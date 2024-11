Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Anglet vs Marseille 3 - 2 (1-1 1-0 1-1) Le 15/11/2024 Anglet [ Anglet ] [ Marseille ] Défaite de Marseille à Anglet - Retour VIDEO Pour le compte de la 18ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) les Spartiates de Marseille se sont inclinés lors de leur déplacement dans le pays basque face à l'Hormadi. Résumé VIDEO de cette Rencontre Anglet, Hockey Hebdo Magnus TV - Rédaction HH le 17/11/2024 à 10:04 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1207 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Rohwedder assistés de MM. Damongeot et Martin Buts :

Anglet : ; 12.21 Timothé Quattrone (ass Raphael Cacheux) ; 31.39 Timothé Quattrone (ass Raphael Cacheux) ; 50.27 Craig Puffer

Marseille : 02.36 Joni Airo (ass Colin Morillon et Elias Ruusu) ; 58.33 Matt Salhany (ass Fabien Colotti et Jan Dufek) Pénalités 8 minutes contre Anglet 4 minutes contre Marseille Vidéo MAGNUS.TV















© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo