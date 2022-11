Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Rouen vs Anglet 1 - 2 (0-2 0-0 1-0) Le 18/11/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Anglet ] L’Hormadi punit les dragons. Avec la réception du club basque d’Anglet, les dragons ont l’occasion de continuer leur série de victoire dans ce championnat et préserver ainsi la première place du classement. Anglet de son côté est aussi sur une bonne dynamique avec un beau succès sur Grenoble lors de la précédente journée. Méfiance donc. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 20/11/2022 à 13:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Dehaen et Ernecq assistés de MM. Douchy et Yssembourg Buts :

Rouen : ; 48.49 Kelsey Tessier (ass Sacha Guimond et Ondrej Roman)

Anglet : 13.33 Lionel Tarantino (ass Nicolas Arrossamena et Bastien Zago) ; 16.43 Anton Vasilyev (ass Michal Gutwald et Matyas Zelingr) Pénalités 4 minutes contre Rouen 14 minutes contre Anglet Le réalisme d’Anglet.

Photographe : Stéphane Heude

Le début de rencontre est à l’avantage des basques qui montre aux rouennais que leur succès sur Grenoble n’est pas un accident et Caubet par deux fois dans la première minute s’emploie pour que le score n’évolue pas comme face à Vasilyev (00.24) puis Decock (00.58).

Par la suite le match se déroule sur un faux rythme ce qui fait l’affaire des visiteurs. Rouen ne parvient pas à emballer le match. Même si c’est Rouen qui a le plus souvent la possession du puck, Robson n’est que rarement mis en grosse difficulté.

Photographe : Stéphane Heude Au fil des minutes qui passent, Anglet prend de plus en plus confiance et se procure les plus belles occasions comme ce palet qui longe la ligne de but suite à une action en solo de Polodyan (13.00). C’est tout naturellement eux qui vont ouvrir le score.

Un contre rapide de Arrossamena qui file côté gauche et adresse un caviar de passe à Tarantino poteau opposé qui n’a plus qu’à finir le travail (13.33 / 0-1 / Tarantino ass. Arrossamena et Zago).

Rouen aura bien l’occasion de revenir à parité lors de supériorités numériques mais, soit par maladresse et surtout à cause du gardien Robson, jamais le filet ne tremblera. Bien au contraire puisque une fois revenu en nombre de joueurs Anglet va doubler la mise.

Sur le côté droit et en angle fermé Vasilyev surprend Caubet avec un tir qui va se loger dans la lucarne (16.43 / 0-2 / Vasilyev ass. Gutwald et Zelingr).

Ce but sera validé après visionnage vidéo du corps arbitral.



Un tiers ou les dragons seront passés totalement à côté et qui ne reflète pas la qualité du groupe rouennais. En jouant un simple mais terriblement efficace Anglet aura su parfaitement profité des carences défensives normandes.

Le début de rencontre est à l’avantage des basques qui montre aux rouennais que leur succès sur Grenoble n’est pas un accident et Caubet par deux fois dans la première minute s’emploie pour que le score n’évolue pas comme face à Vasilyev (00.24) puis Decock (00.58).Par la suite le match se déroule sur un faux rythme ce qui fait l’affaire des visiteurs. Rouen ne parvient pas à emballer le match. Même si c’est Rouen qui a le plus souvent la possession du puck, Robson n’est que rarement mis en grosse difficulté.Au fil des minutes qui passent, Anglet prend de plus en plus confiance et se procure les plus belles occasions comme ce palet qui longe la ligne de but suite à une action en solo de Polodyan (13.00). C’est tout naturellement eux qui vont ouvrir le score.Rouen aura bien l’occasion de revenir à parité lors de supériorités numériques mais, soit par maladresse et surtout à cause du gardien Robson, jamais le filet ne tremblera. Bien au contraire puisque une fois revenu en nombre de joueurs Anglet va doubler la mise.Ce but sera validé après visionnage vidéo du corps arbitral.Un tiers ou les dragons seront passés totalement à côté et qui ne reflète pas la qualité du groupe rouennais. En jouant un simple mais terriblement efficace Anglet aura su parfaitement profité des carences défensives normandes.

Rien ne change.



Avec deux buts à remonter pas le choix, il faut attaquer. Message bien reçu et Lamperier (21.15), Boivin dans le slot lors d’un jeu de puissance (21.55) ou encore Maïa lui aussi de nouveau seul dans le slot (22.20) ne parviendront à tromper la vigilance de Robson.

Photographe : Stéphane Heude Rouen pousse mais son jeu reste brouillon, les dragons ne parviennent pas à produire leur jeu à cause des basques qui défendent admirablement bien. Anglet joue en contre et ce diable de Vasilyev est une nouvelle fois tout prêt de tromper Caubet sauvé par sa transversale (29.25).

La plus belle occasion est pour Mallet qui au lieu de tirer dans la cage vide veut donner à Boivin qui se fait contrer (29.59). Arrossamena lui répond dans la foulée mais lui il manque le cadre alors que la cage était quasi déserte (30.15).

Le reste du tiers sera uniquement à l’actif des normands mais les artificiers rouennais d’habitude performant se heurtent à la muraille Robson. Son homologue Caubet n’aura qu’un tir celui de Fremond mais la mitaine du portier est en opposition du tir (37.00).



Rouen aura eu du mieux dans ce tiers mais jamais ils ne trouveront la faille malgré une bonne volonté affichée. Le nouveau gardien d’Anglet, Robson, aura fait une belle prestation en annihilant toutes les velléités des normands.

