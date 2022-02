Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Chamonix vs Amiens 5 - 1 (4-0 1-1 0-0) Le 26/02/2022 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Amiens ] Les Pionniers veulent jouer les playoffs ! 2e match de la semaine à Richard Bozon, et 2e grosse écurie pour les Pionniers de Chamonix. Après Angers mardi, les Chamoniards recevaient les Gothiques d’Amiens, ce samedi ! Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 27/02/2022 à 22:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1254 spectateurs Arbitres : MM. Fabre et Rauline assistés de MM. Barthe et Zede Buts :

Chamonix : 03.04 Vincent Kara (ass Christian Silfver et Samuel Guer) ; 03.14 Clément Masson (ass Loïc Coulaud et Konsta Mesikämmen) ; 05.00 Clément Masson (ass Matthias Terrier et Jakub Cerny) ; 13.54 Vincent Kara (ass Clément Masson) ; 30.11 Samuel Salonen (ass Phil Marinaccio et Christian Silfver)

Amiens : ; 25.3 Spencer Naas (ass Elgin Pearce et Taavi Tiala) Pénalités 30 minutes dont 20 à Mesikammen contre Chamonix 39 minutes dont 5+20 à Lopachuk contre Amiens Buysse sort de son match…



Bruche tente le 1er tir de la partie, le palet échoue sur l’extérieur du poteau gauche de Sabol. Kazarine rétorque quelques instants plus tard, par un shoot directement dans la mitaine de Buysse.

Alors que Durand manque une belle occasion, le palet reste dans la zone offensive. Silfver est servi à la bleue, Kara dévie dans les filets. Le but sera validé par le quatuor arbitral après vérification auprès de la vidéo, 1-0 à 3’04.



Buysse n’est pas de l’avis des arbitres et sort de sa partie. L’engagement est remporté par les locaux, Masson en bon chef de fil, force la décision pour faire aussitôt le break, le portier ne peut rien sur son tir puissant à bout portant, 2-0 à 3’14.



Le gardien amiénois poursuit les erreurs en commettant une faute sur un chamoniard, il leur offre donc un powerplay. L’occasion est trop belle, et Masson récidive en s’ouvrant la cage avec une feinte face au portier, 3-0 à 5’00 [5-4].

Maxime Richier



Le jeu se déroule depuis plus de 12 minutes et Amiens n’a plus eu d’occasion depuis la 1ere minute ! Sabol finit par bloquer un palet de Boivin.

Cerny arrive lancé et est tout proche du 4-0, les Pionniers sont bien plus tranchants que leurs adversaires et enchainent les belles occasions. Les locaux accablent la défense gothique qui souffre grandement. Celle-ci aurait pu se donner de l’air grâce à une supériorité numérique, mais il n’en sera rien ! Ce sont les Pionniers qui continuent de faire le jeu, et Kara offre le 4 but aux siens, en reproduisant les exploits de son capitaine, 4-0 à 13’54 [4-5].



Récital des Chamoniards qui offrent un premier tiers spectaculaire au public, venu une nouvelle fois en nombre.





L’écart reste intact



Au retour des vestiaires, Buysse laisse sa place à Savoye dans la cage amiénoise.

Sabol lui, reste bien en place dans les cages chamoniardes et s’interpose d’entrée pour maintenir l’écart au score.

Amiens se reprend dans ce tiers et laisse beaucoup moins le palet aux locaux. Les occasions sont pour autant moins franches de part et d’autre.

Matima s’essaie de loin, Naas dévie et surprend Sabol pour réduire le score, 4-1 à 25’03.



Amiens prend l’ascendant mais sans asseoir clairement sa supériorité. Masson se présente en contre et tente de reproduire son second but, mais Savoye suit bien l’action.

Maxime Richier



Dans le mouvement suivant, Baazzi rejoint le banc des pénalités, en powerplay les Pionniers reprennent possession de la zone offensive, et Salonen finit par conclure d’un splendide but en lucarne, 5-1 à 30’11 [5-4].



La palet va et vient d’une cage à l’autre durant le reste de la période. Les Pionniers terminent en supériorité mais celle-ci n’aura pas d’impact, le score reste gelé à 5 buts à 1.





Score inchangé



L’ultime tiers débute par un une/deux entre Sabatier et Pacheco qui ne sont pas loin de surprendre Sabol, mais ce dernier reste solide et est largement à la hauteur de la prestation de ses coéquipiers.

Les Gothiques jouent 2 minutes en jeu de puissance, et à part Bruche, qui est une nouvelle fois dangereux, l’opportunité est gâchée.

Durant cette période, les pénalités s’accumulent dans les deux camps, mais davantage chez les locaux qui étaient jusqu’alors restés disciplinés.

Amiens ne profite pas des powerplay et a l’air résigné, le rythme est intense mais les actions ne vont pas au bout et ouvrent des espaces aux Pionniers pour partir en contre. Ces derniers maitrisent leur avantage au score

Maxime Richier

La fin de match est hachée et les esprits s’échauffent, un joueur chamoniard puis un amiénois seront exclus de la rencontre.



Maxime Richier

Auteurs d’un début de match tonitruant, les Pionniers s’imposent de fort belle manière 5 buts à 1 face aux Gothiques d’Amiens. Les Chamoniards ont pris le large très rapidement et ont su rester solides afin de conserver leur avantage. Les joueurs d’Amiens jouaient leur 5e match en 6 jours, meurs précédentes batailles ont certainement dû laisser des traces, ce qui explique leur manque de combativité.

Le classement sera bientôt figé, en attendant Chamonix prend 3 points très important dans la course aux playoffs. Prochain rendez-vous ; les Pionniers se déplaceront à Rouen ce mardi, et iront mercredi à Amiens.

