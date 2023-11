Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Rouen vs Amiens 2 - 3 (0-1 0-2 2-0) Le 17/11/2023 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Amiens ] LM : Des amiénois conquérants Une confrontation entre rouennais et amiénois a toujours un parfum spécial et celui de ce soir ne déroge pas à la règle, le public ne s’y trompait pas puisqu’une nouvelle fois la patinoire de l’ile Lacroix affichait complet. Entre des dragons leader de la ligue et des gothiques en très net regain de forme tout était réuni pour une belle rencontre. Si Amiens affichait complet (sauf West mais absent depuis longtemps), du côté de Rouen l’infirmerie était bien garnie. Avec Honejsek ayant fait ses valises s’ajoutait Hascak, Mallet et Vigners, bref une ligne d’attaque complète obligeant une nouvelle fois coach Lhenry à modifier ses lignes Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 20/11/2023 à 11:02 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Ernecq assistés de MM. Collin et Douchy Buts :

Rouen : ; 43.58 Emil Kristensen (ass Quentin Tomasino et Francis Perron) ; 44.54 Francis Perron (ass Florian Chakiachvili et Joris Bedin)

Amiens : 03.16 Danick Bouchard (ass Matias Lehtonen et Justin Bergeron) ; 21.33 Mathieu Boucher (ass Zachary Lavigne et Jared Freadrich) ; 38.59 Justin Bergeron (ass Thomas Suire et Danick Bouchard) Pénalités 25 minutes dont 5 à Yeo contre Rouen 13 minutes dont 5 à Mony contre Amiens



Amiens concrétise.



Rouen veut afficher de suite sa volonté en occupant la zone défensive picarde mais dans la cage Gilbert ne s’en laisse pas compter. Si au départ les intentions sont bonnes, on sent des dragons quelque peu emprunter et brouillon.

Photographe : Marine Romain En retard sur les puck, c’est tout naturellement que Rouen se fait punir pour la première pénalité du match. Petite faute, grande conséquence.

Amiens s’installe dans sa zone d’attaque, fait bien circuler la rondelle, qui arrive côté gauche au snipper Bouchard qui propulse le graal derrière la ligne fatidique d’un Pintaric impuissant (03.16 / 0-1 / Bouchard ass. Lehtonen et Bergeron).

Rouen tentera de réagir dans la foulée et le missile de Kytnar de sa bleue mettra Gilbert en grosse difficulté et aura du mal à retrouver ses esprits (06.56). Certes Rouen domine très légèrement et se procure de belles occasions mais pèche dans la finition ou trouve sur sa route un patin ou crosses amiénoise quand ce n’est pas un Gilbert en feu.

De son coté, Amiens ne se contente pas de subir, les gothiques exploitent au mieux les contres qu’ils effectuent à une vitesse grand V et mettant Pintaric et ses boys dans des situations périlleuses.



Amiens, à la première pause, est devant au tableau d’affichage ayant exploité au mieux l’indiscipline des rouennais avec un but sur deux jeux de puissance. Même si Rouen aura légèrement dominé le tiers mais de façon brouillonne, cest bien les visiteurs qui sont devant.



Amiens accentue son capital



Après le repos et surement un recadrage par le coach, Rouen va repartir du bon pied. C’est une nouvelle fois sans compter sur l’indiscipline. Kytnar est envoyé au cachot après 10 secondes de jeu (sur une faute pas très justifiable) ce qui permet aux gothiques d’en profiter.

Sur un premier tir de Freadrich légèrement dévié au départ oblige Pintaric à un arrêt réflexe sans pouvoir maitriser la rondelle, le plus prompt c’est Lavigne pour Boucher qui marque en cage bien ouverte (21.33 / 0-2 / Boucher ass. Lavigne et Freadrich).

Photographe : Marine Romain Le match dès lors monte d’un cran question physique et cette fois c’est Amiens qui est pris par les zèbres mais le jeu de puissance normand ne donnera rien, même pas de quoi réchauffer Gilbert. Le palet va d’un but à l’autre mais ce sont les gardiens qui prennent le dessus.

Sur une faute amiénoise une échauffourée se produit et les deux protagonistes hérite d’une pénalité majeure. Sur le jeu de puissance normand qui en découle Rouen ne ménage pas ses efforts pour revenir au score mais rien n’y fait soit un patin, soit une crosse mais soit surtout Gilbert, font obstacle à toutes velléités normandes.

Rouen ne trouve pas la clé. Ce n’est pas le cas des hommes du coach Richer, qui sur un nouvel avantage numérique, vont punir les dragons.

