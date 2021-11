Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Chamonix vs Bordeaux 3 - 4 (1-2 0-0 2-1 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 16/11/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Bordeaux ] Toute une histoire de pénalités… Retour à Richard Bozon après une courte trêve ! Les Pionniers de Chamonix accueillaient ce mardi soir, les Boxers de Bordeaux. Deux équipes sur une dynamique différente, les Chamoniards avaient enchainé 3 victoires avant de perdre les deux dernières rencontres, quand dans le même temps, les Bordelais gagnaient leur dernière rencontre après 4 défaites de suite. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 17/11/2021 à 23:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



630 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Bourreau assistés de MM. Gielly et Zede Buts :

Chamonix : ; 03.31 Clément Masson (ass Jarkko Harjula et Phil Marinaccio) ; 41.2 Loïc Coulaud (ass Matthias Terrier et Vincent Kara) ; 47.53 Samuel Salonen (ass Tomas Kudelka et Phil Marinaccio)

Bordeaux : 02.49 Louis-Mathieu Belisle (ass Alex Wideman et Kevin Spinozzi) ; 08.11 Louis Vitou (ass Kevin Spinozzi et Maxime Legault) ; 44.17 Louis Vitou (ass Maxime Legault et Alex Wideman) ; 65.00 Alex Wideman Pénalités 12 minutes contre Chamonix 12 minutes contre Bordeaux Courte avance bordelaise



Bordeaux provoque dès l’entame la défense chamoniarde. Après deux tentatives sur Sabol, Convert s’emporte pour contrer une offensive de Mulle, qui sort de la glace en boitant. Il ne reviendra pas…

Le power-play bordelais est efficace, Levesque tire à raz de glace et prend déjà à revers, le portier chamoniard, 0-1 à 2’49 [5-4].



Les Pionniers tentent de rétorquer, Mesikammen, oublié dans l’enclave reçoit le palet mais lance sur Fouquerel. Ce n’est que partie remise. Dans les secondes qui suivent, Harjula transmet parfaitement à Masson au second poteau, qui ne se prive pas de crucifier de près son ancien partenaire, 1-1 à 3’31 [4-3].

Maxime Richier



Ce début de rencontre ne pouvait pas être plus animé ! Les deux formations se livrent et rendent la partie agréable.

Les Pionniers sont indisciplinés, Marinaccio laisse ses partenaires en infériorité. Encore une fois, les Bordelais ne perdent pas de temps pour transformer l’opportunité, Vitou redonne l’avantage aux visiteurs, 1-2 à 8’11 [5-4].



Le jeu est attractif et ne laisse pas de temps mort.

Delemps tente d’égaliser en perçant la défense, mais Fouquerel reste attentif.

Wideman arrive lancé, Sabol était battu, mais il est sauvé par son poteau !

Les Pionniers passent la dernière minute avant la pause en zone offensive grace à un power-play, mais rien n’y fait ! Fouquerel repousse toutes les tentatives et Marinaccio touchera à son tour le poteau… Bordeaux conserve d’une courte tête l’avantage 2 buts à 1.





Tiers inchangé



Les Pionniers n’ont pas profité de leur supériorité au retour sur la glace, et les Bordelais repartent à l’attaque.

Marinaccio est encore à l’origine d’une occasion chamoniarde, il transmet à Harjula, qui ne parvient pas à glisser le palet sous la botte de Fouquerel.

Spinozzi tente sa chance de loin mais ne cadre pas sa frappe pourtant puissante.

Le jeu repart dans le sens inverse, Terrier arrive lancé dans le slot, où il reçoit le palet, Fouquerel contre sa tentative.

Les deux formations ne faiblissent pas et proposent un jeu constant par rapport au premier tiers.



Maxime Richier

A la mi-match, les Pionniers tirent le frein et ont l’air d’accuser le coup physiquement. Bordeaux prend l’ascendant, Spinozzi encore, aurait pu faire le break, excentré à gauche, le palet est ressorti miraculeusement par Sabol.

Alors que Chamonix se trouve en infériorité, Belisle et Paquin posent de sérieux problèmes à Sabol, qui se démarque par des arrêts successifs important.

A quelques secondes de la pause, Sabol intervient par un arrêt réflexe sur Wideman, seul au poteau gauche, qui avait la cage ouverte !

Malgré une période encore mouvementée, le score reste inchangé.





Encore des rebondissements



Incroyable ! Dans le slot et dos à la cage, Coulaud tente de pousser le palet à l’aveugle dans les filets… Il réussit son coup ! Sans y croire, le chamoniard égalise et relance la partie, 2-2 à 41’29.



Kazarine prend de vitesse la défense et transmet en retrait à Masson. Ce dernier est touché au visage et rentre sans attendre au vestiaire, sans qu’une faute soit sifflée.

Les Pionniers retrouvent du rythme, Harjula se heurte à Fouquerel. Dans la foulée, Salonen est rappelé à l’ordre par le quatuor arbitral. Une nouvelle faute préjudiciable au club haut-savoyard, qui encaisse un 3e but en infériorité, par l’intermédiaire de Vitou, 2-3 à 44’17 [5-4].

Les locaux ne déméritent pas et ont les occasions pour se montrer dangereux ! Salonen se fera pardonner de sa pénalité. Sa hargne fait la différence pour prendre à revers Fouquerel, 3-3 à 47’53.



A la suite de l’égalisation, Masson, le capitaine chamoniard reviendra sur la glace pour aider ses partenaires, malgré son visage tuméfié !

Maxime Richier



La tension monte d’un cran dans ce match, les contacts se font plus rudes.

Aucune des deux équipes ne veut laisser filer la victoire, Spinozzi tire de loin, Sabol se déploie pour imposer sa mitaine. Mais les Pionniers qui ont sans cesse recollé au score, n’ont pas dit leur dernier mot. Bejmo ouvre la cage par un tir, Kazarine au rebond ne parvient pas à faire la différence.

Les dernières secondes sont irrespirables dans Richard Bozon, mais les acteurs n’empêcheront pas la prolongation !





Suspense prolongé



Salonen et Marinaccio sont les premiers à mettre à mal Fouquerel, Legault rétorque mais son palet est retiré de la cage par la mitaine de Sabol.

Les Boxers ont une occasion en or pour l’emporter grâce à un nouveau power-play. Sabol maintient l’espoir chamoniard.

La pénalité change de camp pour la dernière minute de prolongation, mais aucun chamoniard ne pourra conclure.



Les tirs aux buts sont tout aussi incertains que le match, 2 buts partout après les 5 premiers tireurs, ce sera finalement Wideman, qui inscrira le but victorieux, son 2e lancé réussi dans cette série de tirs.



Maxime Richier



Les Boxers de Bordeaux l’emportent sur le fil, 4 buts à 3. Une décision qui aura mis du temps à s’éclaircir. Une efficacité redoutable en supériorité numérique leur aura permis de remporter 2 points ! Les Chamoniards payent durement leurs indisciplines malgré un jeu intéressant et une force de caractère pour d’égaliser à 3 reprises. Pas le temps de cogiter, vendredi les Chamoniards accueilleront Amiens. Alors que Bordeaux enchaine à Mulhouse, puis retrouveront Grenoble à domicile.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur