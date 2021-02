Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Bordeaux vs Nice 3 - 0 (0-0 2-0 1-0) Le 06/02/2021 Bordeaux - Mériadeck [ Bordeaux ] [ Nice ] Les Boxers frappent trois fois ! Ce samedi 6 Février, le calendrier du championnat de France de Synerglace Ligue Magnus prévoit un seul match, comptant pour la 18ème journée. En effet, les Boxers de Bordeaux accueillent, après leur succès en prolongation le week-end dernier (3-2) face aux Dragons de Rouen, les Aigles de Nice, classés à la deuxième place. Les joueurs d'Olivier Dimet, malgré le huis-clos toujours d'actualité dans les enceintes sportives, ont pour objectif de poursuivre leur série actuelle de trois victoires consécutives afin de consolider leur place dans le top 5 du championnat, en vue des play-offs qui compléteront cette saison régulière réajustée à cause du contexte actuel et de la crise sanitaire. Les Aigles, de leur côté, espèrent récupérer des points à Mériadeck, avec un effectif privé de trois joueurs importants toutefois, dont leur meilleur buteur Ondrej Kopta (crédité de onze réalisations). Bordeaux - Mériadeck, Hockey Hebdo Julien Nadau le 08/02/2021 à 09:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Mme Picavet et M. Bourreau assistés de MM. Barthe et Fauvel Buts :

Bordeaux : 24.44 Loïk Poudrier (ass Alexandre Mulle et Maxime Moisand) ; 30.33 Gabriel Desjardins (ass Mark Hurtubise et Simon Bourque) ; 43.55 Olivier Labelle (ass Aina Benjamin Rambelo et Loïk Poudrier)

Nice : Pénalités 2 minutes contre Bordeaux 4 minutes contre Nice Absents Bordeaux : Robin Lamboley – Vince Tartari.

Absents Nice : Emil Bagin – Alexandre Pascal – Ondrej Kopta.



Photographe : Johanna Lawrence



1ère période :

Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Rok Stojanovic (Nice).



Antonin Dusek et Andrew Johnston s'affrontent sur le face-off d'engagement et lancent les hostilités de cette rencontre, dans laquelle les Boxers ont une revanche à prendre face aux Aigles niçois. Johan Skinnars et Gabriel Desjardins lancent le jeu offensif sur le premier bloc bordelais sans parvenir à mettre en difficultés la défense azuréenne.

La première véritable situation offensive, signée Valère Vrielynck, est contrée par un défenseur des Boxers. Les joueurs bordelais ne tardent pas à répondre avec un lancer hors-cadre du capitaine Simon Bourque puis par un tir de Gabriel Desjardins qui permet à Rok Stojanovic de s'interposer brillamment. La pression bordelaise augmente au fil des minutes, confirmée par de nombreuses occasions devant la cage de l'un des tout meilleurs gardiens du championnat.

Les Aigles subissent la domination des joueurs aquitains et connaissent des difficultés en début de partie pour sortir de leur zone. Le score reste cependant nul et vierge. Rok Stojanovic signe deux nouveaux arrêts sur des tentatives d'Olivier Labelle, lancé dans l'axe par Alexandre Mulle, puis de Gabriel Desjardins. Peu avant la mi-période, les Aigles bénéficient de la première supériorité numérique de la partie, la seule dont ils disposeront pour une faute commise par Mark Hurtubise. Celle-ci ne donne rien car les lignes défensives bordelaises restent solides et bien organisées.

Les Boxers dominent ces vingt premières minutes mais manquent de réussite devant un remarquable Rok Stojanovic. Clément Fouquerel, en revanche, n'aura qu'à cinq reprises l'occasion d'intervenir devant sa cage, notamment sur une déviation de Michal Popelka ou un lancer en haut de zone de Boris Brincko. Le score reste finalement nul et vierge au terme de ce premier tiers-temps.



Photographe : Johanna Lawrence

2ème période:



Après un second affrontement au face-off entre Andrew Johnston et Antonin Dusek, le palet circule rapidement d'une zone à l'autre et ne permet pas aux équipes de trouver de réelles opportunités de tirs à la cage car les lignes défensives, des deux côtés, effectuent un gros travail de récupération. Clément Fouquerel dévie un tir de Jakub Matai, puis arrête le lancer suivant de Romain Carpentier à mi-hauteur. Boris Brincko fait une nouvelle fois briller le gardien bordelais après la réaction du duo Johan Skinnars-Olivier Labelle. Quelques instants plus tard, sur un lancement de jeu de Maxime Moisand et Alexandre Mulle, Loik Poudrier trouve les filets de Rok Stojanovic avec un lancer placé dans le coin droit du but (1-0 à 24'44). L'attaquant canadien des Boxers inscrit à cette occasion son neuvième but de la saison.