Bien installés dans la zone offensive, les picards font bien circuler le palet et sur un premier tir de Suire, le rebond profite à Bergeron qui ne laisse pas passer l’aubaine (38.59 / 0-3 / Bergeron ass. Suire et Bouchard).

C’est la douche froide dans l’ile Lacroix.



Un tiers cauchemardesque pour des dragons qui concèdent deux nouvelles unités sur autant de jeu de puissance amiénois. Plus hargneux, plus vif, plus tranchant et surtout plus efficace, Amiens mérite amplement cet avantage au tableau d’affichage. La réaction attendu à la fin du premier tiers n’a pas eu lieu, du coup c’est Amiens tout heureux qui a su en profiter. Il reste donc un tiers aux dragons pour montrer un autre visage.



Réveil rouennais tardif



Surement sermonnés à la pause, les dragons entrent mieux dans ce tiers mais un peu trop aux yeux des arbitres qui les pénalisent. La patinoire retient son souffle sur le jeu de puissance des gothiques efficaces à trois reprises.

Photographe : Marine Romain 1er but refusé pour cage déplacée (poteau de gauche) Rien ne se produira coté Amiens et c’est même Rouen par Perret en contre qui buttera sur Gilbert (42.16). On sent des dragons plus entreprenants plus mordant. Rech en break et seul devant Gilbert perd son duel (43.25) montre la direction. Message reçu.

Sur une mise au jeu gagné par Rouen, le palet arrive dans la crosse de Ktristensen à la bleue et dans l’axe, son tir du poignet trompe Gilbert bien masqué par le trafic devant lui (43.58 / 1-3 / Kristensen ass. Tomasino et Perron).

Rouen repart de l’avant, presse plus haut et Amiens se met à la faute. Cette fois ci Rouen ne vaut pas gâcher cette opportunité. Il ne faut que 11 secondes sur le jeu de puissance pour concrétiser.

Sur un nouvel engagement glaner par les dragons, Perron légèrement sur la droite et bien décallé par Chakachvili expédie la rondelle dans la lucarne droite de Gilbert qui n’a plus se replacer à temps (44.54 / 2-3 / Perron ass. Chiakachvili et Bedin).

L’espoir renait alors chez les jaunes et noirs. Amiens prend son temps mort dans la foulée. Bien lui en a pris. Sur une pénalité différée en faveur d’Amiens Mony marque dans une cage grande ouverte à la grande joie des amiénois. Mais après une longue séquence de visionnage vidéo les arbitres annulent le but pour une cage déplacée (bien peu évidente je vous l’avoue).

But refusé donc mais pénalité contre les dragons. Toujours aussi efficace sur cette exercice, Amiens trouve une nouvelle fois l’ouverture par Maia qui reprend de près un palet qui traine dans le slot.

Photographe : Marine Romain 2ème but refusé, Bergeron poussant Chakiachvili sur Pintaric Joie de courte durée puisque là encore le but est refusé après visionnage puisqu’un amiénois a poussé volontairement un rouennais sur Pintaric (49.31).

Ce deuxième but refusé mis le banc amiénois dans une colère folle. Les dernières minutes voient les dragons investir la zone défensive des gothiques sans parvenir à faire trembler une nouvelle fois les filets. La fin de match est chaude avec des esprits à fleur de peau. Rouen tentera son vatout en sortant Pintaric à 1m30 de la fin mais rien ne changera.



Rouen subit donc un troisième revers sur son glaçon. Une défaite des plus logique tant les dragons auront manqué de présence pendant deux tiers laissant les gothiques imprimer leur jeu. D’habitude efficace en infériorité, Rouen aura cette fois subit 5 buts dans ce domaine (même si deux ont été refusés). Amiens repart donc de Normandie avec les trois points amplement mérité sur l’ensemble de la rencontre. Certains diront que c’est Rouen qui leur a donné les deux tiers… surement mais une victoire se construit sur ces points forts et aussi en exploitant les points faibles et le moins bien des adversaires. Le portier Gilbert aura été constant sur l’ensemble de la rencontre permettant au sien de rester devant, il fut d’ailleurs élu homme du match, mais c’est à l’ensemble du groupe qu’il faut féliciter faisant preuve de volonté courage et abnégation. Rouen de son côté n’aura fait illusion et été à son niveau que durant 20 minutes ce qui est bien trop peu.

En conférence de presse le coach Lhenry fut bien très furieux de ce non match des seins et ne mettant nullement en cause le fait que beaucoup d’absent. Il attend une réaction de son groupe ce mardi à Cergy… et nous aussi.



Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







