Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Amiens vs Chamonix 9 - 3 (2-1 4-2 3-0) Le 15/01/2021 Le coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Chamonix ] Amiens passe la première Malgré un départ poussif, les Amiénois ont remporté facilement le premier de leurs deux matches du week end, vendredi soir au Coliseum, face à Chamonix. Ils enchaînent ce samedi à 18 heures contre Bordeaux. Le coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 16/01/2021 à 10:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Dehaen et Hauchard assistés de MM. Debuche et Thiebault Buts :

Amiens : ; 11.24 Joey West (ass Alexandre Boivin et Aziz Baazzi) ; 17.32 Guillaume Leclerc (ass Aziz Baazzi et Yohan Coulaud) ; 21.32 Joey West (ass Florian Sabatier et Jérémie Romand) ; 22.10 Jérémy Beaudry (ass Tomas Simonsen et Thomas Suire) ; 33.06 Aziz Baazzi (ass Alexandre Boivin) ; 39.33 Brendan Jacome (ass Rudy Matima et Guillaume Leclerc) ; 41.06 Brendan Jacome (ass Arturs Sevcenko et Guillaume Leclerc) ; 45.08 Guillaume Leclerc (ass Arturs Sevcenko et Aziz Baazzi) ; 48.09 Arturs Sevcenko (ass Guillaume Leclerc et Nicolas Leclerc)

Chamonix : 10.13 Benjamin Lagarde (ass Andrei Rychagov et Fabien Kazarine) ; 21.17 Fabien Kazarine (ass Benjamin Lagarde et Numa Besson) ; 24.46 Benjamin Lagarde (ass Andrei Rychagov et Sami Tavernier) Pénalités 10 minutes contre Amiens 12 minutes contre Chamonix Ça a beau, hélas, commencer à devenir une habitude, on n’arrive pas à s’y faire. A ces gradins de patinoire désespérément vides qui donnent une ambiance étrange aux matches de championnat disputés à huis clos. Entre la séance d’entraînement et le match amical de début de saison. Impression encore amplifiée par le fait que tout le monde se demande si cela servira finalement à quelque chose. Si la saison ira à son terme ou pas. Le match hier entre Amiens et Chamonix n’a pas échappé à cette règle.



Photographe : Nicolas Leleu

Les Amiénois qui s’alignaient sans deux de leurs défenseurs, le Canadien Dan Gibb et Romain Bault, blessés, et évidemment sans le Danois Christophe Frederiksen, reparti chez lui, ont du également faire sans leur gardien numéro 1, Henri Corentin Buysse, légèrement grippé. Du côté de Chamonix c’est à Clément Ginier qu’est revenu la tâche de débuter devant les buts.

Mais c’est sur celle de son vis à vis, Lucas Savoye, que survinrent les premières chaudes alertes, les Pionniers se montrant en se début de rencontre beaucoup plus à leur avantage que les Gothiques. Il n’y avait donc pas grand chose à redire lorsqu’ils ouvrirent la marque, Benjamin Lagarde, esseulé face à la cage amiénoise, convertissant victorieusement un bon travail de Fabien Kazarine et Andrei Rychagov.



Faute de se montrer convaincants, les Picards allaient faire preuve de réalisme. Et il ne leur fallut que quelques secondes pour concrétiser leur première supériorité numérique, à la suite d’un lancer d’Aziz Baazi, Joey West prenait son propre rebond pour tromper Clément Ginier.



Cela n’empêcha pas les Savoyards de repartir à l’abordage, patinant fort, ils se montrèrent plus dangereux que leurs adversaires mais c’est pourtant ces derniers qui allaient prendre l’avantage, à la suite d’un exploit personnel de Guillaume Leclerc. Ce qui fait qu’en regagnant les vestiaires à 2-1, les Amiénois s’en sortaient plutôt bien.



Photographe : Nicolas Leleu

Le second tiers allait débuter sur les chapeaux de roues avec trois buts inscrits en 49 secondes ! Le premier pour Chamonix, oublié au deuxième poteau Fabien Kazarine propulsait au fond des filets un palet adressé par Numa Besson. Mais les Gothiques répondaient du tac au tac, d’abord par West, puis par Jérémy Beaudry, idéalement servi par Thomas Suire. Un quatrième but amiénois qui avait pour conséquence un changement devant le filet chamoniard, Clément Ginier cédant sa place à Richard Sabol.

Après un tel départ en fanfare, la suite allait être beaucoup plus hachée avec de nombreuses pénalités sifflées de part et d’autre. Et c’est à 5 contre 3 que les Pionniers réduisaient l’écart à l’issue d’un beau mouvement Rychagov-Besson-Lagarde, conclu par le dernier nommé. (4-3).



Les Gothiques, eux, profitaient d’une situation à 4 contre 3 pour reprendre un peu d’air, avec un peu de réussite, grâce à Aziz Baazi,. Et quelques secondes avant la fin de la période, ils prenaient cette fois le large, Brendan Jacome se trouvant à la conclusion d’une première tentative de Rudy Matima, servi par Guillaume Leclerc.(6-3)



Photographe : Nicolas Leleu

Bien engagée, l’affaire amiénoise allait vite être pliée dès le début du troisième tiers avec un septième but de Brendan Jacome à la suite d’un palet perdu en zone neutre par les Chamoniards.

Assommés, ces derniers subissaient alors la loi des Picards et des fulgurances de Guillaume Leclerc qui réalisait d’abord une déviation d’école sur un lancer d’Aziz Baazi (8-3) avant de servir sur un plateau Arturs Sevcenko à l’issue d’un joli débordement (9-3).

De quoi offrir un succès confortable aux Gothiques face à des Pionniers qui n’auront tenu qu’une moitié de match. Les Amiénois attendent, eux, Bordeaux ce samedi soir, toujours sans savoir si cela servira à quelque chose.



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo