Les Jokers renversent les Rapaces Au 2/3 de la saison régulière, bien que non définitives, les positions et les ambitionscommencent tout de même à se dessiner.Derrière le trio de tête qui,sauf invraisemblable effondrement, s'adjugera le podium à la fin de la saison régulière, la bataille fait rage pour s'octroyer les meilleures places possibles en vue de la qualification pour les play-offs. Les Jokers de Cergy-Pontoise,à la tête de cette meute de suiveurs, recevaient donc un concurrent direct les Rapaces de Gap. Les franciliens l'emportèrent finalement (3-0) au terme d'un match plus serré que le score ne le laisse penser réalisant ainsi une belle opération en confortant leur place au classement. l'Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 28/01/2022 à 11:30



1452 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Bourreau assistés de MM. Douchy et Debuche Buts :

Cergy-Pontoise : 36.45 Denny Kearney (ass Pierre-Charles Hordelalay et Charles Levesque) ; 47.10 Antti Kauppila (ass Tuukka Rajamaki et Timothée Franck) ; 54.04 Denny Kearney (ass Aku Kestila et Sébastian Ylonen)

Gap : Pénalités 6 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Gap Le tiers des gardiens



Les Jokers sont les premiers à faire feu par l’intermédiaire de leur défenseur finlandais, AnttiKauppila, qui allume de loin Julian Junca après 45 secondes de jeu. Le portier international des Rapaces stoppe la tentative avec autorité. Après cette première banderille, le tiers se poursuit ensuite plutôt sur une domination des visiteurs qui contiennent les franciliens dans leur camp. Sans mise en danger flagrante, les palets reviennent néanmoins vite sur le but de SebastianYlönen.



Photographe : Olivier Benard Les Rapaces dans la tenaille défensive des Jokers A force de courir après le puck les cergypontains sont les premiers à être sanctionnés suite à une faute de Kauppila. Heureusement pour eux, leur jeu en piquet est efficace et ils tuent la pénalité sans trop trembler. Les gapençais continuent néanmoins à contrarier les Jokers et obtiennent un nouveau powerplay à la moitié du tiers, Jules Lefebvre faisant faute sur Benjamin Lagarde qui partait défier Ylönen après une récupération de palet à la bleue. Les unités spéciales des Rapaces tournent bien mais n’arrivent toujours pas à trouver l’ouverture de près. Elles s’en remettent à Fabien Bourgeois lequel en artilleur en chef canarde de loin mais sans succès, le portier vert.

Preuve que les défenses neutralisent bien les attaques adverses, les Jokers eux aussi en sont réduits à tenter leur chance par des lancers à la cage de loin par l’entremise de Vincent Melin. Si Dennis Kearney est à deux doigts d’exploiter une tentative de son défenseur, le score reste vierge. Un peu plus tard, Melin, encore à l’attaque, se fait contrer et Ylönen qui a anticipé le contre gapençais va, au-delà du cercle d’engagement,disputer le puck à l’attaquant Rapace parti en contre. La collision des crosses éjecte le palet convoité dans les airs et l’Aren’ice retient son souffle quand Julien Correia,qui avait suivi son coéquipier dans l’action, échoue dans sa tentative pour volleyer l’aérienne rondelle.

A un peu moins de 5 minutes de la pause, les Jokers qui ont eu beaucoup de mal à installer leur jeu à 5 contre bénéficient de leur premier powerplay du match sur une faute d’ArtursMickevics. Le début du jeu de puissance apporte une pression sur la cage gapençaise avec des situations confuses puis sur la fin des occasions plus propres à mettre au crédit de BrienDiffley puis des finlandais AkuKestilä et TukkaRajamäki. Junca et sa boite défensive tuent la pénalité.

Une fois au complet les visiteurs reprennent leur domination et se procurent des situations conclues, entre autres, par des tirs de Mickevics ou du géant Oleg Sosunov. Ylönen fait bonne garde et maintient l’égalité jusqu’à la pause.



Les gapençais ont pris le dessus sur les cergypontains lors de cette première période. Ils y empêchèrent l’installation des routines offensives des Jokers et se projetèrent très rapidement à l’attaque dès la récupération du palet. Les goalies des deux équipes réalisèrent de belles parades dans cette confrontation entre 2 équipes joueuses.



Le réalisme payant des Jokers



Les Rapaces ont bien rechargé les batteries à la pause et repartent avec les mêmes intentions. Ils enchaînent les occasions par Romain Chapuis, Sosunov et Romain Gutierrez. Côté Jokers c’est encore Melin qui tente sa chance.

Lorsque les gapençais écopent, suite à une faute de Bourgeois, de la première pénalité du tiers, cela permet enfin aux Jokers de poser leur jeu. Kearney et Kestilä butent sur Junca alors que Rajamäki trouve le poteau. Les Rapaces résistent à la pression mais le jeu de puissance à quelque peu re-boosté les Jokers. Ils poursuivent leur temps fort à 5 contre 5 et Ryan Tait, sur un revirement, sert Pierre-Charles Hordelalay qui ne peut faire filet.Plus tard, c’est Melin, encore lui, qui lance à la cage de loin. Son tir puissant flirte avec le poteau et passe à côté mais, en revenant en jeu après le rebond sur la balustrade, manque de provoquer un auto goal en heurtant la botte de Junca.