Avec deux buts à remonter pas le choix, il faut attaquer. Message bien reçu et Lamperier (21.15), Boivin dans le slot lors d’un jeu de puissance (21.55) ou encore Maïa lui aussi de nouveau seul dans le slot (22.20) ne parviendront à tromper la vigilance de Robson.Rouen pousse mais son jeu reste brouillon, les dragons ne parviennent pas à produire leur jeu à cause des basques qui défendent admirablement bien. Anglet joue en contre et ce diable de Vasilyev est une nouvelle fois tout prêt de tromper Caubet sauvé par sa transversale (29.25).La plus belle occasion est pour Mallet qui au lieu de tirer dans la cage vide veut donner à Boivin qui se fait contrer (29.59). Arrossamena lui répond dans la foulée mais lui il manque le cadre alors que la cage était quasi déserte (30.15).Le reste du tiers sera uniquement à l’actif des normands mais les artificiers rouennais d’habitude performant se heurtent à la muraille Robson. Son homologue Caubet n’aura qu’un tir celui de Fremond mais la mitaine du portier est en opposition du tir (37.00).Rouen aura eu du mieux dans ce tiers mais jamais ils ne trouveront la faille malgré une bonne volonté affichée. Le nouveau gardien d’Anglet, Robson, aura fait une belle prestation en annihilant toutes les velléités des normands.

Anglet tient bon



Il ne reste que vingt minutes aux rouennais pour retourner la situation à leur avantage. S’ils entament l’ultime tiers par le bon bout, ils n’en restent pas moins à la merci des contre de l’Hormadi mais Kazarine butte sur la jambière de Caubet vigilant (43.35).

La pression rouennaise certes fois est très intense et Mallet de près ne cadre pas (44.37) et Guimond lors d’une supériorité allume Robson qui détourne de la botte (45.34). A force de pousser, la récompense va venir. Un nouveau jeu de puissance va cette fois permettre aux dragons de revenir au score grâce à la spéciale Tessier.

Dans cet exercice c’est souvent Roman à la baguette qui trouve le sniper mais là il fera un relais par Guimond qui décale Tessier sur la gauche qui propulse la rondelle hors de portée de Robson (48.49 / 1-2 / Tessier ass. Guimond et Roman).

Dès lors il n’y a quasiment plus qu’une équipe sur le glaçon, Rouen, les déferlantes normandes arrivent de tous les côtés de la pationoire mais ce diable de Robson ne compte pas s’incliner de nouveau et utilise toute la panoplie du gardien.

Photographe : Stéphane Heude L’épaule face à Guimond (50.39), une mitaine face à Vigners à bout portant (51.27), le bouclier face à Beauchemin (52.28) ou encore de la botte contre Elorinne.

Bref rien ne passe. Caubet n’interviendra qu’en fin de tiers devant le duo Baron – Vasilyev (57.42). Rouen sortira bien Caubet dans les deux dernières minutes sans succès.



Anglet réussit le coup parfait en venant s’imposer à Rouen 3 jours après avoir battu Grenoble. Si ce succès est dû à une remarquable prestation défensive du groupe, le gardien Robson aura été l’homme du match avec une quarantaine d’arrêts contre seulement 10 à Caubet. Rouen n’aura pas su trouver le bon jeu pour perforer la défensive basque malgré de nombreux avantages numériques. Avec ce revers Rouen perd sa première place au profit de Grenoble. Pour les normands il faudra vite rebondir vendredi prochain avec la réception des pionniers de Chamonix. Il ne reste que vingt minutes aux rouennais pour retourner la situation à leur avantage. S’ils entament l’ultime tiers par le bon bout, ils n’en restent pas moins à la merci des contre de l’Hormadi mais Kazarine butte sur la jambière de Caubet vigilant (43.35).La pression rouennaise certes fois est très intense et Mallet de près ne cadre pas (44.37) et Guimond lors d’une supériorité allume Robson qui détourne de la botte (45.34). A force de pousser, la récompense va venir. Un nouveau jeu de puissance va cette fois permettre aux dragons de revenir au score grâce à la spéciale Tessier.Dès lors il n’y a quasiment plus qu’une équipe sur le glaçon, Rouen, les déferlantes normandes arrivent de tous les côtés de la pationoire mais ce diable de Robson ne compte pas s’incliner de nouveau et utilise toute la panoplie du gardien.L’épaule face à Guimond (50.39), une mitaine face à Vigners à bout portant (51.27), le bouclier face à Beauchemin (52.28) ou encore de la botte contre Elorinne.Bref rien ne passe. Caubet n’interviendra qu’en fin de tiers devant le duo Baron – Vasilyev (57.42). Rouen sortira bien Caubet dans les deux dernières minutes sans succès.Anglet réussit le coup parfait en venant s’imposer à Rouen 3 jours après avoir battu Grenoble. Si ce succès est dû à une remarquable prestation défensive du groupe, le gardien Robson aura été l’homme du match avec une quarantaine d’arrêts contre seulement 10 à Caubet. Rouen n’aura pas su trouver le bon jeu pour perforer la défensive basque malgré de nombreux avantages numériques. Avec ce revers Rouen perd sa première place au profit de Grenoble. Pour les normands il faudra vite rebondir vendredi prochain avec la réception des pionniers de Chamonix. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo