Les Jokers retrouvent le goût de la victoire Restant sur deux défaites consécutives à domicile et 15 buts encaissés, les Jokers avaient à cœur stopper l'hémorragie en recevant l'Hormadi d'Anglet. Match au scénario haletant, chaque équipe aura eu son tiers avant que les Jokers, portés par Kalter qui a sonné la révolte, n'emportent la décision 5 à 4. l'Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Florent Gasparini le 10/03/2021 à 18:11



Arbitres : MM. Peyre et Furet assistés de MM. Laboulais et Goncalves Buts :

Cergy-Pontoise : 03.24 Aurélien Dorey (ass Joonas Sammalmaa et Max Kalter) ; 08.37 Aku Kestila (ass Brien Diffley et Joonas Sammalmaa) ; 18.02 Timothée Franck (ass Norbert Abramov et Philippe Bureau Blais) ; 39.36 Max Kalter (ass Philippe Bureau Blais et Norbert Abramov) ; 52.49 Louis Petit (ass Max Kalter et Brien Diffley)

Anglet : ; 23.58 Louis Vitou (ass Yanick Riendeau et Thomas Decock) ; 27.16 Thomas Decock (ass Lionel Tarantino et Louis Vitou) ; 28.42 Hugo Baron (ass Victor Ranger) ; 34.20 Louis Vitou (ass Thomas Decock et Lionel Tarantino) Pénalités 12 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Anglet Photographe : Olivier Bénard Les situations se multiplient pour les Cergypontains qui ne tarderont pas à ouvrir le score. Installés en zone offensive, Sammalmaa ressort le palet à la bleue sur Dorey qui, d’une reprise puissante, loge la rondelle dans la lucarne droite de Bonvalot 1-0, 03:24.



Dépassés, et peu sereins défensivement, les Angloys sont logiquement sanctionnés. A trois contre cinq, le powerplay cergypontain, emmené par son trio finlandais, n’en demandait pas tant pour doubler le score sur un lancer raz de la glace de Kestila 2-0, 07:59.



L’Hormadi ne fait ses premières incursions en zone adverse qu’après la mi-tiers. Une remontée de palet de Gauthier aurait pu permettre aux siens de réduire l’avantage avec une meilleure présence dans le slot. Du reste, les basques auraient pu espérer réduire le score sur plusieurs autres bonnes situations offensives. Mais la défense cergypontaine, au sein de laquelle Bureau-Blais a repris sa place, tient bon, à défaut d’être rassurante. Les locaux reprennent malgré tout le contrôle du palet en fin de tiers. Ils multiplient les lancers et profitent d’une nouvelle supériorité pour inscrire un troisième but. L’œuvre de Franck, reprenant le rebond du tir de Bureau-Blais. 3-0 17:29.



Sans forcer leur jeu, les Jokers profitent d’une entame de match timide des Angloys pour bénéficier d’un net avantage à la première interruption.

Photographe : Olivier Bénard Ils offrent aux Angloys une double supériorité dont les basques profitent pour inscrire leur premier but sur un lancer de Vitou, après une bonne circulation de palet. 3-1 23:58.



Les visiteurs, combatifs, ont haussé leur niveau de jeu. Les Jokers moins disciplinés, doivent à nouveau affronter une double infériorité. Bien installés, les Angloys font circuler le palet et déclenchent un tic toc à trois de toute beauté conclu par Decok 2-3 27:14.



Les Jokers subissent le tempo imposé par les basques. La tentative de Kestila est à quelques centimètres de casser la mauvaise spirale qui s’annonce mais elle vient heurter le poteau de Bonvalot. Les visiteurs, bien plus présents dans le pressing, ne laissent finalement pas la possibilité aux Jokers d’installer leur jeu. Déterminés, l’Hormadi montre un autre visage dans ce tiers. Plus entreprenant, ils aboutissent leurs offensives et sont justement récompensés en égalisant. Suite à un contre, Baron envoie un superbe lancer en pleine lucarne de Tricoche. 3-3 28:42.



Renversant, les visiteurs parviendront même à prendre la tête au tableau d’affichage sur un rebond mis à profit par Vitou 3-4 43:20.



L’addition est salée pour les Jokers dont le KO est à craindre. Mais la formation de Paredes est pleine de ressources mentales, à l’image du sursaut d’orgueil de Kalter. L’attaquant américain réalise une entrée en zone pleine d’autorité, fait le tour de la cage de Bonvalot et vient loger la rondelle dans les filets. 4-4 39:16.



Les Jokers ne pouvaient pas espérer à la fois pire et meilleur scénario pour ce tiers au moment où le buzzer résonne, laissant les deux formations dos à dos.



Photographe : Olivier Bénard

Tout reste à faire dans le dernier tiers durant lequel les lequel les deux formations font enfin jeu égal. Le palet est disputé dans toutes les zones, la rencontre ne tient qu’à un fil. Si de part et d’autre quelques erreurs de transmission de palet se font remarquer, aucune offensive ne parvient à en profiter.

Le suspense est bien présent. Les supporters cergypontains dont l’absence forcée se fait ressentir, auraient eu leur rôle à jouer dans cette rencontre qui a la saveur des victoires obtenues sur le fil par la bande à Olczyk et Botten durant la saison 2018-2019. Mais cette saison, et en particulier sur ce match, c’est Kalter qui mène les siens vers la victoire en menant rondement un contre qu’il conclue par un tir dont le rebond sera parfaitement mis à profit par Petit d’un superbe lancer du poignet. 5-4, 52:49.



Les Angloys ne baissent pas pour autant leur niveau d’implication mais la défense cergypontaine tient bon jusqu’au terme du match.



Photographe : Olivier Bénard

Une victoire « à l’ancienne » pour les Jokers qui, emmené par un Kalter en grande forme, ont fait preuve de caractère pour remporter ce match. Encore fragilisés défensivement par les absences de leurs deux gardiens, ce secteur de jeu est toutefois en progrès, notamment grâce au retour de Bureau-Blais dont l’expérience et la vitesse de patinage auront été précieuses. Pointant à la 5e place du classement à 4 matchs du terme de la saison régulière et avant de se déplacer à Briançon ce vendredi, le promu peut raisonnablement viser une qualification en playoff.

Les Basques quant à eux peuvent regretter leur entame de match trop timide. Ils glissent à la 11e place du classement en attendant de recevoir Gap vendredi 19 mars prochain.



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







