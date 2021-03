Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Nice vs Gap 1 - 2 (1-1 0-1 0-0) Le 09/03/2021 Nice [ Nice ] [ Gap ] Nice ne répond plus Pour le compte de 17ème journée de Synerglace Ligue Magnus, les Aigles de Nice recevaient les Rapaces de Gap. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 11/03/2021 à 08:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Rauline et Bergamelli assistés de MM. Gielly et Barthe Buts :

Nice : 02.24 Michal Popelka (ass Peter Hrehorcak et Loïc Chabert)

Gap : ; 04.45 Dimitri Thillet (ass Paul Joubert et Louis Cirgues) ; 25.06 Romain Chapuis (ass Dimitri Thillet et Paul Joubert) Pénalités 4 minutes contre Nice 8 minutes contre Gap



Après un chamboulement dans le calendrier niçois après les blessures des deux gardiens locaux, c’est très sportivement que le club provençal avait accepté de décaler la rencontre initialement prévue le 26 février dernier (tout comme Cergy, prochain adversaire de Nice ndlr). Il faut dire que les hommes de Stan Sutor ne vont pas fort : avec cinq défaites de suite, le club est redescendu à 5ème place. Les coéquipiers de Knotek sont revenus bredouilles de Bordeaux en concédant une défaite de 5 à 0 lors de la dernière rencontre.



Quant à Gap, emmené par un Dimitri Thillet en forme (3 buts et 2 aides en deux matchs) l’équipe a pu se ressaisir après trois défaites de rang. En disposant de Grenoble (6-2) et de Cergy (2-8) l’attaque des Rapaces est en forme, de même que la défense qui s’est rassurée. Dans ce « derby », l’objectif des deux équipes étaient de rester en haut du classement pour mettre la pression sur Grenoble, troisième.



Une première période équilibrée



Les premières minutes sont intenses mais un léger round d’observation est à noter. Thillet se montre à proximité de l’enclave de Stojanovic mais celui-ci se détend à l’horizontal pour détourner le premier puck dangereux. Sauf que c’est Nice, très tôt dans la rencontre qui va ouvrir le score par Popelka (1-0 2’24) à bout portant de la cage de Junca. Sonné, Gap se remet dedans par son homme fort, Dimitri Thillet. De la bleue, son tir plutôt anodin passe sous le bras de Stojanovic fautif sur le coup (1-1 4’45).



La rencontre démarre très fort entre les deux équipes toutes deux portées par l’attaque. La première pénalité va intervenir à 8’44 où Chausserie a fait trébucher Dusek derrière le but de Junca. Alors que les visiteurs défendaient correctement le premier power play, Cirgues s’est fait sanctionner pour une obstruction à la moitié de la période (10’). Nice n’a pas réussi à marquer lors de cette double supériorité, le jeu étant trop brouillon.



Matai s’essaye face au Junca à un mètre du but mais celui-ci détourne du buste le puck puissant. Les cinq dernières minutes sont à l’avantage des niçois qui poussent les visiteurs à faire des dégagements interdits. Gap se fait une nouvelle fois sanctionner pour une charge tardive de Bourgeois sur Kopta, grimaçant lors de la rotation. Nice finira la période sur une première infériorité numérique pour un cinglage évitable d’Hrehorcak (19’49) dans la zone neutre. Le nul est logique où les deux formations mais Nice n’a pas su profiter de l’indiscipline défensive de Gap.



Gap prend les devants



Gap n’a pas profité de sa première situation de supériorité numérique pendant plus d’une minute à l’entame de la période. Le début de tiers est quasiment similaire à la première période mais c’est Gap qui contrôle le puck. Les efforts des visiteurs est concrétisé par un but de Chapuis ! Après un palet chipé du gant par Joubert, celui-ci va contourner la cage de Stojanovic. Thillet va alors offrir sur un plateau le palet pour son coéquipier qui assure d’un lancer hors de portée du portier local (1-2 25’06).



Gap est d’attaque et voit les tirs de Colotti repoussés par Stojanovic. Les mots de Sébastien Oprandi ont dû faire du bien aux attaquants. L’attaque se réveille petit à petit côté visiteur. Bagin tente sa chance après la bleue mais la jambière de Junca s’interpose pour le premier tir niçois de la période après dix minutes.

Gap aime jouer dans l’enclave niçoise où Golicic est tout près de reprendre le palet en première intention et de porter la marque à 1-3. Julien Correia a dû sortir de la glace pour un palet reçu en plein visage d’un puissant tir niçois. Sonné, il reprendra ses esprits et ses partenaires. Colotti une nouvelle fois bien servi, tir du droit proche de la zone d’attaque mais trouve l’arrête de la lucarne de Stojanovic. Gap prend logiquement l’avantage à la fin d’une période agréable et sans pénalités.



Junca, dernier rempart décisif



Les cinq premières minutes sont confuses où le jeu a du mal à se mettre en place. Kopta tente d’un tir puissant du gauche mais Junca est parfait dans la prise du palet. Sur une mise en échec, Heizer est contraint d’abandonner ses partenaires, touché au bras. Coup dur pour les locaux … Stojanovic n’est pas en confiance à l’image de deux palets très mal négociés qui ont failli coûter un but. Le rythme s’élève, Nice accélère mais Kopta tombe sur Junca décisif qui sort le palet qui se dirigeait vers la lucarne. Colotti est pénalisé pour « accrocher » à 47’40 ce qui ne donnera rien. Stojanovic se montre décisif à sept minutes du terme face à Correia en un contre un qui stop le tir. Pour le coup, l’attaquant avait mieux à faire au niveau de la finition.

Les ailiers de Gap font énormément de bien pour permettre aux rotations de se faire plus rapidement mais aussi, de gagner en temps. Le nombre d’engagements remportés par Gap dans ce dernier tiers (16 contre 5) a fait la différence. Golicic a eu la frayeur du soir et aurait pu tout relancer : en voulant remettre en retrait suite à une cage vide (avant une pénalité de Nice) et avec un joueur en plus, sa passe file vers le but à toute vitesse et frôle le poteau ! Il a failli s’offrir un but contre son camp. Son entraîneur l’a repris de volée avant de retourner sur la glace. Gap s’en sort bien pour finalement, l’emporter sur la glace niçoise !



Nice s’enfonce dans la crise. En concédant une sixième défaite consécutive, Stan Sutor doit composer avec de nombreux absents (dont notamment Cepon). Même en menant au score à domicile, le niveau défensif pose question. Les coéquipiers de Charpentier vont recevoir samedi en match en retard Cergy qui vient de récupérer la place initiale de Nice (5ème). Les Aigles perdent une nouvelle place et regarde d’un œil le bas du classement (5 points d’avance sur Amiens, 9ème).

Gap enchaîne une troisième victoire consécutive. Une nouvelle fois, Thillet a su être décisif dans la construction du succès du soir face au voisin niçois. Les hommes d’Oprandi ont parfaitement réagi après la rapide ouverture du score. Défensivement solide, le système de jeu a été respecté et la solidarité des joueurs ont fait la différence. Le portier anglais Julian Junca, a été excellent et son titre de MVP n’a pas été volé. La prochaine rencontre des Rapaces sera samedi face à Rouen.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