Photographe : Olivier Benard Sebastian Ylönen se montrera intraitable Puis c’est au tour de Axel Prissaint d‘être appelé sur le banc des pénalités après avoir commis un cinglage sur Hordelalay. Les Jokers font une nouvelle fois le siège de la cage gapençaisemais alors que la pénalité est tuée,dans la poignée de secondes qui suit, les verts trouvent enfin la faille. La combinaisonen cours entre Charles Levesque et Hordelalay se conclut par un lancer à la cage que Junca nepeut que dévier et ce diable de Kearney contrôle le puckdans les airs avant de le volleyer dans le but (1-0, 36.45). Les Jokers prennent le score mais dans la douleur.



Les Rapaces réagissent bien immédiatement mais quand ce n’est pas Ylönen qui déjoue les tentatives, c’est la mire qui n’est pas réglée ou les palettes de défenseurs verts qui contrarient le dernier geste.

Du coup, avant la fin du tiers,Kauppila puis Thomas Suire tentent leur chance face à un Junca toujours aussi concentré.



Les gapençais ont maintenu leur niveau de jeu face à des cergypontains qui paraissaient un peu émoussés physiquement. L’absence de 3 joueurs dans leur alignement type depuis plusieurs matchs n’y est peut-être pas étrangère. Ils firent néanmoins preuve d’une remarquable solidarité défensive. La différence est venue de l’indiscipline des Rapaces qui leur a permis d’ouvrir la marque juste après la fin d’un powerplay. Les portiers poursuivirent leur belle partie même si Junca se fit surprendre par un ovni de Kearney.



Les Jokers poussent les Rapaces à la faute



Ce sont les Jokers qui entament le mieux ce dernier tiers et après 15 secondes Hordelalay sert Tait au centre qui ne peut conclure face à Junca. Les Jokers profitent de la baisse de régime des Rapaces se qui aboutit à une faute de Mathieu Mony sur Aurélien Dorey après moins de 3 minutes dans cette période.

Norbert Abramov, puis en angle fermé Rajamäki sur le poteau manquent de peu l’opportunité de faire le break. Qu’importe, puisque la générosité des visiteurs offre à leurs hôtes une nouvelle supériorité numérique moins d’une minute après avoir tuée la précédente. Du coup les franciliens qui sont plutôt performants dans cette configuration s’installent et tout le monde croit au but quand un missile de Diffley heurte la transversale de Junca. Les arbitres biens placés ne valident pas le but. Ce n’est que reculer pour mieux sauter car cette fois les unités spéciales des Jokers vont faire mouche. Kauppila décalé sur la gauche se troue complètement sur un one-timer mais le puck, récupéré par un coéquipier continue à tourner et passe de Timothée Franck à Rajamäkiqui offre une nouvelle chance à son compatriote lequel s’est recentré et cette fois trouve la lucarne de Junca (2-0, 47.07). Les hommes de Jonathan Paredes, le coach francilien, se donnent un peu d’air.



Photographe : Olivier Benard Dennis Kearney trompera Julian Junca 2 fois Les Rapaces qui ont plutôt bien joué jusque-là continuent et 3 minutes plus tard trouvent la barre d’Ylönen. Ils donnent tout et se jettent comme des morts de faim sur tous les palets mais ne sont pas vernis. En angle fermé, ils trouvent Ylönen et son poteau et sont pris de vitesse sur le contre qui s’en suit. Kestilä grille la politesse à la défense gapençaise et remet astucieusement dans le slot à Kearney démarqué lequel ne laisse aucune chance à Junca (3-0, 54.04). L’américain inscrit son doublé et avec 20 buts passe devant Hordelalay au classement des meilleurs buteurs franciliens.



Les Jokers libérés se créent une nouvelle occasion par Hordelalay qui part en break away vers Junca avant d’être rattrapé et retenu par Arnaud Faure. L’attaquant tente de se rendre justice sur le tir de pénalité qui s’en suit mais le portier gapençais ne mord pas dans la feinte et resserre les bottes pour éviter le petit pont.

Une nouvelle occasion de Lagarde est stoppée par Ylönen avant que, plus tard, une faute peu évidente sur Joubert qui partait au but soit imputée à Brayden Sherbinin. La pénalité sera tuée par la boite défensive verte même si Dimitri Thillet a manqué l’occasion de récompenser les efforts des siens. Le score n’évoluera plus jusqu’à la sirène.



Dernier tiers où les Jokers furent plus dans le contrôle du jeu bien aidés par les fautes gapençaises. Le powerplay francilien mit l’équipe à l’abri.Sebastian Ylönen resta quant à lui infranchissable face à des haut-alpins peu en réussite dans le dernier geste s’offrant ainsi son premier blanchissage.



Photographe : Olivier Benard Vincent Melin aura été très actif ce soir

Belle opération pour les Jokers qui confortent leur 4ème place. Paraissant un peu émoussés physiquement ces derniers temps,souhaitons-leur néanmoins de pouvoir récupérer certains absents car dès vendredi ils reçoivent des Pionniers de Chamonix en pleine bourre en ce moment (6 victoires consécutives). Les Rapaces voient quant à eux les Gothiques revenir à leur hauteur mais pour l’instant leur tête est probablement déjà ailleurs puisqu’ils restent en Île-de-France pour préparer leur finale de coupe de France qui se jouera dimanche ici même face aux Ducs d’Angers.



Meilleurs joueurs du match



Benjamin Lagarde pour les Rapaces

SebastianYlönen pour les Jokers



Galerie Photos complète d'Olivier

