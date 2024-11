Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Chamonix vs Amiens 4 - 6 (1-2 2-3 1-1) Le 15/11/2024 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Amiens ] Reportage photos : Chamonix Vs Amiens Dans le cadre de la 18ème journée du championnat de France de Ligue Magnus, les Pionniers de Chamonix affrontaient les Gothiques d’Amiens sur la glace de Richard Bozon. Chamonix s’est incliné 6 buts à 4 dans ce duel. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Maxime Richier le 16/11/2024 à 15:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1092 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de Mme Cheyroux et de M. Biot Buts :

Chamonix : ; 18.27 Clément Masson (ass Jesper Akerman et Tristan Thompson) ; 28.26 Clément Masson (ass Jackub Izacky et Stanislav Lopachuk) ; 39.46 Jackub Izacky (ass Tristan Thompson et Stanislav Lopachuk) ; 43.09 Jérémy Fortin (ass Tristan Thompson et Jesper Akerman)

Amiens : 07.17 Justin Bergeron (ass Aleksandar Magovac et James Phelan) ; 12.46 Zachary Lavigne (ass Justin Bergeron et Janis Svanenbergs) ; 24.45 Julien Tessier (ass Justin Bergeron et Janis Svanenbergs) ; 29.55 Zachary Lavigne (ass James Phelan) ; 35.01 Julien Tessier (ass Bastien Maia et Guillaume Roussel) ; 59.27 Gauthier Gibert (ass James Phelan) Pénalités 13 minutes dont 5 à Fortin contre Chamonix 9 minutes à Mony contre Amiens







Photographe : © Maxime Richier

