéficier d'un powerplay (48'00). Suite à cette supériorité Gapençaise, les rapaces retrouvent un peu plus de couleur.

Photographe : © Guillaume Munin Une nouvelle échauffourée éclate entre Prapavessis et Coulaud (51'00). Le tir de Sherbak entre les jambes du gardien sera bloqué sans problème par le cerbère de Gap (53'00). Valier ne parviendra pas à couper une passe à bout portant de Di Dio Balsamo (54'00). Langlais n'arrivera pas à marquer son petit but ce soir puisqu'il trouvera le bras de Cowley cette fois-ci (54'00).

Gap réduira la marque sur une mauvaise passe de Manavian dans l'axe qui finira dans les patins de Chauvel qui n'a plus qu'à ajuster le gardien Angevin (56'00) 5-2.

Un match très plaisant entre les deux équipes. Il fait partie pour le moment des bonnes prestations angevines de la saison.

MVP Angers : #15 Brodie REID MVP Gap : #77 Julien CORREIA

Note de la rédaction : Nous profitons de ce premier article de Bryan, qui couvrira l'actualité des Ducs d'Angers, pour lui adresser la bienvenue dans notre rédaction.



Note de la rédaction : Nous profitons de ce premier article de Bryan, qui couvrira l'actualité des Ducs d'Angers, pour lui adresser la bienvenue dans notre rédaction.