Cette ouverture du score redonne aux locaux le contrôle du jeu et du palet. Positionné sur le côté gauche, au niveau de la ligne bleue, Mathias Arnaud décoche un lancer cadré qui trouve la mitaine de Rok Stojanovic. La première des deux supériorités numériques bordelaises intervient après pratiquement huit minutes dans ce second tiers-temps (27'58). Les Aigles, bien positionnés devant leur gardien, repoussent les assauts orchestrés par Olivier Labelle, Alexandre Mulle ou encore Andrew Johnston.

Les deux minutes de ce power-play ne donnent finalement rien et ne font pas évoluer le score. Cependant, Rok Stojanovic ajoute ensuite un arrêt supplémentaire sur un tir à la ligne bleue de Jules Lefebvre. Une fois la mi-match passée, les Boxers repartent à l'attaque et cela va payer une deuxième fois. Simon Bourque trouve Mark Hurtubise. Le numéro 10 bordelais décale parfaitement Gabriel Desjardins sur la droite. Ce dernier se présente au niveau de la cage et marque devant Rok Stojanovic, surpris en voyant passer le palet sous son bras (2-0 à 30'33).



De l'autre côté, Clément Fouquerel intervient à deux reprises d'abord pratiquement dans les patins de Michal Popelka, puis en deux-temps pour bloquer le lancer de Martin Matejicek à ras de glace. Quatre minutes après ce nouveau but, les Boxers obtiennent leur deuxième et dernière supériorité numérique de la soirée avec le duo Loik Poudrier-Simon Bourque, aux commandes du jeu d'attaque. Une fois le jeu revenu à 5 contre 5, Bordeaux obtient une dernière occasion par Alexandre Mulle sur laquelle Rok Stojanovic s'impose parfaitement.



Photographe : Johanna Lawrence

3ème période :



Ce dernier tiers-temps démarre par un ultime affrontement au face-off entre Andrew Johnston et Antonin Dusek. Les Boxers se montrent dangereux immédiatement sur une accélération de Gabriel Desjardins suivie d'un tir non cadré.

Les Aigles réagissent par quelques bonnes intentions mais systématiquement un joueur bordelais ou Clément Fouquerel, en dernier rempart, se trouve sur leur route. Les locaux vont, en revanche, confirmer à nouveau leur domination sur cette rencontre et prendre désormais une avance de trois longueurs. Olivier Labelle, lancé par un bon travail du duo Maxime Moisand-Aina Rambelo, trompe Rok Stojanovic depuis le côté gauche (3-0 à 43'54).



Peter Hrehorcak, le capitaine des Aigles, tente de lancer la réaction de son équipe avec deux tirs repoussés par le gardien bordelais et sa défense. L'organisation défensive mise en place par les Boxers est d'une grande efficacité depuis le début de la rencontre et ne semble pas paniquer. De plus, chaque joueur évoluant dans ce secteur de l'équipe, participe très activement et n'hésite pas à prêter main forte aux partenaires. Deux nouveaux arrêts sont à mettre au crédit de Clément Fouquerel, auteur d'un très grand match, face à Boris Brincko. Ensuite, c'est Jules Breton qui bute sur le gardien bordelais.

Les intentions offensives niçoises, confirmées par dix tirs durant ce tiers-temps, ne sont pas récompensées. Martin Matejicek et Peter Hrehorcak tenteront jusqu'à la fin de battre Clément Fouquerel mais le gardien bordelais, dans un grand soir, ne laissera rien passer. Les Boxers continuent d'effectuer un match solide, ils maîtrisent leur sujet en jouant intelligemment et en s'appuyant notamment sur une grande force défensive. En toute fin de partie, Alexandre Mulle manque d'inscrire le quatrième but pour quelques centimètres.



Les Boxers remportent donc une quatrième victoire consécutive (3-0) contre une équipe niçoise qui, pourtant privée de certains joueurs, aura eu le mérite de ne jamais lâcher et de poursuivre le combat avec les armes dont elle disposait, c'est à dire un effectif de grande qualité mais qui a manqué de réussite devant un remarquable Clément Fouquerel, auteur de son premier blanchissage de la saison.



Photographe : Johanna Lawrence

Prochaines rencontres

Grenoble / Nice (SLM J22) (12/02 à 20h)



Tirs

Bordeaux 40 (14, 11, 15)

Nice 24 (5, 9, 10)



Gardiens

Clément Fouquerel : 24 arrêts (60'00)

Rok Stojanovic : 37 arrêts (60'00)



